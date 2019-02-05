Das baskische Unternehmen Cikautxo wird neue Technologien entwickeln, um Hybrid- und Elektroautos zu fördern. Auch die Produktionsverfahren sollen effizienter und umweltfreundlicher werden.

Mit den Investitionen will Cikautxo seine Produktionskapazitäten in den Werken in Spanien und anderen Ländern der EU erweitern.

Das Projekt wird bis 2021 laufen. Während seiner Durchführung sollen über 600 Stellen entstehen.

Die Europäische Investitionsbank (EIB) unterstützt die Innovationsstrategie von Cikautxo. Das nordspanische Unternehmen ist auf die Herstellung von Kunststoff- und Kautschukkomponenten für die Automobilindustrie spezialisiert. Cikautxo ist eine Industriekooperative und gehört zu dem Genossenschaftskonzern Mondragón. Das Unternehmen will nachhaltigere neue Produktionsverfahren einführen und damit innovative Produkte für Fahrzeuge entwickeln, die die Umwelt weniger belasten. Die EIB wird dazu beitragen. EIB-Vizepräsidentin Emma Navarro und der Generaldirektor von Cikautxo Iñigo Laskurain haben in Berriatua die Finanzierungsvereinbarung unterzeichnet. Die EIB vergibt das Darlehen über 26 Millionen Euro im Rahmen der Investitionsoffensive für Europa, auch bekannt als „Juncker-Plan“.

Mit der EIB-Finanzierung kann Cikautxo die erforderlichen Investitionen in Forschung, Entwicklung und Innovation in seinem Zentrum in Berriatua durchführen, wo das Unternehmen auch seinen Sitz hat. Investiert werden soll in die Bereiche Kraftstoffeffizienz und Gewichtsreduzierung von Automobilkomponenten, um die Entwicklung von Elektrofahrzeugen oder Fahrzeugen mit umweltfreundlicheren Motoren zu fördern. Die neuen Produktionsverfahren werden die Herstellung wiederverwertbarer Alternativwerkstoffe zu Kautschuk vorantreiben.

Aufgrund der EIB-Finanzierung kann Cikautxo außerdem seine Produktionskapazitäten in der EU erweitern, und zwar nicht nur in den Werken in Spanien, sondern auch in Konvergenzregionen von Ländern wie Tschechien, der Slowakei und Rumänien. Unter die Innovations- und Wachstumsstrategie des Unternehmens fallen auch Medizin- und Haushaltsgeräte, auf die ein Teil der Produktion entfällt. Das Projekt wird sich positiv auf die Beschäftigung auswirken, da in der vierjährigen Durchführungsphase über 600 Arbeitsplätze entstehen sollen.

Anlässlich der Vertragsunterzeichnung erklärte EIB-Vizepräsidentin Navarro: „Dieses Darlehen wirkt sich positiv auf die Wirtschaft und auf die Umwelt aus. Die EIB unterstützt gezielt Unternehmen, die hohe Investitionen in Innovation tätigen müssen, um ihre Wettbewerbsfähigkeit zu verbessern und weiter zu wachsen. Die Bank setzt entschlossen auf nachhaltiges Wachstum unter dem wirtschaftlichen und dem Umweltaspekt. Wir fördern effizientere Produktionsverfahren und die Entwicklung von Technologien, die die spanische und europäische Führungsposition in einer immer umweltfreundlicheren Automobilbranche sichern.“

Cikautxo-Generaldirektor Laskurain: „Für unsere Genossenschaft ist dies ein wichtiges Darlehen, weil wir damit weiter in neue Produkte und Lösungen investieren können, die unsere führende Position in Europa und weltweit sichern.“

Das Darlehen wurde im Rahmen des Darlehensprogramms für Midcap-Unternehmen in Spanien und Portugal unterzeichnet, ein Finanzierungsprogramm der EIB für mittelgroße Unternehmen (bis 3 000 Beschäftigte). Finanzierungen wie diese werden durch die Investitionsoffensive für Europa unterstützt und fördern Investitionen in Projekte, die zu einem stärkeren Wirtschaftswachstum und mehr Beschäftigung beitragen, allerdings aufgrund ihrer Struktur oder Art höhere Risiken aufweisen.