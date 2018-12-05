EIB-Präsident, irische Minister und mehr als 200 Interessenträger wollen prioritäre Investitionen ermitteln

Fallstudien öffentlicher und privater Projekte mit großer Wirkung aus ganz Europa werden untersucht

Neue EIB-Unterstützung für Erneuerbare-Energien-Infrastruktur soll bekannt gegeben werden

Erfahrungen mit erfolgreichen Projekten in ganz Europa in den Bereichen Wohnungsbau, erneuerbare Energien, KMU, Innovation in Unternehmen und Klimaschutz werden auf einer Konferenz in der irischen Zentralbank diskutiert werden, die Anfang Dezember 2018 vom irischen Finanzministerium und von der Europäischen Investitionsbank, der größten international tätigen öffentlichen Bank, gemeinsam veranstaltet wird.

Dabei sollen Wege gefunden werden, wie die Europäische Investitionsbank-Gruppe ihre Unterstützung für künftige prioritäre Investitionen in Irland stärken und den Zugang zu Finanzierungsmitteln für Unternehmen erhöhen kann, die am meisten vom Brexit betroffen sein werden.

Paschal Donohoe, Minister der Finanzen, Abgeordneter im irischen Unterhaus und Gouverneur der Europäischen Investitionsbank: „Zukunftsweisende Investitionen in ganz Irland profitieren seit 1973 vom technischen Know-how und von den Finanzierungen der Europäischen Investitionsbank. Aufbauend auf die regelmäßigen Sitzungen der EIB-Irland-Finanzierungsgruppe versucht die Konferenz aus jüngeren Projekten in Irland und in ganz Europa Lehren zu ziehen, um in den kommenden Jahren EIB-Mittel besser zu nutzen. Das Zusammenkommen von Ministerkollegen, öffentlichen und privaten Interessenträgern und ranghöheren EIB-Mitarbeiten wird die Wirkung künftiger Investitionen weiter stärken.“

Andrew McDowell, Vizepräsident der EIB, der die Aufsicht über Finanzierungen in Irland hat: „Seit der Eröffnung der ersten ständigen Vertretung hier in Irland vor zwei Jahren, ermöglicht die Zusammenarbeit mit den irischen Partnern eine noch breiter gefasste Unterstützung, um wichtige Investitionen in Cork, Mayo, Limerick und Dublin und vielen anderen Landesteilen anzustoßen und zu beschleunigen. Die jüngste EIB-Unterstützung für öffentliche und private Investitionen in erneuerbare Energien, Wohnungsbau, Energieeffizienz, Verkehr, KMU und Innovation in Unternehmen in anderen EU-Ländern wird auf der Konferenz vorgestellt werden. Möglicherweise kann so aufgezeigt werden, wie die Investitionsschwächen und -hindernisse der am schnellsten wachsenden Volkswirtschaft in der Eurozone, insbesondere vor dem Hintergrund des Brexits, am besten bekämpft werden können.“

Die Konferenz wird die Wirkung von Finanzierungen über mehr als sieben Milliarden Euro beleuchten, die die Europäische Investitionsbank in den vergangenen zehn Jahren in Irland bereitstellte. Auf der Konferenz werden die Redner auch neue Möglichkeiten umreißen, verschiedene Investitionsformen in Irland im Rahmen kürzlich eingeführter Finanzierungspläne für Innovationen, Unternehmen und Infrastruktur zu unterstützen.

Redner auf der Konferenz in der irischen Zentralbank werden Paschal Donohoe, Minister der Finanzen, Abgeordneter im irischen Unterhaus und Gouverneur der Europäischen Investitionsbank, Werner Hoyer, Präsident der Europäischen Investitionsbank, und Andrew McDowell, der Vizepräsident der Europäischen Investitionsbank mit Aufsicht über Finanzierungen in Irland, sein. Außerdem werden die irischen Minister Murphy, McEntee und D’Arcy über Wohnungsbau, Brexit und nachhaltige Finanzierungen sprechen.

Werner Hoyer, Präsident der Europäischen Investitionsbank, wird auf der Konferenz zu Beginn eines zweitägigen Besuchs in Dublin sprechen, auf dem er mit Regierungsmitgliedern und Wirtschaftsvertretern zusammentreffen wird.

Vertreter der irischen Verkehrsbehörde, der NDFA und von KPMG werden die jüngste EIB-Finanzierung von 80 Millionen Euro für den Ausbau des Containerterminals im Hafen von Cork und des Dubliner Stadtbahnnetzes LUAS untersuchen, um daraus Lehren für künftige nachhaltige Verkehrsprojekte in Irland zu ziehen.

Außerdem werden umfangreiche neue Finanzierungen von Erneuerbare-Energien-Projekten in Irland bekannt gegeben werden.