© Getty

Die Investitionsoffensive für Europa – der Juncker-Plan – hat Jobs und Wachstum in der EU maßgeblich vorangebracht. Die Investitionen der Europäischen Investitionsbank (EIB-Gruppe), abgesichert durch den Europäischen Fonds für strategische Investitionen (EFSI) im Rahmen des Juncker-Plans, haben im Vergleich zum Basisszenario das Bruttoinlandsprodukt (BIP) der EU um 0,9 % gesteigert und 1,1 Millionen zusätzliche Arbeitsplätze geschaffen. Bis zum Jahr 2022 wird der Juncker-Plan das EU-BIP um 1,8 % erhöht und 1,7 Millionen zusätzliche Arbeitsplätzegebracht haben. Zu diesem Ergebnis kommen die Gemeinsame Forschungsstelle (JRC) und die Hauptabteilung Volkswirtschaftliche Analysen der EIB-Gruppe in ihren jüngsten Berechnungen, wobei sie die bis Ende Juni 2019 genehmigten Finanzierungsvereinbarungen zugrunde legen.

Dazu Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker: „Wir haben erreicht, was wir uns vorgenommen hatten: Wir haben Europa zu solidem Wachstum zurückgeführt und die Schaffung von Arbeitsplätzen angekurbelt. Bis 2022 wird der Juncker-Plan dem EU-Arbeitsmarkt 1,7 Millionen zusätzliche Jobs und der EU ein BIP-Plus von 1,8 % gebracht haben. Ich habe immer gesagt, dass der Plan kein Allheilmittel ist. Aber jetzt erhalten mehr als eine Million Kleinunternehmen eine Finanzierung, die ihnen vorher nicht zur Verfügung gestanden hätte – darauf können wir stolz sein.“

Der für Arbeitsplätze, Wachstum, Investitionen und Wettbewerbsfähigkeit zuständige Vizepräsident der Europäischen Kommission, Jyrki Katainen, erklärte: „Seit den ersten Projekten 2015 haben wir eine Menge erreicht! Die europäische Wirtschaft ist wieder auf Kurs und die Investitionsoffensive wird dauerhaft wirken. Die bislang finanzierten Projekte kommen mehr als einer Million Kleinunternehmen zugute und helfen uns beim Übergang zu einer emissionsarmen nachhaltigen Kreislaufwirtschaft. Ich bin stolz, dass wir unser oberstes Ziel erreicht haben: privates Geld zum Nutzen aller zu mobilisieren.“

Werner Hoyer‚ Präsident der Europäischen Investitionsbank, erklärte: „Als wir vor fünf Jahren erstmals über diese Initiative gesprochen haben, waren viele skeptisch. Dass es gelingen kann, mit einem Finanzierungsinstrument Millionen von Arbeitsplätzen zu schaffen oder eine Million Unternehmen zu unterstützen, ist kaum denkbar. Doch die jüngsten Berechnungen zeigen, dass wir Recht hatten. Europaweit zeigt der Juncker-Plan spürbar Wirkung, nicht nur in der Wirtschaft, sondern im Leben der Menschen: Er hat umwelt- und klimafreundliche Projekte, Innovation und soziale Fairness gefördert und wird dies weiterhin tun, auch dann noch, wenn Jean-Claude und ich schon lange im Ruhestand sind.“

Langfristige Wirkung

Zusätzlich zu den direkten Job- und Wachstumseffekten wird der Juncker-Plan auch langfristig auf die EU-Wirtschaft wirken. Selbst im Jahr 2037 werden noch 1 Million Arbeitsplätze und 1,2 % des EU-BIP auf Projekte im Rahmen des Juncker-Plans zurückgehen. Die bessere Konnektivität und die höhere Produktivität, die durch Juncker-Plan-geförderte Projekte erreicht werden, tragen dazu bei, Wettbewerbsfähigkeit und Wachstum in Europa längerfristig anzuheben.

Förderung von Investitionen und KMU

EU-weit dürfte der Juncker-Plan – Stand Oktober 2019 – 439,4 Mrd. € an zusätzlichen Investitionen mobilisieren. Mehr als eine Million Start-ups und Kleinunternehmen dürften vom verbesserten Finanzierungszugang profitieren.

Rund 70 % der erwarteten mobilisierten Investitionen stammen aus der Privatwirtschaft, womit der Juncker-Plan sein Ziel, private Investitionen zu mobilisieren, ebenfalls erreicht hat.

Wer hat Finanzierungsmittel erhalten?

Dank Juncker-Plan haben die EIB und der als EIB-Tochter auf die Finanzierung von Kleinunternehmen spezialisierte Europäische Investitionsfonds (EIF) Finanzierungen für annähernd 1200 Vorhaben genehmigt und dürften Risikofinanzierungen für mehr als eine Million Start-ups und KMU aus zahlreichen Sektoren und allen 28 EU-Ländern bereitstellen.

Die meisten Investitionen hat der EFSI (Stand Oktober 2019) anteilig zum jeweiligen BIP in Griechenland, Estland, Portugal, Bulgarien und Polen bewirkt. Die Beispiele für Projekte, die mit dem Juncker-Plan gefördert wurden, reichen von einer gesamteuropäischen Schnellladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge über ein Unternehmen zur Bewirtschaftung von Lebensmittelabfällen in Rumänien bis hin zu einem Programm zur Wiedereingliederung früherer Militärangehöriger in den Arbeitsmarkt in den Niederlanden. Einen ausführlicheren Überblick und weitere Projektbeispiele enthalten die nach Ländern und Sektoren gegliederten Factsheets.

