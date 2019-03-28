Die Bank der EU stellt innovativen europäischen Unternehmen jedes Jahr Venture-Debt-Finanzierungen von 600 Millionen Euro bereit

Über 25 000 hochwertige Arbeitsplätze werden geschaffen

Europa liegt bei Risikofinanzierungen weit hinter den USA zurück und hat somit enormes Wachstumspotenzial

Die Bank der EU ist nach wie vor Europas größter Anbieter von Venture Debt mit langfristigen Finanzierungen von 600 Millionen Euro pro Jahr an hochinnovative Unternehmen. Seitdem die EIB vor drei Jahren erstmals Venture-Debt-Finanzierungen anbot, hat sie Unternehmen in verschiedenen Bereichen, wie etwa Biowissenschaften, Robotik oder künstliche Intelligenz, mehr als 1,8 Milliarden Euro bereitgestellt. Dadurch dürften über 25 500 hochwertige Arbeitsplätze entstehen und rund 16 Milliarden Euro an zusätzlichen Investitionen in die europäische Forschung und Entwicklung mobilisiert werden.

Venture Debt ist ein besonders Finanzierungsinstrument der EIB. Sie unterstützt damit hochinnovative Unternehmen in der Frühphase, die in Spitzentechnologiesektoren tätig sind. Dabei verbindet sie die Vorteile eines langfristigen Darlehens mit einem Rückzahlungsmodell, das sich nach den Ergebnissen des Unternehmens richtet. Venture-Debt-Finanzierungen stärken das wirtschaftliche Eigenkapital des Darlehensnehmers, ohne die Anteile der bestehenden Anleger oder der Unternehmensgründer zu verwässern. Die EIB entwickelte das Produkt vor drei Jahren, um auf die damaligen Marktbedürfnisse einzugehen. Es wird im Rahmen des Europäischen Fonds für strategische Investitionen (EFSI), der zentralen Komponente der Investitionsoffensive für Europa, durch die EU-Haushaltsgarantie besichert. Dank des EFSI kann die EIB Venture Debt deutlich öfter einsetzen.

Ambroise Fayolle, EIB-Vizepräsident mit Aufsicht über Finanzierungen in den Bereichen Innovation, Wissenschaft und Digitales: „Wenn Europa bei den innovativen Finanzierungen mit den USA gleichziehen, wettbewerbsfähig bleiben und mehr europäische Spitzenreiter hervorbringen will, müssen wir die innovativsten Unternehmen und modernste Technologien fördern. Mit unseren Venture-Debt-Finanzierungen haben wir einen ersten, erfolgreichen Schritt gemacht. Die Nachfrage nach zusätzlichen Risikofinanzierungen in Europa ist jedoch immer noch enorm. Als Bank der EU werden wir auch in Zukunft in ein wettbewerbsfähiges und innovatives Europa investieren.“