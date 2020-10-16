COVID-19 RESPONSE ROMANIA PUBLIC SECTOR

Unterzeichnung(en)
Übersicht
- Gesundheit - Gesundheits- und Sozialwesen
Financing of investments designed to strengthen the Romanian healthcare sector and to improve preparedness and responsiveness to the COVID-19 pandemic and similar threats.
The project concerns the modernisation of healthcare infrastructure and equipment in several Romanian hospitals. The project is expected to substantially improve the quality of public medical services offered to citizens, at a time when the Romanian healthcare system is under considerable pressure from the ongoing COVID-19 crisis.
The project comprises of construction and refurbishment of selected healthcare facilities. The Bank's services will verify during appraisal the screening decision of the competent authority and the corresponding environmental impact assessments (EIAs), if any are required. In line with Directive 2010/31/EU, the new and rehabilitated buildings will have to meet at least the relevant national targets on energy efficiency. The design energy performance of the healthcare facilities and any specific related targets to be met will be verified during appraisal. It is expected that the project will bring wider benefits to the community as healthcare is an element of social cohesion and economic development.
The Bank will require the Promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been and will be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation: Directive 2014/24/EU, as well as Directive 89/665/EEC as interpreted by the Court of Justice of the EU, with publication of tender notices in the Official Journal of the EU, as and where required.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Dokumente
Aktuelles und Storys
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.