Das Programm ist mit einem Volumen von 2,5 Milliarden Zloty (575 Millionen Euro) die bisher größte Verbriefung im polnischen Markt

Gemeinsames Engagement der Europäischen Investitionsbank und des Europäischen Investitionsfonds: EIB-Gruppe zeichnet Schuldtitel von 1,54 Milliarden Zloty (355 Millionen Euro), die zum Teil über den Europäischen Fonds für strategische Investitionen (Juncker-Plan) abgesichert werden

Durch die Finanzierungs- und Kapitalentlastung kann die PKO Leasing ihre Geschäftstätigkeit weiter ausbauen und kleine und mittlere Unternehmen unterstützen

Die PKO Leasing (PKOL), Polens größte Leasinggesellschaft, hat heute mit Unterstützung der EIB-Gruppe die bisher größte Verbriefung im polnischen Markt platziert. Im Rahmen dieser Transaktion werden Asset-Backed-Securities im Volumen von 2,5 Milliarden Zloty an einen internationalen Investorenpool veräußert, zu dem auch die EIB-Gruppe, die Citi Handlowy und andere europäische Investoren gehören.

Die Europäische Investitionsbank (EIB) wird Senior Notes im Volumen von 900 Millionen Zloty (208 Millionen Euro) auf eigenes Risiko und Mezzanine-Notes im Volumen von 640 Millionen Zloty (148 Millionen Euro) zeichnen. Die Mezzanine-Notes werden über eine Garantie des Europäischen Fonds für strategische Investitionen abgesichert, der Finanzierungssäule der Investitionsoffensive für Europa (Juncker-Plan). Die Senior- und Mezzanine-Notes werden mit einem Forderungspool unterlegt, der Leasingforderungen aus dem laufenden Geschäft der PKOL in Polen enthält. Für die Schuldtitel beider Risikoklassen sind öffentliche Ratings von Scope Rating und ARC Rating verfügbar.

Der Europäische Investitionsfonds (EIF) ist Teil der EIB-Gruppe und fungiert als Garantiegeber für die Senior Notes in Höhe von bis zu 390 Millionen Zloty (90 Millionen Euro). Außerdem wird er aufgrund seines Know-hows bei strukturierten Finanzierungen die EIB bei ihren Investitionen in die Senior- und Mezzanine-Papiere beraten.

Die Transaktion trägt dazu bei, kleinsten, kleinen und mittleren Unternehmen sowie Midcaps aller Wirtschaftssektoren den Zugang zu Finanzierungen in Polen zu erleichtern. Die Beteiligung der EIB an beiden Tranchen dürfte neue Finanzierungen von 4 360 Millionen Zloty (1 006 Millionen Euro) ermöglichen, die nach den Kriterien der EIB vergeben werden und die polnische Wirtschaft erheblich unterstützen.

Die vorgeschlagene Finanzierung ist die erste Verbriefung in Polen, die den STS-Kriterien (Einfachheit, Transparenz, Standardisierung)[1] entspricht, und eine der ersten STS-Verbriefungen, an denen sich die EIB beteiligt.

Paweł Pach, CEO der PKO Leasing: „Als Marktführer wollen wir Maßstäbe setzen – dafür, wie die Bedürfnisse polnischer Unternehmen erfüllt werden können, und dafür, wie man sich langfristig auf den europäischen Finanzmärkten positionieren kann. Am Transaktionsvolumen, an den geringen Finanzierungskosten, den guten Ratings und der Erfüllung der STS-Kriterien zeigt sich, dass die PKO Leasing unter internationalen Investoren eine hohe Glaubwürdigkeit genießt.“

