Finanzierung ermöglicht Umstellung von analoger auf digitale Fernsehausstrahlung über 228 Sendeanlagen

Terrestrisches digitales Fernsehnetz soll 94 Prozent der Bevölkerung erreichen und 81 Prozent der Landesfläche abdecken

Die Europäische Investitionsbank (EIB) vergibt ein Darlehen über 9,78 Millionen Euro an die staatliche rumänische Rundfunkgesellschaft Societatea Nationala de Radiocomunicatii SA (Radiocom). Mit den Mitteln soll die Digitalisierung der terrestrischen Sendeinfrastruktur in Rumänien mitfinanziert werden. Das Darlehen ist durch eine Garantie des Europäischen Fonds für strategische Investitionen (EFSI) abgesichert, der das Kernstück der Investitionsoffensive für Europa (Juncker-Plan) bildet.

Mit dem Darlehen soll ein digitales Sendenetz in Rumänien aufgebaut werden, das dem DVB-T2-Standard entspricht und die Umstellung von analogem auf digitales Fernsehen ermöglicht. Wenn das Netz errichtet ist, können die Programme des frei empfangbaren staatlichen Senders von 228 Sendeanlagen an 94 Prozent der Bevölkerung übertragen werden, was einer Abdeckung von 81 Prozent der Landesfläche entspricht. Die Investitionen ermöglichen auch, das wertvolle Frequenzspektrum effizienter zu nutzen.

EIB-Vizepräsident Andrew McDowell: „Die EIB finanziert mit dem Darlehen die Digitalisierung des öffentlichen terrestrischen Fernsehens in Einklang mit den nationalen und europäischen Zielen. Dies bringt die Entwicklung der Informationsgesellschaft voran und kommt den Menschen in Rumänien zugute.“

Corina Creţu, EU-Kommissarin für Regionalpolitik, fügte hinzu: „Durch diese neue Vereinbarung wird sich der Fernsehempfang in Rumänien verbessern. Damit bringt der Juncker-Plan deutlich sichtbare Verbesserungen, die die Menschen im täglichen Leben spüren. Ich freue mich wirklich über dieses neue EFSI-Projekt und kann Rumänien nur ermutigen, die großen Chancen, die der Juncker-Plan bietet, noch stärker zu nutzen – um Wachstum und Beschäftigung zu schaffen, aber auch um die Lebensqualität im Land zu verbessern.“

Eugen Brad, CEO of Radiocom, ergänzte: „Mit dem Darlehen der EIB können wir das terrestrische Digitalfernsehen in Rumänien auf den Weg bringen. Dies bietet einzigartige Expansionschancen für die audivisuelle Industrie, betrachtet man die Bildqualität der Fernsehprogramme, die über elektronische Kommunikationsnetze bereitgestellt werden, und ihre Interaktivität entsprechend den Anforderungen der Empfänger dieses Angebots, also der Bürgerinnen und Bürger. Die Umstellung ist für Radiocom ein Projekt von strategischer Bedeutung. Es gewährleistet das Informationsrecht der rumänischen Bevölkerung und stärkt gleichzeitig die Position unseres Unternehmens im terrestrischen Digitalfernsehmarkt.