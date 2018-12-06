© NTR

Die EIB stellt 84 Millionen Euro für langfristige Investitionen in erneuerbare Energiequellen in Europa bereit

Kernmarkt des NTR-Fonds ist Irland

Vorgesehen sind ein Eigenkapitalfonds mit 500 Millionen Euro und voraussichtlich 700 Millionen Euro Fremdkapital

Die EIB unterstützt erstmals einen irischen ICAV-Fonds, um institutionelle Investoren und Pensionsfonds zu gewinnen

Die Europäische Investitionsbank, der weltweit größte internationale Geldgeber für erneuerbare Energien, hat heute bestätigt, dass sie in Zusammenarbeit mit der NTR plc in Dublin Investitionen in erneuerbare Energiequellen in ganz Europa fördern will.

Die Unterstützung der EIB in Höhe von 84 Millionen Euro für den NTR Renewable Energy Income Fund II wird auf einer EIB-Investitionskonferenz in der irischen Zentralbank bekannt gegeben. An der Konferenz nehmen führende irische Minister, EIB-Präsident Werner Hoyer und über 200 Vertreterinnen und Vertreter der Wirtschaft, des Finanzsektors und der Regierung teil.

Der irische Minister für Kommunikation, Klimaschutz und Umwelt, Richard Bruton: „Wir wollen, dass Irland im Klimaschutz eine führende Rolle übernimmt. Wir wollen jetzt handeln, über uns hinauswachsen und die Chancen nutzen, die sich Unternehmen in einer CO 2 -armen Wirtschaft bieten. Tun wir dies nicht, werden die tatsächlichen Anpassungskosten viel höher und die Chancen verpasst oder zumindest viel geringer sein. Ein entscheidender Faktor auf diesem ehrgeizigen Weg sind saubere Energien. Gerade durch die privatwirtschaftliche Finanzierung von Projekten können die Kosten erneuerbarer Energien für die Verbraucher gesenkt und der Umstieg auf CO 2 -arme Technologien beschleunigt und ausgebaut werden.“

„Ich freue mich, dass die EIB den irischen NTR-Fonds mit 84 Millionen Euro unterstützt. Der Fonds hat sich das ehrgeizige Ziel gesetzt, in den nächsten Jahren in ganz Irland und Europa Projekte für erneuerbare Energien zu fördern. Dies zeigt, dass die EIB gemeinsam mit irischen Partnern verstärkt Investitionen in die Energiewende anschieben will,“ so Burton weiter.

EIB-Vizepräsident Andrew McDowell: „Die führenden Klimaschutzvertreter der Welt beraten derzeit in Polen über die Umsetzung des Pariser Übereinkommens. Die EIB stellt NTR 84 Millionen Euro bereit, um Projekte für erneuerbare Energien in ganz Europa zu fördern. Sie meint es also ernst mit ihrer Absicht, bei wichtigen Investitionen in Klimaschutzmaßnahmen das Tempo zu forcieren. Wenn wir das ehrgeizige Ziel einer beschleunigten Bekämpfung des Klimawandels weltweit erreichen wollen, kommt es entscheidend darauf an, institutionelle Investoren für stärkere Investitionsanstrengungen zu gewinnen.“

Dr. Rosheen McGuckian, Chief Executive Officer der NTR plc: „Die Zusammenarbeit zwischen NTR und der EIB beruht auf einem gemeinsamen Ziel: langfristige Investitionen in Projekte für erneuerbare Energien sicherzustellen, mit denen Europas Klimaschutzverpflichtungen erfüllt werden können. Wir freuen uns, dass uns die EIB 84 Millionen Euro dafür bereitstellt, und wir freuen uns auf die Zusammenarbeit in den kommenden Jahren.“

Breites Spektrum reflektiert Investitionslücke bei erneuerbaren Energien

Der NTR Renewable Energy Income Fund II wird neue Onshore-Windparks und Fotovoltaikanlagen sowie dazugehörige Energiespeicherlösungen finanzieren.

Denn die Technologie für die Energiespeicherung ist noch nicht ausgereift, und um die Klimaschutzziele zu erreichen, müssen erneuerbare Energien Nachfragespitzen wirksamer abdecken können.

Langfristige Finanzierung entscheidend für erneuerbare Energiequellen

Der neue Fonds stellt langfristige Eigenkapitalfinanzierungen mit einer Laufzeit über 25 Jahre bereit, damit schneller kleine und mittlere Projekte für erneuerbare Energien entwickelt werden können. Die derzeit geringe Zahl von Projekten dieser Art ist darauf zurückzuführen, dass kaum langfristige Finanzierung zur Verfügung steht.

Nach einer eingehenden Analyse der Investitionstrends im Bereich der erneuerbaren Energien in Europa plant der NTR Renewable Energy Income Fund II, 15 bis 20 solcher Projekte zu fördern. Diese Projekte entsprechen einer Leistung von rund 700 Megawatt sauberer Energie.

Neue Unterstützung für erneuerbare Energien im Rahmen der Investitionsoffensive für Europa

Vor dem Hintergrund der langfristigen Finanzierung von Greenfield-Projekten werden die Finanzierungsmittel der EIB für den NTR Renewable Energy Income Fund II durch eine Garantie des Europäischen Fonds für strategische Investitionen besichert, der auch als Juncker-Plan bekannt ist.

EIB unterstützt erstmals ICAV-Fonds-Modell

Die EIB unterstützt mit diesen 84 Millionen Euro zum ersten Mal Investitionen über ein Irish Collective Asset-management Vehicle, kurz ICAV. Diese neue Fondsstruktur wurde erst vor Kurzem in Irland entwickelt. Sie soll ein effektiveres und effizienteres Modell für zukünftige Fonds bieten, die langfristig in Europa in Infrastruktur investieren.

Es wird davon ausgegangen, dass auch institutionelle Anleger einschließlich Pensionsfonds und Versicherungsgesellschaften in den NTR Renewable Energy Income Fund II investieren werden.

Die Beteiligung der EIB wird voraussichtlich in den kommenden Wochen unterzeichnet. Sobald die technische Seite mit den Investoren geklärt ist, wird die Zeichnungsrunde beendet.

Im letzten Jahr stellte die EIB 4,4 Milliarden Euro für Projekte im Bereich der erneuerbaren Energien in aller Welt bereit. Im Mai wurden 79,5 Millionen Euro für den Oweninny-Windpark in der irischen Grafschaft Mayo bestätigt.