Mit einem EIB-Darlehen von 30 Millionen Euro will die Ukraine den staatlichen Postdienstleister Ukrposhta modernisieren und digitalisieren. Diese Maßnahmen sind Teil einer umfassenden Erweiterung des Logistiknetzes von Ukrposhta, um die Infrastruktur auszubauen. Geplant sind bis zu drei Sortierzentren, 20 Depots und die zugehörige IT-Infrastruktur.

Die Investitionen werden das Dienstleistungsniveau verbessern und die Zustellzeiten – speziell für Pakete – verkürzen.

Das Darlehen ist an umfassende technische Hilfe gekoppelt, um das Logistiknetz von Ukrposhta zu modernisieren.

Die Europäische Investitionsbank (EIB) und das staatliche ukrainische Postunternehmen JSC Ukrposhta haben ein Darlehen von 30 Millionen Euro unterzeichnet, um die Postdienste des Landes zu modernisieren und zu digitalisieren. Die Unterzeichnung erfolgte auf dem 22. EU-Ukraine-Gipfel. Ukrposhta kann dadurch mit der Modernisierung seiner Logistiknetze beginnen und sie um drei neue Sortierzentren, 20 Depots und IT-Infrastruktur erweitern.

EIB-Vizepräsidentin Lilyana Pavlova: „Effiziente, erschwingliche und moderne Postdienste sind eine Voraussetzung für eine schnellere und nachhaltige langfristige Wirtschaftsentwicklung. Bessere Postdienste erschließen neue geschäftliche Möglichkeiten, schaffen Arbeitsplätze und erleichtern den Handel, der so auch rentabler wird. Gemeinsam mit unseren ukrainischen Partnern wird die EIB den Aufbau einer modernen digitalisierten Postinfrastruktur ermöglichen, von der Menschen und Unternehmen in der Ukraine gleichermaßen profitieren. Wir sind sehr stolz darauf, so viel zur wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung der Ukraine beizutragen.“

Matti Maasikas, Botschafter der Europäischen Union in der Ukraine: „Weltklassestandards bei Logistik und Digitalisierung werden immer wichtiger. Wir freuen uns, dass die Europäische Investitionsbank mit öffentlichen Schlüsseldienstleistern wie Ukrposhta zusammenarbeitet, damit sie die notwendigen Ressourcen und Kapazitäten haben, um zuverlässige, moderne und erschwingliche Dienste für alle in der Ukraine anzubieten.“

Mit dem Darlehen der Bank der EU kann Ukrposhta ein neues hochmodernes Paketlogistiknetz aufbauen, die Zustellzeiten verkürzen und die Qualität der Postdienste für Millionen Ukrainerinnen und Ukrainer verbessern.

Ihor Smilianskyi, Generaldirektor von JSC Ukrposhta: „In den kommenden Jahren wird Ukrposhta die weitreichendsten Modernisierungsmaßnahmen seiner Geschichte in Angriff nehmen. Mit dem EIB-Darlehen finanzieren wir umfangreiche Investitionen in die Postinfrastruktur. Für uns ist das Darlehen ein Zeichen dafür, dass Ukrposhta ein zuverlässiger und vertrauenswürdiger Partner ist. Insgesamt wollen wir für die Modernisierung des Logistiknetzes rund 100 Millionen Euro mobilisieren, um acht Sortierzentren und 62 regionale Depots zu errichten. Dafür zählen wir auf Darlehen der EIB und der EBWE sowie auf eigene Mittel des Unternehmens. Die neuen Logistikzentren werden vollautomatisiert sein und außerhalb der Stadt liegen. Dadurch verringert sich der Abwicklungsaufwand deutlich, die Verbindungen sind besser, und auch die städtische Umwelt profitiert davon. Die Kapazitäten werden um das Drei- bis Vierfache steigen. Wir schaffen auch separate Lagerräume für Online-Unternehmen. So können am Abend aufgegebene Bestellungen direkt sortiert werden – und die Postämter der Empfänger haben sie am nächsten Morgen. Die Modernisierung der Postinfrastruktur wird die Arbeitsbedingungen für unsere Angestellten grundlegend ändern. Das manuelle Sortieren wird der Vergangenheit angehören, und die Digitalisierung der Verfahren bedeutet, dass man sich bei uns auf Jobs mit wettbewerbsfähigen Gehältern bewerben kann. Insgesamt wollen wir mehr als 5 000 neue Arbeitsplätze schaffen.“

