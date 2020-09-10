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SOFTWARE AG DIGITAL INNOVATION

Unterzeichnung(en)

Betrag
130.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Deutschland : 106.600.000 €
Dienstleistungen : 130.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
10/09/2020 : 23.400.000 €
10/09/2020 : 106.600.000 €
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05/12/2020 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - SOFTWARE AG DIGITAL INNOVATION
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27/07/2023 - Environmental and Social Completion Sheet - SOFTWARE AG DIGITAL INNOVATION
Zugehörige Pressemitteilungen
Deutschland: EIB und Software AG unterzeichnen Darlehen über 130 Millionen Euro für Forschung, Entwicklung und Innovation

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
26 November 2020
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 10/09/2020
20190758
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
SOFTWARE AG DIGITAL INNOVATION
SOFTWARE AG
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 130 million
EUR 277 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project concerns the development activities of Software AG in relation to its future enterprise software portfolio. The focus of the research, development and innovation (RDI) programme will be on the integration of distributed architectures, Internet of Things (IoT), data analytics and digital business transformation products and services.

The project concerns the development activities of Software AG in relation to its future enterprise software portfolio. The focus of the RDI programme will be on the integration of distributed architectures, Internet of Things (IoT), data analytics and digital business transformation products and services. The project will be mainly carried out in Germany.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The investments will concern RDI activities carried out mostly within existing facilities. Therefore, it is unlikely that the project will fall under the Annexes of Directive 2014/52/EU amending the EIA Directive 2011/92/EU. Nevertheless, the Bank will further assess the project during the appraisal of its environmental impacts.

The Promoter has been assessed as being a private company not subject to EU rules on public procurement. However, if after the project appraisal, the EIB were to conclude that the Promoter is after all subject to EU public procurement legislation (i.e. Directive 2014/25/EU), then the Bank would require the Promoter to ensure that contracts for the implementation of the project will be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Directive 2014/25/EU and Directive 92/13/EEC), as interpreted by the Court of Justice of the EU, with publication of tender notices in the Official Journal of the EU, as and where required.

Weitere Unterlagen
05/12/2020 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - SOFTWARE AG DIGITAL INNOVATION
27/07/2023 - Environmental and Social Completion Sheet - SOFTWARE AG DIGITAL INNOVATION
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Deutschland: EIB und Software AG unterzeichnen Darlehen über 130 Millionen Euro für Forschung, Entwicklung und Innovation

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - SOFTWARE AG DIGITAL INNOVATION
Datum der Veröffentlichung
5 Dec 2020
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
130100858
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20190758
Sektor(en)
Dienstleistungen
Regionen
Europäische Union
Länder
Deutschland
EU-Länder
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - SOFTWARE AG DIGITAL INNOVATION
Datum der Veröffentlichung
27 Jul 2023
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
171826446
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20190758
Sektor(en)
Dienstleistungen
Regionen
Europäische Union
Länder
Deutschland
EU-Länder
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
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Übersicht
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Datenblätter
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Zugehörige Pressemitteilungen
Deutschland: EIB und Software AG unterzeichnen Darlehen über 130 Millionen Euro für Forschung, Entwicklung und Innovation

Aktuelles und Storys

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Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

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