Die Europäische Investitionsbank vergibt 110 Millionen Euro im Rahmen des Juncker-Plans, das ICO steuert 100 Millionen Euro bei

Mit der Finanzierung kann El Corte Inglés seine digitale Transformation beschleunigen, um wettbewerbsfähiger zu werden

Die Investitionen zielen vor allem auf neue Technologien, um den Mehrkanalvertrieb auszubauen und die Verwaltung der Logistikkette zu verbessern

Die Europäische Investitionsbank (EIB) und die spanische Förderbank Instituto de Crédito Oficial (ICO) unterstützen die spanische Warenhauskette El Corte Inglés bei ihren Investitionen in Innovation, mit denen diese ihre digitale Transformation beschleunigen will. Die EIB steuert gestützt auf die Investitionsoffensive für Europa ein Darlehen von 110 Millionen Euro zu dieser Finanzierung bei, das ICO weitere 100 Millionen Euro. An der zehnjährigen Laufzeit der Vereinbarung zeigt sich das Vertrauen beider Institutionen in das Unternehmen. Die entsprechenden Verträge wurden heute von der EIB-Vizepräsidentin Emma Navarro, vom ICO-Präsidenten José Carlos García de Quevedo und vom CEO von El Corte Inglés, Víctor del Pozo, in Madrid unterzeichnet.

Die Förderung von Unternehmensinnovation und der Digitalisierung der Unternehmen gehört zu den vorrangigen Zielen der EIB in Spanien. Daher hat die Bank der EU mit dem bekannten spanischen Unternehmen und europäischen Marktführer unter den Warenhäusern ein zweites Darlehen unterzeichnet, mit dem El Corte Inglés seine digitale Transformation vorantreiben will. Bereits 2016 hat das Unternehmen eine Finanzierung der EIB in Anspruch genommen, um eine integrierte digitale E-Commerce-Plattform aufzubauen. Sie soll den Verkauf über Internet und Smartphone ankurbeln.

Der Finanzierungsbeitrag des ICO ist Teil der Strategie der spanischen Förderbank, die Entwicklung der spanischen Unternehmen in den Bereichen Digitalisierung und Innovation voranzutreiben.

Dank der heute unterzeichneten Vereinbarung kann El Corte Inglés seine technische Transformation beschleunigen und vertiefen. Das Unternehmen kann seine Infrastruktur und seine digitalen Systeme verbessern, neue Software für eine bessere Datenverwaltung entwickeln und sein Online-Geschäft sicherer machen. Durch die neuen Technologien kann sich das Unternehmen außerdem schneller auf Kundenpräferenzen einstellen und die Reaktionszeit im Online-Geschäft verkürzen. Denn ein Teil der Finanzierung von EIB und ICO ist für Innovationen im Bereich der Logistik-, Beschaffungs- und Vertriebskette des Unternehmens bestimmt.

Die Finanzierung trägt dazu bei, die Wettbewerbsfähigkeit eines der größten privaten Arbeitgeber in Spanien zu stärken. El Corte Inglés beschäftigt mehr als 90 000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und benötigt hoch qualifizierte IT-Arbeitskräfte, um seine Strategie der digitalen Transformation voranzutreiben.

EIB-Vizepräsidentin Emma Navarro: „Wir freuen uns sehr, die digitale Innovationsstrategie eines Unternehmens zu unterstützen, das nicht nur eines der bekanntesten in Spanien ist, sondern auch die meisten Arbeitsplätze schafft. Die Digitalisierung gehört zu den wichtigsten Herausforderungen, denen sich die europäischen Unternehmen stellen müssen, um wettbewerbsfähig zu bleiben und weiter zu wachsen. Daher ist die Förderung der Digitalisierung eines der vordringlichen Ziele der Bank der EU. Die Investition in digitale Technologien im Handel ist unumgänglich. Nur so kann sich der Sektor an die rasante Marktentwicklung anpassen und gegen andere Online-Größen bestehen. Mit der Unterzeichnung dieser Vereinbarung bekräftigt die EIB ihr Engagement für Innovation und die Digitalisierung der spanischen Unternehmen sowie für die Schaffung neuer Arbeitsplätze im Land.“

ICO-Präsident José Carlos García de Quevedo: „Hinter der Beteiligung des ICO an dieser Finanzierung steht unsere Strategie, Innovation und Digitalisierung zu fördern. Dies ist einer der Schwerpunkte unserer Arbeit als öffentliche Förderbank. Unser Ziel ist es, den spanischen Unternehmen Finanzierungsinstrumente bereitzustellen, die ihnen Garantien für ihren Digitalisierungsprozess bieten, damit sie ihr Wachstum und ihre Wettbewerbsfähigkeit stabilisieren können.“

Der CEO von El Corte Inglés, Víctor del Pozo, zeigte sich erfreut, dass seine Unternehmensgruppe bei der digitalen Transformation von zwei wichtigen Institutionen unterstützt wird. „Wir sind ein Unternehmen, das in allen seinen Tätigkeitsbereichen nach Innovation strebt, und die Digitalisierung ist derzeit eine unserer wichtigsten Herausforderungen. Dank der Unterstützung durch die EIB und das ICO können wir unsere Digitalisierungs- und Innovationsbemühungen weiter vorantreiben.“

Die EIB und die Innovation

2018 erhöhte die EIB-Gruppe das dritte Jahr in Folge ihre Finanzierungen für Forschung, Entwicklung und Innovation (FEI) in Spanien – eine wichtige Grundlage für die Wettbewerbsfähigkeit der spanischen Wirtschaft. Die EIB-Gruppe stellte zu diesem Zweck 2 439 Millionen Euro bereit. Das entspricht knapp 30 Prozent ihrer Finanzierungstätigkeit in Spanien, womit das Land im Jahr 2018 der zweitgrößte Empfänger von Innovationsfinanzierungen der EIB in der EU war.

Hintergrundinformationen

Das Instituto de Crédito Oficial ist eine öffentliche Einrichtung, die dem spanischen Wirtschaftsministerium untersteht. Das ICO ist ein wichtiger Finanzierungspartner für kleine und mittelgroße Unternehmen sowie für Großprojekte. Es leistet einen wichtigen Beitrag zu Unternehmenswachstum und Beschäftigung und unterstützt wirtschaftliche Aktivitäten, die aufgrund ihrer gesellschaftlichen, kulturellen oder ökologischen Bedeutung oder ihres innovativen Charakters besonders förderwürdig sind.