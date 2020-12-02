© Getty

Die Europäische Investitionsbank (EIB) und die Software AG haben einen Darlehensvertrag über höchstens 130 Millionen Euro unterzeichnet. Die Mittel fließen in die Forschungs-, Entwicklungs- und Innovationsaktivitäten (FEI) von Software AG für das künftige Software-Portfolio des Unternehmens. Das FEI-Programm konzentriert sich hauptsächlich auf das Internet der Dinge und entsprechende Angebote für die Industrie. Zu nennen sind hier Cloud-Integration, Streaming Analytics und Technologien des maschinellen Lernens sowie Produkte und Dienstleistungen für die digitale Transformation von Unternehmen.

Ambroise Fayolle, EIB-Vizepräsident mit Aufsicht über die Finanzierungen der Bank in Deutschland: „Ohne die Digitalisierung hätte die Pandemie unsere Wirtschaft wesentlich härter getroffen. Aufgrund von digitalen Lösungen konnten Unternehmen ihre Tätigkeit fortsetzen und Lieferketten blieben intakt. So blieben Arbeitsplätze erhalten und Einkommen gesichert. Zum ersten Mal erkannten viele Menschen, welche Chancen die Digitalisierung zu bieten hat. Die EIB hat Europa schon frühzeitig bei seinen Digitalisierungsbestrebungen unterstützt, und wird wollen noch weitaus mehr für eine wettbewerbsfähige und digitale europäische Wirtschaft tun. Deshalb sind wir stolz darauf, Unternehmen wie die Software AG zu fördern, die innovative digitale Lösungen entwickeln und so die Digitalisierung von Unternehmen und Industrie in Europa vorantreiben.“

Matthias Heiden, Finanzvorstand der Software AG: „Wir erleben einen Wandel, der den Umgang unserer Kunden mit unseren Software-Lösungen dramatisch hin zum Besseren verändert. Nie zuvor waren Flexibilität und Widerstandsfähigkeit so wichtig für Unternehmen. Wir helfen unseren Kunden, diese Ziele zu erreichen. Und die EIB hilft uns dabei.“

Die Software AG

Die Software AG findet neue Lösungen für Integration, trägt maßgeblich zur Geschäftstransformation bei und bietet rasche Innovationen beim Internet der Dinge. So können ihre Kunden zukunftsweisende Geschäftsmodelle umsetzen. Sie erhalten dadurch die Freiheit, jede Technologie einzubinden und zu integrieren – von Anwendungen bis hin zu Edge-Computing. Datensilos werden aufgebrochen, sodass die Daten austauschbar und einsetzbar sind und konkrete Ergebnisse erbringen. So können die Kunden die bestmöglichen Entscheidungen treffen und nie geahnte Wachstumschancen nutzen.

