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DIGITAL TELEVISION TRANSITION

Unterzeichnung(en)

Betrag
9.775.000 €
Länder
Sektor(en)
Rumänien : 9.775.000 €
Telekommunikation : 9.775.000 €
Unterzeichnungsdatum
13/12/2018 : 9.775.000 €
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27/04/2017 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - DIGITAL TELEVISION TRANSITION
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20/12/2022 - Environmental and Social Completion Sheet - DIGITAL TELEVISION TRANSITION
Zugehörige Pressemitteilungen
Rumänien: Investitionsoffensive für Europa - EIB finanziert Ausbau des terrestrischen Digitalfernsehnetzes in Rumänien

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
20 Oktober 2016
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 13/12/2018
20160522
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
DIGITAL TELEVISION TRANSITION
SOCIETATEA NATIONALA DE RADIOCOMUNICATII SA
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 10 million
EUR 20 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Financing the transition from analog to digital terrestrial television in Romania

The project aims to ensure that 96% of the population and 80% of the territory is covered by the national free-to-air television operator, in digital format.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Investments in TV broadcasting networks do not fall under either Annex I or II of Directive 2011/92/EU, as amended. TV broadcasting systems have limited environmental effects, apart from the visual impact of the towers and electromagnetic field (EMF) radiation. This impact can be mitigated by appropriate construction and operation measures.

The Bank will require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been/shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Directives 2004/18/EC and/or 2004/17/EC as well as Directives 89/665/EEC and 92/13/EEC) as interpreted by the Court of Justice of the EU, with publication of tender notices in the Official Journal of the EU, as and where required.

Weitere Unterlagen
27/04/2017 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - DIGITAL TELEVISION TRANSITION
20/12/2022 - Environmental and Social Completion Sheet - DIGITAL TELEVISION TRANSITION
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Zugehörige Pressemitteilungen
Rumänien: Investitionsoffensive für Europa - EIB finanziert Ausbau des terrestrischen Digitalfernsehnetzes in Rumänien

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - DIGITAL TELEVISION TRANSITION
Datum der Veröffentlichung
27 Apr 2017
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
72475474
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20160522
Sektor(en)
Telekommunikation
Regionen
Europäische Union
Länder
Rumänien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - DIGITAL TELEVISION TRANSITION
Datum der Veröffentlichung
20 Dec 2022
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
164547723
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20160522
Sektor(en)
Telekommunikation
Regionen
Europäische Union
Länder
Rumänien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
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Datenblätter
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Aktuelles und Storys

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Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen