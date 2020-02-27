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UKRPOSHTA MODERNISATION AND DIGITALISATION

Unterzeichnung(en)

Betrag
30.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Ukraine : 30.000.000 €
Dienstleistungen : 30.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
6/10/2020 : 30.000.000 €
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30/06/2020 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - UKRPOSHTA MODERNISATION AND DIGITALISATION
Zugehörige Pressemitteilungen
Ukraine: EIB-Darlehen von 30 Millionen Euro für die Modernisierung des Logistiknetzes des Postdienstleisters Ukrposhta

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
27 Februar 2020
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 06/10/2020
20170553
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
UKRPOSHTA MODERNISATION AND DIGITALISATION
JSC UKRPOSHTA
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 30 million
EUR 62 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project supports Ukrposhta's investment in logistics network modernisation and related infrastructure.

The investment loan would support investment in Ukrposhta's logistics network modernisation, including investment in new sorting hubs and depots, as well as an investment in related IT infrastructure. The investments will help to ensure the quality of universal postal service for businesses and consumers at affordable prices. Moreover, the investment will enhance postal and logistics systems of Ukrposhta to meet the demands of domestic and international supply chains.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Activities related to the modernisation of logistics networks could, if they would be located within the EU, fall under Annex II of the Environmental Impact Assessment (EIA) directive 2014/52/EU amending 2011/92/EU as "Industrial estate development projects". For the investment and activities included in the project which are planned to be carried out in existing facilities that are already used for the same purposes and that are not expected to change their scope due to the project, no EIA would in principle be required.

The Promoter has to ensure that any procurement procedures are done in accordance with the Bank's Guide to Procurement and the relevant applicable EU public procurement rules.

Garantie im Rahmen des Außenmandats
Kommentar(e)

This operation is covered by the ELM Guarantee.

This operation is covered by the EU Guarantee for EIB loans outside the EU.

Weitere Unterlagen
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Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - UKRPOSHTA MODERNISATION AND DIGITALISATION
Datum der Veröffentlichung
30 Jun 2020
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
126169601
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20170553
Sektor(en)
Dienstleistungen
Regionen
Osteuropa, Südkaukasus
Länder
Ukraine
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
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UKRPOSHTA MODERNISATION AND DIGITALISATION
Datenblätter
UKRPOSHTA MODERNISATION AND DIGITALISATION
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The project relates to the design, roll-out and operation of Ukrposhta's new parcel logistics network required to replace the outdated and mainly letter-based logistics infrastructure, machinery and processes with a modern and state-of-the-art logistics network. The project also includes the implementation of a new logistics IT system.
UKRPOSHTA MODERNISATION AND DIGITALISATION
©Ukrposhta

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Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

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