UKRPOSHTA MODERNISATION AND DIGITALISATION

Unterzeichnung(en)
Übersicht
- Dienstleistungen - Verkehr und Lagerei
The project supports Ukrposhta's investment in logistics network modernisation and related infrastructure.
The investment loan would support investment in Ukrposhta's logistics network modernisation, including investment in new sorting hubs and depots, as well as an investment in related IT infrastructure. The investments will help to ensure the quality of universal postal service for businesses and consumers at affordable prices. Moreover, the investment will enhance postal and logistics systems of Ukrposhta to meet the demands of domestic and international supply chains.
Activities related to the modernisation of logistics networks could, if they would be located within the EU, fall under Annex II of the Environmental Impact Assessment (EIA) directive 2014/52/EU amending 2011/92/EU as "Industrial estate development projects". For the investment and activities included in the project which are planned to be carried out in existing facilities that are already used for the same purposes and that are not expected to change their scope due to the project, no EIA would in principle be required.
The Promoter has to ensure that any procurement procedures are done in accordance with the Bank's Guide to Procurement and the relevant applicable EU public procurement rules.
This operation is covered by the ELM Guarantee.
This operation is covered by the EU Guarantee for EIB loans outside the EU.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
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Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.