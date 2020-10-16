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COVID-19 RESPONSE ROMANIA PUBLIC SECTOR

Unterzeichnung(en)

Betrag
87.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Rumänien : 87.000.000 €
Gesundheit : 87.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
19/12/2022 : 87.000.000 €
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11/12/2020 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - COVID-19 RESPONSE ROMANIA PUBLIC SECTOR
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Rumänien: EIB unterstützt am stärksten von Covid-19 betroffene Unternehmen mit 190 Millionen Euro
Übergeordnetes Projekt
CSEE PUBLIC SECTOR COVID-19 RESPONSE

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
16 Oktober 2020
Projektstatus
Referenz
In Prüfung | 16/10/2020
20200654
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
COVID-19 RESPONSE ROMANIA PUBLIC SECTOR
ROMANIA - MINISTRY OF REGIONAL DEVELOPMENT AND PUBLIC ADMINISTRATION
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 87 million
EUR 111 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Financing of investments designed to strengthen the Romanian healthcare sector and to improve preparedness and responsiveness to the COVID-19 pandemic and similar threats.

The project concerns the modernisation of healthcare infrastructure and equipment in several Romanian hospitals. The project is expected to substantially improve the quality of public medical services offered to citizens, at a time when the Romanian healthcare system is under considerable pressure from the ongoing COVID-19 crisis.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project comprises of construction and refurbishment of selected healthcare facilities. The Bank's services will verify during appraisal the screening decision of the competent authority and the corresponding environmental impact assessments (EIAs), if any are required. In line with Directive 2010/31/EU, the new and rehabilitated buildings will have to meet at least the relevant national targets on energy efficiency. The design energy performance of the healthcare facilities and any specific related targets to be met will be verified during appraisal. It is expected that the project will bring wider benefits to the community as healthcare is an element of social cohesion and economic development.

The Bank will require the Promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been and will be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation: Directive 2014/24/EU, as well as Directive 89/665/EEC as interpreted by the Court of Justice of the EU, with publication of tender notices in the Official Journal of the EU, as and where required.

Weitere Unterlagen
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Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - COVID-19 RESPONSE ROMANIA PUBLIC SECTOR
Datum der Veröffentlichung
11 Dec 2020
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
134319693
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20200654
Sektor(en)
Gesundheit
Regionen
Europäische Union
Länder
Rumänien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
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Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

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