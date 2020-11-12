© responsAbility Investments AG

responsAbility Investments, ein führender Schweizer Vermögensverwalter für nachhaltige Anlagen, will mit den Beteiligungen seines Klimafonds die Gleichstellung der Geschlechter fördern. Damit kann der Klimafonds, ein Private-Debt-Fonds, der den Zugang zu sauberer Energie in Afrika südlich der Sahara, Süd- und Südosteuropa verbessern will, an der 2X Challenge teilnehmen. Diese führende Initiative mobilisiert Kapital, um in Schwellenländern Frauen zu stärken und ihre wirtschaftliche Teilhabe zu fördern.

Der Fonds hat sich für die 2X Challenge qualifiziert, weil er das Beschäftigungskriterium erfüllt: Mindestens 50 Prozent seiner Portfolio-Unternehmen verbessern aktiv die Beschäftigungssituation von Frauen und bieten ihnen hochwertige Arbeitsplätze. Mit nur 32 Prozent weiblichen Beschäftigten ist kaum ein Sektor so wenig geschlechterdivers wie der Energiesektor (IRENA 2019). Indem der Klimafonds die Geschlechtergleichstellung stärker in den Vordergrund stellt, können weibliche Talente besser angeworben und gehalten werden und Frauen ihren Beitrag zu einer Wachstumsbranche leisten.

Unterstützt wird responsAbility dabei von der niederländischen Entwicklungsbank FMO und der Europäischen Investitionsbank (EIB). Die FMO ist Mitglied der 2X Challenge, und die EIB wendet die Kriterien der 2X Challenge bei ihren Finanzierungen an. Die Challenge will durch Unternehmensförderung, Führerschaft, Karriereentwicklung, hochwertige Arbeitsplätze und Produkte und Dienstleistungen, die die wirtschaftliche Teilhabe von Frauen begünstigen, die Chancen von Frauen verbessern. Infrage kommende Unternehmen werden direkt von der Initiative oder über Finanzintermediäre ermittelt, die sich in diesen Bereichen engagieren. Das für Mittelzusagen gesetzte Ziel von drei Milliarden US-Dollar wurde im Juni 2020 übertroffen.

Jorim Schraven, Direktor Impact und ESG bei der niederländischen Entwicklungsbank FMO: „Wir unterstützen responsAbility gerne bei der gendersmarten Ausrichtung des Klimafonds und der Teilnahme an der 2X Challenge. Das Unternehmen geht mit gutem Beispiel voran und fördert das wirtschaftliche Empowerment von Frauen im Energiesektor. Wir freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit beim Klimaschutz und den UN-Nachhaltigkeitszielen im Bereich der Geschlechtergleichstellung.“

EIB-Vizepräsident Thomas Östros: „Gendersmarte Investitionen sind auch ökonomisch sinnvoll. Sie sind die Grundlage für mehr Produktivität, Wirtschaftswachstum, sozialen Zusammenhalt und soziale Gerechtigkeit. Als Bank der EU setzen wir uns gemeinsam mit unseren Partnern dafür ein, dass unsere Investitionen allen Teilen der Gesellschaft gleichermaßen zugutekommen. Wir sind sehr stolz darauf, dass wir mit der FMO den Klimafonds von responsAbility unterstützen können, der seit heute an der 2X Challenge teilnimmt.”

Antoine Prédour, Leiter Klimafinanzierungen bei responsAbility: „Zum Erfolg gehört immer eine ganzheitliche Sicht. Wir sind stolz, Teil dieser Initiative zu sein. Geschlechtergleichstellung ist heute ein Muss, ganz gleich, um welche Investitionen es geht. responsAbility prüft derzeit einen gendersmarten Investitionsrahmen für unseren Fonds, um die Gleichstellung der Geschlechter und andere soziale und ökologische Ziele voranzubringen. Power Africa leistet uns dabei technische Hilfe, und die führenden Impact- und Gender-Berater Sagana und Catalyst at Large beraten uns.“