Vazil Hudák, EIB-Vizepräsident mit Aufsicht über die Finanzierungstätigkeit in Polen: „Diese Transaktion ist ein Meilenstein. Die EIB-Gruppe fördert mit ihr den polnischen Verbriefungsmarkt und das Wachstum kleiner und mittlerer Unternehmen. Durch die Garantie des Juncker-Plans und die Zusammenarbeit mit anderen internationalen Investoren konnten wir der PKO Leasing helfen, ein höheres Transaktionsvolumen zu erreichen. Das zeigt, dass die polnische Wirtschaft für Investoren attraktiv ist.“

Pierluigi Gilbert, geschäftsführender Direktor des EIF: „Banken und Leasinggesellschaften wenden sich zunehmend an internationale Investoren für die Platzierung von Asset-Backet-Securities. Damit fließen der polnischen Wirtschaft mehr Mittel zu. Kleine und mittlere Unternehmen bekommen leichter Zugang zu Finanzierungen und können ihre Geschäftsplanung zuversichtlicher angehen.“

Elżbieta Bieńkowska, EU-Kommissarin für den Binnenmarkt, Industrie und Unternehmertum sowie kleine und mittlere Unternehmen: „Diese Vereinbarung ist eine echte Verbesserung für Tausende polnische Unternehmen, die sich in der Gründungs- und Wachstumsphase befinden und finanzielle Unterstützung benötigen. Im Rahmen des Juncker-Plans bekamen bereits über 55 000 polnische KMU und Start-up-Unternehmen einen besseren Zugang zu Finanzierungen. Die Zahl der Beschäftigten in KMU steigt in der EU. Wir müssen daher die kleinen Unternehmen weiter unterstützen, damit sie wachsen und Arbeitsplätze schaffen können.“

Zusammenfassung der Transaktionen:

Am 26. September 2019 emittierte die Polish Lease Prime DAC (der „Emittent“) a) Floating Rate Secured Notes der Klasse A-1 im Volumen von 1 290 000 000 Zloty, mit Fälligkeit 2029 (die „Klasse-A-1-Notes“), b) Floating Rate Secured Notes der Klasse A-2 im Volumen von 545 000 000 Zloty, mit Fälligkeit 2029 (die „Klasse-A-2-Notes“) und c) Floating Rate Secured Notes der Klasse B im Volumen von 640 000 000 Zloty, mit Fälligkeit im Dezember 2029 (die „Klasse-B-Notes“, zusammen mit den Klasse-A-1-Notes und den Klasse-A-2-Notes die „Notes“).

Alle Papiere wurden zu 100 Prozent ihres Ausgabepreises begeben. Die Klasse A-1-Notes und Klasse-A-2-Notes sind vorrangige Papiere. Die Klasse-B-Notes sind Mezzanine-Papiere.

Die Schuldtitel werden zum Dreimonats-WIBOR zuzüglich einer Marge von 0,70 Prozent (Klasse-A-1-Notes und Klasse-A-2-Notes) oder 2,5 Prozent (Klasse-B-Notes) verzinst.

In den Wertpapierkaufverträgen vom 24. September zwischen der EIB, dem Emittenten und der PKOL wurde Folgendes vereinbart:

a) Die EIB erwirbt am 26. September 2019 vom Emittenten einen Teil der Klasse A-1-Notes.

b) Die EIB wird (vorbehaltlich der Erfüllung aufschiebender Bedingungen und wie im Kaufvertrag vereinbart) am 28. Februar 2020 die Klasse-B-Notes (am 26. September 2019 vom Emittenten begeben und von der PKOL zum Ausgabepreis von 100 Prozent erworben) von der PKOL zum Kaufpreis von 100 Prozent des zu diesem Zeitpunkt ausstehenden Nennbetrags erwerben.

[1] Die STS-Verbriefungskriterien sind Teil der EU-Verordnung 2017/2402 der Kommission zur Vollendung der Kapitalmarktunion. Weitere Informationen sind auf der Seite der Europäischen Wertpapieraufsichtsbehörde abrufbar: https://www.esma.europa.eu/policy-activities/securitisation/simple-transparent-and-standardised-sts-securitisation.