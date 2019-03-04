Thomas Reynaud, Generaldirektor der Iliad-Gruppe, und Ambroise Fayolle, Vizepräsident der Europäischen Investitionsbank (EIB), unterzeichneten nach zehnjähriger Zusammenarbeit beider Einrichtungen ein neues Darlehen von 300 Millionen Euro, das im Rahmen der Investitionsoffensive für Europa („Juncker-Plan“) bereitgestellt wird und den Ausbau des Glasfasernetzes von Iliad in Frankreich beschleunigen soll.

Der Finanzierungsvertrag wurde heute 25 Meter unter der Erde in einem alten Atombunker unterzeichnet, den Iliad in ein Rechenzentrum umgebaut hat. Dieses Rechenzentrum symbolisiert das Know-how des Konzerns und die digitale Zukunft Europas.

Durch den Vertrag festigt das Unternehmen seine Position als zweitgrößter Breitbandanbieter Frankreichs. Mit 3 000 Mitarbeitern in der Glasfasersparte arbeitet der Konzern kontinuierlich am Aufbau eines landesweiten Glasfasernetzes, u. a. auch im Rahmen der Initiative für den öffentlichen Netzausbau, um ländliche und dünn besiedelte Gebiete abzudecken. Iliad hat über eine Million Glasfaserkunden (bei zehn Millionen Anschlüssen) in mehr als 90 Departements und will dieses Angebot bis Ende 2022 auf über 20 Millionen Anschlüsse ausbauen.

Mit dem neuen Darlehen steigt der Gesamtbetrag der Finanzierungen, die die EIB seit 2009 an Iliad vergeben hat, auf nunmehr 850 Millionen Euro. Damit unterstreicht die EU-Bank, dass sie den Netzanbieter auch in Zukunft beim Ausbau des Glasfasernetzes in ganz Frankreich unterstützen will.

EIB-Vizepräsident Ambroise Fayolle: „Unsere kontinuierliche Partnerschaft mit der Iliad-Gruppe signalisiert, dass die Bank der EU Innovationen, digitale Technologien und den flächendeckenden Zugang zu ultraschnellem Breitband fördern will. Über die EIB unterstützt die EU den Ausbau ultraschneller Breitbandnetze zugunsten der Unternehmen und Einwohner auch außerhalb großer Städte.“

Pierre Moscovici, EU-Kommissar für Wirtschaft und Finanzen, Steuern und Zölle: „Ich freue mich über das Darlehen, das im Rahmen des Juncker-Plans unterzeichnet wurde und einen französischen Glasfasernetzbetreiber unterstützt. Es trägt dazu bei, die Digitalisierung in Frankreich voranzutreiben und den Zusammenhalt unserer Regionen zu stärken.“

Thomas Reynaud, Generaldirektor der Iliad-Gruppe: „Wir möchten der EIB für ihre Unterstützung in den letzten zehn Jahren danken. Durch ihre Finanzierungen können wir in ganz Frankreich ein Breitbandnetz aufbauen und unsere Position als zweitgrößter Glasfasernetzbetreiber in Frankreich verteidigen.“