Bessere und erschwingliche Postdienste mit kürzeren Zustellzeiten werden auch die Geschäftsbedingungen im Land verbessern (vor allem für kleine und mittlere Unternehmen). Darüber hinaus entstehen Infrastrukturen, die eine raschere Lieferung von im Internet bestellten Artikeln oder pharmazeutischen Produkten ermöglichen. Auch die in- und ausländischen Lieferketten werden so effizienter.

Darüber hinaus stärken sie die landesweite Infrastruktur, die in akuten Krisensituationen wie der Covid-19-Pandemie entscheidend ist.

Vladyslav Kryklii, ukrainischer Infrastrukturminister: „Wir schaffen weiterhin hochwertige und neue Infrastruktur in der Ukraine und arbeiten mit unseren langjährigen internationalen Partnern zusammen, wenn es sich um große Investitionsprojekte handelt. Durch diese Vereinbarung mit der Europäischen Investitionsbank können wir das bestehende Logistiknetz von Ukrposhta qualitativ verbessern und modernisieren: Wir können neue Sortierzentren bauen und die notwendige moderne Ausrüstung beschaffen, um die Abwicklung schneller und reibungsloser zu machen. Trotz Krise und Quarantäne wächst Ukrposhta ständig weiter und zeigt, dass auch Staatsunternehmen erfolgreich und modern sein können. Ukrposhta war eines der ersten staatlichen Unternehmen, das seine nicht zum Kerngeschäft gehörenden Vermögenswerte abstieß und die Erlöse für Modernisierungsmaßnahmen verwendete. Wie werden weiterhin alle Möglichkeiten nutzen, um unseren nationalen Postdienstleister weiterzuentwickeln und zu verbessern.“

Die EIB hat Ukrposhta auch technische Hilfe geleistet und an der Erstellung des Investitionsprogramms mitgewirkt. Das war eine entscheidende Voraussetzung für den Erhalt des günstigen EIB-Darlehens. Die technische Hilfe umfasste eine Marktanalyse, die Ausarbeitung eines Geschäftsplans und die Ermittlung des Investitionsbedarfs für das neue Logistiknetz.

Hintergrundinformationen

Gemessen am Volumen ist die EIB der größte multilaterale Anleiheemittent und Darlehensgeber der Welt. Sie stellt Finanzierungen und Know-how für solide und nachhaltige Projekte bereit, die zum Erreichen der Ziele der EU beitragen. Mehr als 90 Prozent ihrer Mittel vergibt die EIB in Europa , sie unterstützt aber auch die Außenpolitik und die Entwicklungszusammenarbeit der EU .

Die EIB finanziert Projekte in der Ukraine auf der Grundlage des Finanzierungsmandats der Europäischen Union für Drittländer. Im Rahmen des Mandats gewährt die EU der EIB eine Haushaltsgarantie für Vorhaben, die für die EU und ihre östlichen Nachbarländer von erheblicher Bedeutung sind. Unterstützt werden Projekte, die zum Ausbau der sozialen und wirtschaftlichen Infrastruktur oder zum Klimaschutz in diesen Ländern beitragen und den Privatsektor fördern.

Das ukrainische Infrastrukturministerium ist das für Verkehr, Straßen, Postdienste und Infrastruktur zuständige Exekutivorgan des Landes. Es erarbeitet die staatliche Politik in den Bereichen Luft-, Straßen-, Schienen-, See-, Fluss- und städtischer Elektroverkehr sowie zu Fragen der Nutzung des ukrainischen Luftraums, der U-Bahnen, der Straßen, der Postdienste, zur Verkehrssicherheit, zur Handelsschifffahrt und zu Systemen zur Unterstützung von Schiffen bei der Navigation und im hydrografischen Bereich. Darüber hinaus setzt es die staatliche Politik um.