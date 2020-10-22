Die Europäische Investitionsbank bietet in Rumänien ein spezielles Finanzierungspaket an, um die Resilienz der rumänischen Wirtschaft gegen Covid-19 zu stärken

CEC Bank, Intesa Sanpaolo Bank Romania, Unicredit und BRD Sogelease verwalten das Soforthilfeprogramm landesweit

Gefördert werden die am meisten von Corona betroffenen Sektoren: verarbeitendes Gewerbe, Handel, Landwirtschaft und Tourismus

Von dem Finanzierungspaket der EIB von 190 Millionen Euro profitieren Hunderte privatwirtschaftlicher Unternehmen in ganz Rumänien. Unterstützt werden Sektoren, die am meisten unter den wirtschaftlichen, sozialen und gesundheitlichen Folgen der Covid-19-Krise leiden.

Vasile-Florin Citu, der rumänische Finanzminister und Gouverneur der Europäischen Investitionsbank: „Unternehmen in ganz Rumänien müssen in die Lage versetzt werden, weiter zu investieren, damit die durch Covid-19 verursachten wirtschaftlichen, beschäftigungspolitischen und sozialen Probleme bewältigt werden können. Auf Ersuchen der europäischen Finanzminister hat die Europäische Investitionsbank als Bank der EU rasch reagiert, um den Ländern in ganz Europa in der Krise beizustehen. Ich begrüße diese neue Initiative im Umfang von 190 Millionen Euro, die in Zusammenarbeit mit führenden Finanzinstituten landesweit gezielte finanzielle Unterstützung für Unternehmen bereitstellt. Das neue Hilfspaket ist besser und flexibler. Es ermöglicht die Deckung von Betriebsausgaben, so u. a. auch die Zahlung von Löhnen und Gehältern, Sozial- und Steuerabgaben, und trägt damit dazu bei, die wirtschaftlichen Folgen von Covid-19 abzuschwächen. Die Europäische Investitionsbank ist in diesen schwierigen Zeiten ein wichtiger Partner für Rumänien.“

Bei der Initiative handelt es sich um ein spezielles Covid-19-Hilfspaket, mit dem die Europäische Investitionsbank die Resilienz der rumänischen Wirtschaft fördern will. Finanzierungen sind von zentraler Bedeutung, weil sie Arbeitsplätze sichern, Investitionen anstoßen und Wirtschaftswachstum ermöglichen.

Christian Kettel Thomsen, Vizepräsident der Europäischen Investitionsbank: „Seit dem Ausbruch der Covid-19-Pandemie arbeitet die Europäische Investitionsbank eng mit führenden Finanzierungspartnern vor Ort zusammen. Gemeinsam wollen wir herausfinden, wie wir die Unternehmen, die am meisten unter der Krise leiden, unterstützen können. Unternehmen in ganz Rumänien können sofort gezielte Hilfe aus dem 190-Millionen-Euro-Programm beantragen. In den kommenden Wochen werden unsere rumänischen Partner CEC Bank, Intesa Sanpaolo Bank Romania, Unicredit und BRD Sogelease darlegen, wie Unternehmen an neue Betriebsmittel-, Investitions- und Leasingfinanzierungen kommen und ihre Aufwendungen für Löhne- und Gehälter, Steuer- und Sozialabgaben decken können. Die EIB fördert privatwirtschaftliche Investitionen in Rumänien und in der ganzen Welt und arbeitet mit lokalen Partnern zusammen, um die Resilienz der Wirtschaft gegen Covid-19 zu stärken. Als neuer EIB-Vizepräsident mit Aufsicht über Finanzierungen in Rumänien freue ich mich darauf, in den kommenden Jahren Investitionen im gesamten Land voranzubringen und noch enger mit rumänischen Partnern zusammenzuarbeiten.“

190 Millionen Euro Soforthilfe über rumänische Finanzierungspartner erhältlich

Die EIB reagiert mithilfe der führenden rumänischen Finanzinstitute CEC Bank, Intesa Sanpaolo Bank Romania , Unicredit and BRD Sogelease auf die Coronakrise. Die Institute werden Betriebsmittel-, Leasing- und Investitionsfinanzierungen für kleine und mittlere Unternehmen und Midcap-Unternehmen im ganzen Land zur Verfügung stellen.

Die Kredite werden sowohl in rumänischen Leu als auch in Euro ausgegeben.

Das 190-Millionen-Euro-Programm ist ab sofort verfügbar. Anträge können in Filialen der Partnerinstitute im ganzen Land gestellt werden.

Gezielte Unterstützung für die am stärksten von Covid-19 betroffenen Sektoren

Das neue Finanzierungsprogramm zur Stärkung der wirtschaftlichen Resilienz gegen Covid-19 hilft Unternehmen, die am meisten unter der geschäftlichen Unsicherheit und den pandemiebedingten Problemen leiden.

Unternehmen, die im verarbeitenden Gewerbe, im Handel, in der Landwirtschaft, im Tourismus und im Verkehr tätig sind, können eine Reihe von Finanzierungsprodukten der vier rumänischen Partnerinstitute CEC Bank, Intesa Sanpaolo Bank Romania, Unicredit und BRD Sogelease nutzen. Das Programm wird eine größere Wirkung entfalten, weil alle vier Partner über diversifizierte Kundenstämme verfügen und unterschiedliche Finanzierungen anbieten.

Globale Antwort der EIB auf Covid-19 – auch Rumänien profitiert

Die vier rumänischen Partnerinstitute haben eine landesweite Kundenbasis. Über 85 Prozent der neuen Investitionen, die finanziert werden, werden von Unternehmen in Kohäsionsregionen getätigt.

Die globale Antwort der EIB auf Covid-19

Die gezielte Unterstützung der rumänischen Wirtschaft in der Covid-19-Krise ist Teil des 20-Milliarden-Euro-Hilfspakets, mit dem die EIB weltweit gegen die wirtschaftlichen Folgen der Pandemie angehen will.