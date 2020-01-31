Unter den vier vorrangigen Zielen der EIB (Infrastruktur, Innovation, Umwelt, KMU), nimmt der Klimaschutz in Frankreich einen besonders hohen Stellenwert ein: Auf ihn entfielen 47 Prozent der im Jahr 2019 genehmigten Finanzierungen. Daneben wurde Innovation mit zwei Milliarden Euro ebenfalls stark gefördert (28 Prozent des Finanzierungsvolumens).

Die EIB-Gruppe vergab 2,5 Milliarden Euro im Rahmen des Juncker-Plans. Seit dem Anlaufen des Juncker-Plans 2015 wurden in Frankreich Darlehen von insgesamt 13,5 Milliarden Euro mit einer Garantie aus dem EU-Haushalt besichert. Gemessen am Volumen profitierte Frankreich somit bislang am meisten von dem Plan.

Die EIB ist in Frankreich schon Klimabank

Mehr als 47 Prozent des EIB-Finanzierungsvolumens (3,28 Milliarden Euro) entfielen auf den Kampf gegen den Klimawandel. Damit liegt Frankreich in diesem Bereich weit über dem Durchschnitt anderer europäischer Länder, denn auf Ebene der gesamten EU waren es 31 Prozent. In Frankreich kommt die EIB ihrem Ziel, das sie sich für 2025 gesetzt hat, also schon sehr nahe: Im November 2019 beschlossen die Anteilseigner der EIB, der Bank der Europäischen Union, innerhalb von fünf Jahren 50 Prozent statt wie bislang 25 Prozent des Finanzierungsvolumens für den Klimaschutz zur Verfügung zu stellen.

Vorzeigeprojekte im Bereich Klimaschutz 2019:

ein Darlehen von 130 Millionen Euro an Derichebourg, ein führendes Unternehmen im industriellen Recycling, für die Modernisierung seiner Recyclingcenter sowie für Forschung und Entwicklung

ein führendes Unternehmen im industriellen Recycling, für die Modernisierung seiner Recyclingcenter sowie für Forschung und Entwicklung eine Finanzierung von 30 Millionen Euro an die Metropolregion Grenoble, vor allem für die Sanierung des Fernwärmenetzes

vor allem für die Sanierung des Fernwärmenetzes ein Darlehen von 40 Millionen Euro an die regionale Energie- und Klimaagentur Okzitaniens (AREC), das die EIB zum bevorzugten Partner von Drittfinanzierungsgesellschaften, sogenannter Sociétés de Tiers Financement (STF), machte. Diese werden von den Regionen gegründet, um Haushalten Kredite für energieeffiziente Sanierungen bereitzustellen

das die EIB zum bevorzugten Partner von Drittfinanzierungsgesellschaften, sogenannter Sociétés de Tiers Financement (STF), machte. Diese werden von den Regionen gegründet, um Haushalten Kredite für energieeffiziente Sanierungen bereitzustellen ein Darlehen von 20 Millionen Euro an Voltalis, ein Start-up-Unternehmen, das Smartboxen für Privathaushalte entwickelt, die eine nachfrageseitige Steuerung des Stromverbrauchs und damit tägliche Energieeinsparungen ermöglichen

Stärkere Förderung von Innovation

Um langfristige Investitionen zu mobilisieren und die künftigen Business Champions zu schaffen, fördert die EIB auch weiterhin Innovation in Frankreich und stellte dafür knapp zwei Milliarden Euro an langfristigen Finanzierungsmitteln bereit. Ergänzend dazu kamen 1,6 Milliarden Euro vom EIF. Dieser will indirekt die Entwicklung wachstumsstarker KMU fördern, indem er Garantien oder Durchleitungsdarlehen an Finanzintermediäre vergibt, die die Mittel ihrerseits an Endbegünstigte weiterleiten.

Vorzeigeprojekte im Bereich Innovation 2019:

ein Darlehen von 40 Millionen Euro an den Lebensmittelkonzern Sill für seine FuE-Aktivitäten, um seine innovative Strategie für Lebensmittelerzeugnisse zu unterstützen

um seine innovative Strategie für Lebensmittelerzeugnisse zu unterstützen Darlehen an die medizintechnischen Unternehmen Mauna Kea (22,5 Millionen Euro) und Advicenne (20 Millionen Euro), die die Mittel für ihre Forschungsaktivitäten verwenden

die die Mittel für ihre Forschungsaktivitäten verwenden ein Darlehen von 25 Millionen Euro an das Unternehmen Prophesee, das ein revolutionäres Kamerasystem für autonome Fahrzeuge, das Gesundheitswesen und die Industrie 4.0 entwickelt

das ein revolutionäres Kamerasystem für autonome Fahrzeuge, das Gesundheitswesen und die Industrie 4.0 entwickelt eine Finanzierung von 100 Millionen Euro an die Fnac Darty-Gruppe für die Entwicklung einer digitalen, konkurrenzfähigen Vertriebsplattform

Auch der EIF sagte einige sehr innovative Finanzierungen zu. Diese betrafen vor allem den sozialen Bereich, wie die Garantie von 30 Millionen Euro für die SOGAMA, die damit wiederum Banken eine Garantie für Mikrokredite von weniger als 500 000 Euro für soziale Unternehmen stellen konnte, oder den Landwirtschaftssektor, wie die Einrichtung des Fonds Inaf (Initiative für die nationale Landwirtschaft Frankreichs), gemeinsam mit dem Landwirtschaftsministerium, durch den Darlehen von insgesamt bis zu einer Milliarde Euro an junge Landwirte und ‑wirtinnen garantiert werden können.

EIB-Vizepräsident Ambroise Fayolle: „Die EIB hat in Frankreich im Jahr 2020 in mehrfacher Hinsicht hervorragende Ergebnisse erzielt. Diese zeigen nicht nur, dass Frankreich eines der wichtigsten Empfängerländer für uns als Bank der Europäischen Union ist, sondern dass es sich auch durch den hohen Anteil an Finanzierungen für die vorrangigen Bereiche Klimaschutz und Innovation auszeichnet. Diesen Kurs werden wir in den kommenden Jahren fortsetzen, damit Frankreich bei der Finanzierung der Energiewende zu den führenden Ländern gehört.“