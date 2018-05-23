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CIKAUTXO MIDCAP GROWTH INVESTMENTS

Unterzeichnung(en)

Betrag
26.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Czechia : 780.000 €
Rumänien : 2.626.000 €
Slowakei : 2.730.000 €
Spanien : 19.864.000 €
Industrie : 26.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
9/11/2018 : 780.000 €
9/11/2018 : 2.626.000 €
9/11/2018 : 2.730.000 €
9/11/2018 : 19.864.000 €
Andere Links
Related public register
11/10/2018 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - CIKAUTXO MIDCAP GROWTH INVESTMENTS
Related public register
21/12/2022 - Environmental and Social Completion Sheet - CIKAUTXO MIDCAP GROWTH INVESTMENTS
Zugehörige Pressemitteilungen
Spanien: EIB finanziert FEI- und Wachstumsstrategie von Cikautxo mit 26 Millionen Euro im Rahmen des Juncker-Plans
Übergeordnetes Projekt
MIDCAP PROGRAMME LOAN SPAIN

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
23 Mai 2018
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 09/11/2018
20180229
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
CIKAUTXO MIDCAP GROWTH INVESTMENTS
CIKAUTXO SC
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 26 million
EUR 60 million
Ort
Sektor(en)
  • Industrie - Verarbeitendes Gewerbe/Herstellung von Waren
Beschreibung
Ziele

The projects consists of the promoter's strategic investments in research, development and innovation (RDI), capital expenditure (capex) and working capital in the automotive and medical sectors.

The entire EIB loan will be used by the promoter to finance its RDI and deployment investments supporting the implementation of the company's strategy. The investments are expected to support Cikautxo's competitiveness and growth.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project concerns investments in research and development (R&D) and capital expenditures that are expected to be carried out in existing facilities in Europe already authorised for the same purpose and would therefore not require an environmental impact assessment (EIA) under Directive 2011/92/EU. Full environmental details will be verified during the appraisal.

The promoter is a private company not operating in the utilities sector and not having the status of a contracting entity. Thus it is not covered by EU rules on procurement.

Weitere Unterlagen
11/10/2018 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - CIKAUTXO MIDCAP GROWTH INVESTMENTS
21/12/2022 - Environmental and Social Completion Sheet - CIKAUTXO MIDCAP GROWTH INVESTMENTS
Projekte zum thema
Übergeordnetes Projekt
MIDCAP PROGRAMME LOAN SPAIN
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Zugehörige Pressemitteilungen
Spanien: EIB finanziert FEI- und Wachstumsstrategie von Cikautxo mit 26 Millionen Euro im Rahmen des Juncker-Plans

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - CIKAUTXO MIDCAP GROWTH INVESTMENTS
Datum der Veröffentlichung
11 Oct 2018
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
83100572
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20180229
Sektor(en)
Industrie
Regionen
Europäische Union
Länder
Tschechien
Rumänien
Slowakei
Spanien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - CIKAUTXO MIDCAP GROWTH INVESTMENTS
Datum der Veröffentlichung
21 Dec 2022
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
161105763
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20180229
Sektor(en)
Industrie
Regionen
Europäische Union
Länder
Tschechien
Rumänien
Slowakei
Spanien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
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11/10/2018 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - CIKAUTXO MIDCAP GROWTH INVESTMENTS
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21/12/2022 - Environmental and Social Completion Sheet - CIKAUTXO MIDCAP GROWTH INVESTMENTS
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Übersicht
CIKAUTXO MIDCAP GROWTH INVESTMENTS
Datenblätter
CIKAUTXO MIDCAP GROWTH INVESTMENTS
Zugehörige Pressemitteilungen
Spanien: EIB finanziert FEI- und Wachstumsstrategie von Cikautxo mit 26 Millionen Euro im Rahmen des Juncker-Plans
Übergeordnetes Projekt
MIDCAP PROGRAMME LOAN SPAIN

Aktuelles und Storys

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Zugehörige Pressemitteilungen
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Photogallery

EIB finances Cikautxo's RDI strategy with EUR 26m Juncker Plan loan
Cikautxo Midcap Growth Investments
©EIB

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Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

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