Die EIB und das kroatische Unternehmen Rimac Automobili haben ein Darlehen über 30 Millionen Euro für die Forschung und Entwicklung im Bereich Elektrofahrzeuge und zugehörige Komponenten unterzeichnet

Das Darlehen wird durch eine Garantie des Europäischen Fonds für strategische Investitionen (EFSI) – des Kernstücks der Investitionsoffensive für Europa – besichert

Rimac wird mit diesem Darlehen seine Geschäftstätigkeit erweitern, die Investitionen in FEI und Industrialisierung beschleunigen und die Produktionskapazitäten ausbauen

Die Europäische Investitionsbank (EIB) wird ein Darlehen über 30 Millionen Euro an das innovative kroatische Automobilunternehmen Rimac Automobili vergeben. Mit diesen Mitteln kann das Unternehmen seine Elektrofahrzeugtechnologien weiterentwickeln und seinen Umbau vorantreiben: Rimac will ein Technologieanbieter für Elektrofahrzeuge und ein Großhersteller von Komponenten für die globale Automobilbranche werden.

Bei der Finanzierung handelt es sich um ein Wachstumskapital-Darlehen im Rahmen der im November 2016 eingeführten Europäischen Fazilität für Wachstumsfinanzierungen (European Growth Finance Facility – EGFF).

Das Darlehen ist durch eine Garantie aus dem EU-Haushalt im Rahmen der Investitionsoffensive für Europa (auch als Juncker-Plan bekannt) abgesichert. Rimac Automobili kann damit seinen erfolgreichen Wachstumskurs fortsetzen. Die Beschäftigtenzahl hat sich in den letzten zwölf Monaten verdoppelt; das Unternehmen hat jetzt über 450 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die meisten in der Forschung und Entwicklung. Rimac hat sich das Ziel gesetzt, zu einem der größten Arbeitgeber und Exporteure Kroatiens zu werden. Das Unternehmen wird mit dem Darlehen auch seine Forschung und Entwicklung beschleunigen und seine Vertriebs- und Marketinganstrengungen für die geplante Expansion nach Asien und Europa intensivieren.

EIB-Vizepräsident Dario Scannapieco: „Die EIB wird hier mit einem Unternehmen zusammenarbeiten, das in der weltweiten Automobilbranche Geschichte schreibt. Sie unterstützt damit die Schaffung von Arbeitsplätzen, die Wirtschaft und Exporte des Landes und die Umstellung auf einen umweltfreundlichen Verkehr. Gleichzeitig fördert sie die Wissenschaft, Forschung und Entwicklung in Europa. Rimac ist eine großartige Erfolgsgeschichte, die auf Entschlossenheit, Vision und Innovation beruht. Eine der Aufgaben der EIB besteht gerade darin, bahnbrechende innovative Unternehmen zu unterstützen, die sich nicht nur selbst weiterentwickeln, sondern auch ihre Branche und die Gesellschaft insgesamt weiterbringen.“

Violeta Bulc, EU-Kommissarin für Verkehr: „Die Verringerung der CO 2 -Emissionen ist das zentrale Element unserer Verkehrspolitik. Ich begrüße dieses neue Projekt im Rahmen des Juncker-Plans, weil es innovative Lösungen für die Elektromobilität in Europa fördert und die Nachfrage nach emissionsfreien Autos ankurbelt. Außerdem unterstützt es unsere Bemühungen, eine Infrastruktur für alternative Kraftstoffe aufzubauen. Und wenn Emissionsreduzierung und Innovation zur Schaffung von Arbeitsplätzen führen, haben wirklich alle etwas davon.“

Mate Rimac, Gründer und CEO von Rimac Automobili: „Ein Automobil- und Technologieunternehmen aufzubauen, ist ein langer und steiniger Weg, vor allem in einem Land, in dem so etwas noch nie unternommen wurde. In der Anfangszeit war es sehr schwierig für uns, an Kapital zu kommen, da die Investitionstätigkeit in diesem Teil Europas recht schwach ist. Angesichts unserer Ergebnisse und Leistungen sind jedoch immer mehr internationale strategische Partner wie etwa Porsche bereit, in das Unternehmen zu investieren. Wir freuen uns über die Initiative der EIB, für Start-up-Unternehmen in der Expansionsphase Alternativen zur traditionellen Kapitalbeteiligung zu erschließen. Mit dieser Finanzierung können wir unsere Anstrengungen forcieren und schneller und stärker wachsen.“

„In der kürzlich veröffentlichten Studie über innovativen Verkehr der EIB-Abteilung Beratung für Innovationsfinanzierungen wird Rimac als hoch innovatives Unternehmen in der Elektrofahrzeugbranche genannt. Im Vorfeld der EIB-Finanzierung hat diese Abteilung Rimac in Fragen der Weiterentwicklung des Geschäftsplans und der Finanzierungsstruktur beraten. Dies zeigt, dass das integrierte Beratungs- und Finanzierungskonzept der EIB ganz klar einen Zusatznutzen für Unternehmen in Europa bewirkt, die damit im Kontext der Investitionsoffensive für Europa ihre Wettbewerbsfähigkeit stärken können.“