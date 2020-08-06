©Zbynek Burival/ free

Vorgängerfonds früher als geplant komplett investiert – Folgefonds übertrifft mit 127,5 Millionen Euro im ersten Closing ursprüngliches Ziel von 100 Millionen Euro

Zielvolumen von 175 Millionen Euro: EIB beteiligt sich mit 39,9 Millionen Euro – Absicherung durch den EFSI, die Hauptsäule der Investitionsoffensive für Europa

Investmentteam wurde verdoppelt; erste Investitionen in Unternehmen der Segmente Wohngebäude, Energiegenossenschaften und HLKK

Der Fondo Italiano per l’Efficienza Energetica SGR (FIEE SGR), Italiens führender Energieeffizienzfonds für die Energiewende und der größte Fonds dieser Art in Europa, hat in der ersten Finanzierungsrunde für seinen zweiten Energieeffizienzfonds FIEE II 127,5 Millionen Euro eingesammelt und damit das zunächst anvisierte Ziel von 100 Millionen Euro übertroffen. Bis Jahresende will der Fonds das Zielvolumen von 175 Millionen Euro erreichen.

Der FIEE II hat bisher Kapital von der Europäischen Investitionsbank (EIB) sowie von renommierten institutionellen Investoren und Family Offices aus Italien eingeworben, die zusammengenommen Vermögenswerte von rund zwei Billionen Euro verwalten. Dabei hat die EIB, die zu den weltweit größten institutionellen Investoren im Bereich grüne Wirtschaft und Energiewende gehört und bereits mit 25 Millionen Euro am FIEE I beteiligt ist, mit nunmehr fast 40 Millionen Euro erneut die Rolle des Ankerinvestors übernommen. Die Beteiligung der EIB ist durch eine Garantie des Europäischen Fonds für strategische Investitionen (EFSI) besichert. Ein weiterer Ankerinvestor des FIEE II ist die Aviva unter Federführung von Alberto Vacca, Chief Business & Investment Officer für Italien. Die Aviva hat 30 Millionen Euro zugesagt, das Doppelte ihres Investments in den FIEE I. Die über 320 Jahre alte Versicherungsgesellschaft gehört mit weltweit mehr als 33 Millionen Kunden zu den größten Branchenakteuren und orientiert sich bei ihren Anlageentscheidungen umfassend an ESG-Kriterien.

Der FIEE II stieß nicht nur bei der EIB, sondern auch bei anderen Investoren des FIEE I auf großen Zuspruch: Auf sie entfallen mehr als 90 Prozent der Mittelzusagen im ersten Closing. Mit seinem zweiten Energieeffizienzfonds wird der FIEE SGR seinen Aktionsradius auf die anderen Länder der Europäischen Union ausweiten und in Dienstleistungsunternehmen sowie Ausrüstungshersteller investieren. Der Schwerpunkt liegt dabei auf intelligenten Städten und Energiegemeinschaften sowie auf ausgewählten Erneuerbare-Energien-Initiativen.

Geleitet wird der FIEE SGR von Raffaele Mellone, ehemals Managing Director von Merrill Lynch, Andrea Marano, ehemals Vorstandsmitglied von Enel Green Power, und Fulvio Conti, ehemals CEO von Enel und Chairman von TIM. Zu den Fondspromotern gehören außerdem Lamse S.p.A. (Holding Company von Andrea Agnelli und seiner Schwester Anna Agnelli) und Maurizio Cereda (ehemaliger stellvertretender General Manager und Direktor von Mediobanca). Zum Board of Directors des FIEE SGR gehören zudem Gianfilippo Mancini, Manager mit umfassender Erfahrung in der Energiebranche (bei Enel und später als CEO von Sorgenia), und Giorgio Catallozzi, unabhängiger Director mit langjähriger Erfahrung im Bereich Energieeffizienz. Wie beim Vorgängerfonds beläuft sich die Kapitalzusage der Fondspromoter zum FIEE II auf vier Millionen Euro.

EIB-Vizepräsident Dario Scannapieco: „Italien hat sowohl bei Investitionen in Energieeffizienz als auch bei kleinen Erneuerbare-Energien-Projekten, in die der Fonds investieren will, viel zu gewinnen. Dass sich der FIEE auf CO 2 -arme Mobilität, Smart Cities und Digitalisierung konzentriert, zeigt außerdem, dass solche Investitionen nicht nur notwendig sind, sondern sich jetzt auch rechnen.“

Raffaele Mellone: „Unser Zielmarkt ist in den letzten vier Jahren stark gewachsen und solider geworden. Der europäische Grüne Deal wird in den kommenden zwölf Monaten auch noch seinen Teil dazu beitragen. Wir sind schon viele Jahren in der Branche tätig. Aber es war noch nie so spannend, und es gab noch nie so viele Investitionsmöglichkeiten. Schon wenige Wochen nach dem ersten Closing wird der FIEE II einen Teil des eingesammelten Kapitals in die ersten Projekte in den Bereichen Wohnen, Energie und HLKK investieren.“

Andrea Marano: „Wir freuen uns sehr, dass sich die Investoren erneut an unserer Initiative beteiligen und danken ihnen für dieses Vertrauen. Die guten Ergebnisse des FIEE I zeigen, dass die Energiewende ein langfristiger, nachhaltiger Trend ist und sich für Investoren rentiert. Wir wollen in diesem dynamischen Wachstumssektor weiterhin eine Hauptrolle spielen. Deshalb haben wir unser Investmentteam verdoppelt und Spezialisten aufgenommen, die in führenden europäischen Einrichtungen insgesamt 30 Jahre Erfahrung mit Investments und mit dem Energiesektor gesammelt haben.“

Fulvio Conti: „Der FIEE SGR ist eine Erfolgsgeschichte. Er investiert in ein Segment der Realwirtschaft, das der effizienten, nachhaltigen Nutzung von Energie dient, und er ist dabei rentabel. Wir haben den richtigen Weg eingeschlagen und werden dabei von unseren Investoren begleitet, die nicht nur die positiven Renditen schätzen, sondern auch ihre antizyklische Natur und Robustheit gegenüber exogenen Extremereignissen wie der jüngsten Coronapandemie. Im aktuell sehr schwierigen makroökonomischen Umfeld spielt die Energiewende eine wichtigere Rolle als je zuvor.“

Der FIEE SGR wird von Legance in Rechtsfragen und von Cisternino Desiderio & Partners in Steuerfragen beraten.

Der Aktienfonds Fondo Italiano per l’Efficienza Energetica SGR (FIEE) hat in den letzten Jahren in Italien das größte Investitionsprogramm für Energieeffizienz in Europa umgesetzt. Sein zweiter Energieeffizienz-Fonds FIEE II baut auf der positiven Erfahrung des FIEE I auf. Dieser hat innerhalb weniger Jahre in Unternehmen investiert, die in der italienischen Energieeffizienzbranche gut positioniert sind, und ist Marktführer in den Segmenten Wohngebäude und öffentliche Beleuchtung geworden. Der FIEE II investiert in Sektoren, die für die Wiederbelebung der italienischen Wirtschaft und die nachhaltige Stärkung ihrer Wettbewerbsfähigkeit strategisch sehr wichtig sind. Wie sein Vorgängerfonds hat er eine Laufzeit von zwölf Jahren. Er strebt eine Zielrendite von zehn bis zwölf Prozent an, unter anderem durch regelmäßige Barausschüttungen, und mit niedrigerem Risiko als bei herkömmlichen Private-Equity-Investments. Weitere Informationen finden Sie auf der Website des Fonds unter www.fieesgr.com.