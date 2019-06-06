Die Europäische Investitionsbank-Gruppe (EIB-Gruppe) und die HSBC France haben heute zwei Finanzierungsverträge unterzeichnet, um die Darlehensvergabe an französische Unternehmen deutlich zu erhöhen.

Der erste Vertrag betrifft ein Durchleitungsdarlehen der EIB von 250 Millionen Euro, durch das die französische HSBC-Tochter HSBC France bis zu 500 Millionen Euro an KMU und Midcap-Unternehmen zu günstigen Konditionen verleihen kann. Die HSBC France will davon mindestens 100 Millionen Euro für die Finanzierung „grüner“ Projekte verwenden. Diese Projekte können sowohl Unternehmen betreffen, deren Aktivitäten zur Energiewende beitragen, als auch Unternehmen aus allen Sektoren, die ihr Geschäftsmodell auf die Energiewende vorbereiten wollen. Die Projekte werden anhand der Kriterien des französischen TEEC-Labels (Transition énergétique et écologique pour le climat – Energie- und ökologischer Wandel für das Klima) als „grün“ eingestuft.

Der zweite Vertrag betrifft eine Garantie über 200 Millionen Euro, die der Europäische Investitionsfonds (EIF) – die auf KMU-Finanzierungen spezialisierte Tochtergesellschaft der EIB-Gruppe – der HSBC France bereitstellt. Die Garantie deckt die von der HSBC France vergebenen Kredite zu 50 Prozent ab. Dadurch kann die HSBC innovativen KMU insgesamt 400 Millionen Euro zur Verfügung stellen.

Die Garantie wird im Rahmen des europäischen „InnovFin“-Programms für innovative KMU vergeben. Das Programm fällt unter den Europäischen Fonds für strategische Investitionen (EFSI), auch bekannt als „Juncker-Plan“, und soll Investitionen in innovative Unternehmen erleichtern, die oft als risikoreicher gelten.

Die HSBC France wird Innovationsvorhaben finanzieren, die die Förderkriterien des EIF erfüllen. Ein besonderer Schwerpunkt liegt dabei auf Projekten im Zusammenhang mit der Digitalisierung und dem ökologischen Wandel von KMU und deren Umfeld.

Die beiden Verträge sind besonders vor den folgenden Hintergründen von großer Bedeutung:

Laut einer Studie der HSBC[1] glauben 59 Prozent ihrer Midcap-Kunden, dass nachhaltige Verfahren sich positiv auf ihr Wachstum und ihre Rentabilität auswirken werden.

Laut einer weiteren Studie, die die HSBC bei Kantar TNS in Auftrag gab, sehen ihre Midcap-Kunden den Zugang zu Finanzierungen als größtes Hindernis für Investitionen in eine nachhaltigere Entwicklung.

Pierre Moscovici, EU-Kommissar für Wirtschaft und Finanzen, Steuern und Zölle: „Ich freue mich, dass für diesen ersten Vertrag zwischen der EIB-Gruppe und der HSBC France der Juncker-Plan zum Einsatz kommt. Dank dem Plan konnten bereits fast 240 000 Start-ups, KMU und Midcap-Unternehmen in Frankreich günstige Kredite erhalten. Ich lege den französischen Unternehmerinnen und Unternehmern dringend ans Herz, die neuen Finanzierungsmöglichkeiten zu nutzen.“

EIB-Vizepräsident Ambroise Fayolle: „Die EIB-Gruppe unterzeichnet zum ersten Mal einen Vertrag mit der HSBC France. Die Finanzierungen stehen stellvertretend für die beiden großen Förderziele der EIB in Frankreich – die Energiewende und Innovation.“

Pier Luigi Gilibert, geschäftsführender Direktor des EIF: „Das Garantieprogramm InnovFin, das die Europäische Kommission im Rahmen des Juncker-Plans einrichtete, hat von Anfang an Wirkung gezeigt. Es ermutigt Geldgeber, Risiken einzugehen und Innovationen von KMU und den Aufbau des zukünftigen Europas zu fördern.“

Jean Beunardeau, Chef der HSBC France: „In einer Welt, die sich im Umbruch befindet, müssen wir öffentliche und private Ressourcen und Partnerschaften mobilisieren, um alle Unternehmen nachhaltig zu unterstützen – vor allem KMU. Wir freuen uns sehr über diese beiden großen Partnerschaften, die in Einklang mit den jüngsten Maßnahmen Europas und Frankreichs stehen, darunter insbesondere die Einrichtung der Initiative France Transition Ecologique (Energiewende Frankreich).“

Jacques Sourbier, Leiter der Abteilung Unternehmenskunden der HSBC France: „Dank der beiden Finanzierungsfenster können wir KMU und Midcap-Unternehmen insgesamt 900 Millionen Euro zu günstigen Konditionen bereitstellen. Neben anderen Partnerschaften für Innovation, Digitalisierung und die Energiewende ist dies ein weiterer Weg, um Unternehmen und ihr Umfeld zu unterstützen.“

[1] Hidden Impact: Unlocking The Growth Potential of Mid Market Enterprises 2017