Was haben die Bürgerinnen und Bürger und Unternehmen vom Juncker-Plan?

Mit dem Juncker-Plan werden nicht nur innovative Projekte und neue Technologien finanziert, sondern auch andere Ziele der EU, etwa in den Bereichen Klima-, Sozial- und Verkehrspolitik. Dank Juncker-Plan

haben mehr als 10 Millionen Haushalte Zugang zu erneuerbaren Energien

kommen 20 Millionen Europäerinnen und Europäer in den Genuss einer besseren Gesundheitsversorgung

können sich 182 Millionen Fahrgäste pro Jahr über eine bessere Schienen- und städtische Infrastruktur freuen.

Einen vollständigen Überblick enthält der Jahresbericht 2018 der Europäischen Investitionsbank über ihre Tätigkeiten innerhalb der EU.

Auswirkungen auf den Klimaschutz

Mit dem Europäischen Fonds für strategische Investitionen werden im Rahmen des Juncker-Plans innovative Ideen zum Schutz des Planeten unterstützt. Die Projekte, die die EIB-Gruppe im Rahmen des Juncker-Plans finanziert, dürften 90,7 Mrd. € an Investitionen in den Klimaschutz mobilisieren. Dazu gehören Niedrigstenergiegebäude, Windparks, Solarenergieprojekte, Wassersparduschen, Öko-Busse und LED-Leuchten.

Passgenaue Beratungsdienste und Online-Treffpunkt

Ein weiteres wichtiges Ziel des Juncker-Plans besteht darin, Projekten auf die Beine zu helfen. Die Europäische Plattform für Investitionsberatung bietet technische Hilfe und Beratung für Projekte, die sich gerade erst in der Entstehung befinden. Seit die Plattform 2015 ins Leben gerufen wurde, hat sie mehr als 1400 Anfragen von Projektträgern in allen EU-Ländern bearbeitet. Über 400 von ihnen erhalten passgenaue Beratung. Mehr als 50 von diesen wurden schon in die EIB-Darlehenspipeline aufgenommen. Ein Beispiel ist die Modernisierung des Straßenbeleuchtungssystems von Vilnius, um dessen Energieeffizienz zu erhöhen. Das Projekt, das auch mit einem EFSI-geförderten Darlehen über 21,6 Mio. € unterstützt wurde, wird dazu beitragen, Stromverbrauch und -kosten um schätzungsweise 51 % zu senken und so rund 1 Mio. € jährlich einzusparen. Diese Energieeinsparung entspricht dem durchschnittlichen Energieverbrauch von fast 3100 Haushalten.

Darüber hinaus wurden bis September 2019 890 Projekte auf dem Europäischen Investitionsvorhabenportal präsentiert – einem Online-Treffpunkt für Projektträger und Investoren. Sie umfassen alle wichtigen Sektoren der EU-Wirtschaft mit einem vorgeschlagenen Investitionsvolumen von insgesamt 65 Mrd. €. Mehr als 60 Projekte haben eine Finanzierungszusage erhalten, seit sie auf dem Portal vorgestellt wurden. Darüber hinaus bietet das Portal auch zusätzliche Dienste, etwa die Organisation von Vermittlungsveranstaltungen.

Hintergrund

Die Investitionsoffensive für Europa (Juncker-Plan) wurde im November 2014 ins Leben gerufen, um den Abwärtstrend bei den ohnehin schon niedrigen Investitionen umzukehren und Europa auf den Weg der wirtschaftlichen Erholung zu führen. Seine drei Ziele bestanden darin, Investitionshemmnisse zu beseitigen, Investitionsprojekte in der Öffentlichkeit bekannt zu machen und technisch zu unterstützen und finanzielle Ressourcen intelligenter einzusetzen. Der Europäische Fonds für strategische Investitionen ist eine EU-Haushaltsgarantie, die der EIB-Gruppe mehr und oftmals risikoreichere Projektfinanzierungen ermöglicht.

Nicht selten fließen die Finanzierungsmittel in hochinnovative Projekte oder Startups, die noch keine Bonitätsnachweise bieten können. Bei den Projekten werden auch kleinere Infrastrukturerfordernisse sektoral und geografisch gebündelt. Dank Juncker-Plan kann die EIB-Gruppe eine größere Anzahl von Projekten mit höheren Risiken genehmigen als ohne die Garantie aus dem EU-Haushalt und neue Kunden erreichen: drei von vier Juncker-Plan-Begünstigten sind für die Bank neue Kunden.

Am 18. April 2019 hat das Europäische Parlament grünes Licht für den Nachfolger des Juncker-Plans im nächsten mehrjährigen Finanzrahmen gegeben: das Programm InvestEU.

Die makroökonomische Folgenabschätzung wurde von den Volkswirten der EIB und der Gemeinsamen Forschungsstelle (JRC) der Kommission gemeinsam erstellt. Sie basiert auf der von der JRC entwickelten, durch Fachkollegen begutachteten und inzwischen etablierten veröffentlichten Methodik. Einzelheiten zur Modellrechnung enthält der Impact Report vom Juni 2018.

Weiterführende Informationen

Job- und Wachstumswirkung des Juncker-Plans: Factsheet

EIB/JRC 2019: Bewertung der makroökonomischen Auswirkungen der Tätigkeit der EIB-Gruppe

Juncker-Plan-Factsheets nach Ländern und Sektoren

Vollständige EFSI-Projektliste der EIB

Die EIB auf Twitter: @EIB

InvestEU auf Twitter: #InvestEU