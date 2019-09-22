©Pradesh More / EyeEm/ getty

Individuelle Anstrengungen, bis 2025 jährlich mindestens 65 Milliarden US-Dollar bereitzustellen, davon 50 Milliarden US-Dollar für Länder mit niedrigem und mittlerem Einkommen; 50 Prozent über dem derzeitigen Niveau

Gemeinsame Anpassungsfinanzierungen dürften sich bis 2025 auf jährlich 18 Milliarden US-Dollar verdoppeln

Gemeinsam wollen die Entwicklungsbanken jährlich weitere 40 Milliarden US-Dollar von privaten Investoren mobilisieren

Die EIB hat heute zusammen mit acht weiteren multilateralen Entwicklungsbanken (MDB)* in einer Erklärung auf dem UN-Klimagipfel zugesagt, die jährlichen globalen Klimaschutzfinanzierungen bis 2025 auf 175 Milliarden US-Dollar zu erhöhen.

Diese zusätzlichen Mittel sollen insbesondere an Länder mit niedrigem und mittlerem Einkommen sowie in die Klimaanpassung fließen. Um die Wirkung ihrer Klimafinanzierungen zu optimieren, wollen die MDB Partnerschaften stärken, vor allem mit Investoren des privaten Sektors. Die Kofinanzierungen, die auf 110 Milliarden US-Dollar ansteigen sollen, werden bis 2025 voraussichtlich fast zwei Drittel der insgesamt geplanten 175 Milliarden US-Dollar für den Klimaschutz ausmachen. Dieser Betrag würde 40 Milliarden US-Dollar von privaten Investoren einschließen.

EIB-Präsident Hoyer sagte in New York: „Als öffentliche Finanzierungsinstitution kommt uns die wichtige Aufgabe zu, dazu beizutragen, dass unsere Volkswirtschaften klimaneutraler, grüner, widerstandsfähiger und gerechter werden. Wir müssen mit gutem Beispiel vorangehen und es privaten Investoren mit unseren Finanzierungen erleichtern, weltweit im erforderlichen Umfang in nachhaltige Projekte zu investieren.

Dieser Verpflichtung wollen jetzt alle multilateralen Entwicklungsbanken gemeinsam mit der neuen Zusage gerecht werden. Um deutlich mehr Klimafinanzierungen bereitstellen zu können, müssen wir private Investoren besser mobilisieren. Nur so können wir wirklich etwas bewirken.“

Die multilateralen Entwicklungsbanken spielen seit mehr als einem Jahrzehnt eine führende Rolle beim Klimaschutz. Sie wollen zu den Zielen des Pariser Abkommens beitragen, das den Anstieg der globalen Erwärmung auf deutlich unter 2°Grad, möglichst sogar auf unter 1,5°Grad begrenzen soll.

Die Erklärung in New York bestätigt die gemeinsamen Anstrengungen der MDB, die sie bereits 2018 durch Klimafinanzierungen und Kofinanzierungen in Entwicklungs- und Schwellenländern im Rekordvolumen von 111 Milliarden US-Dollar unter Beweis gestellt haben.

*Asiatische Entwicklungsbank, Afrikanische Entwicklungsbank, Asiatische Infrastruktur-Investitionsbank, Europäische Bank für Wiederaufbau und Entwicklung, Europäische Investitionsbank, Interamerikanische Entwicklungsbank-Gruppe, Islamische Entwicklungsbank, Neue Entwicklungsbank und Weltbankgruppe.