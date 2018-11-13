4 Milliarden Euro für neue Industrie- und KMU-Investitionen

1,3 Milliarden Euro für Investitionen in Stadtbahnen, Regionalbahnen und Straßen

621 Millionen Euro für Investitionen in Krankenhäuser und den Gesundheitssektor

Krankenhauspatienten in Frankreich und den Niederlanden, Pendler in Polen, Spanien, Frankreich und Indien, ebenso wie Energieverbraucher in Bulgarien, Griechenland und Gambia: Sie profitieren von den neuen Projekten, die die Europäische Investitionsbank (EIB) heute genehmigt hat.

Der Verwaltungsrat der EIB sagte in seiner monatlichen Sitzung in Luxemburg Finanzierungen in Höhe von sechs Milliarden Euro zu. Die Mittel sind für Unternehmensinvestitionen, Projekte im Verkehrs- und Gesundheitssektor sowie den sozialen Wohnungsbau in Europa und Afrika bestimmt.

„Die heute genehmigten Projekte sind ein Beweis für die erfolgreiche Zusammenarbeit der Bank der EU mit Finanzierungspartnern aus aller Welt. Einige dieser Partner erwarten wir diese Woche an unserem Sitz in Luxemburg – zur ersten Geberkonferenz der Europäischen Investitionsbank. Wir werden dort Wege diskutieren, wie wir unsere Kräfte und Fachkenntnisse bündeln können, um gemeinsam globale Herausforderungen wie den Klimawandel und die Migration zu meistern“, erklärte EIB-Präsident Werner Hoyer.

Gegen Marktlücken: besserer Finanzierungszugang für den Privatsektor

Eines der vorrangigen Ziele der EIB-Gruppe besteht darin, Unternehmen besser mit Kapital zu versorgen. In der heutigen Sitzung des Verwaltungsrats wurden 3,9 Milliarden Euro für direkte und indirekte Finanzierungen genehmigt – für Unternehmen aus Dänemark, Finnland, Frankreich, Griechenland, Italien, Österreich, Polen, Rumänien und Spanien, für Kleinbauern in Kenia und für Unternehmerinnen und Unternehmer im Libanon und in Tunesien.

Das Geld wird unter anderem für neue Darlehen an Finanzierungspartner vor Ort eingesetzt. Diese fördern damit Investitionen landwirtschaftlicher und anderer Unternehmen in Spanien oder innovationsorientierter Unternehmen in Frankreich genau wie Klimaschutzinvestitionen polnischer Unternehmen.

In Italien wurden drei neue Finanzierungsprogramme genehmigt. Sie helfen, Energieeffizienz- und Umweltschutzmaßnahmen von Unternehmen ebenso wie private und öffentliche Investitionen im Gesundheits- und Bildungswesen zu finanzieren oder eine konkrete Finanzierungslücke zu überbrücken, die das Wachstum von Unternehmen im Tourismus und in der Landwirtschaft bremst.

Im Rahmen ihres Engagements für private Investitionen außerhalb Europas sagte die EIB außerdem zu, die wirtschaftliche Resilienz im Libanon durch neue Kredite für Finanzierungspartner vor Ort zu stärken. Eine neue Initiative, die Unternehmen in Tunesien helfen soll, verstärkt in erneuerbare Energien und Energieeffizienz zu investieren, wird ebenfalls gefördert. Für die Expansion innovativer, wachstumsstarker Unternehmen in Afrika stellt die Bank Risikokapital zur Verfügung.

Fortschritte beim nachhaltigen Verkehr, Beseitigung von Engpässen

Für neue Projekte im Verkehrssektor genehmigte der Verwaltungsrat fast 1,3 Milliarden Euro. Sie verbessern Zugangssituationen, verringern Verkehrsüberlastungen und schaffen nachhaltige Verkehrsalternativen.

Die EIB fördert außerdem den Bau von zwei U-Bahn-Linien und die Beschaffung von U-Bahn-Wagen im westindischen Pune. Nach der Inbetriebnahme dürfte dieses nachhaltige Stadtverkehrsprojekt täglich mehr als 480 000 Fahrgästen zugutekommen.

Darüber hinaus finanziert die EIB im Verkehrssektor den Ausbau des Eisenbahnzugangs zum Flughafen Barcelona, den Ausbau eines 81 Kilometer langen Abschnitts einer wichtigen Schnellstraßenverbindung in Südpolen und die Modernisierung des regionalen Eisenbahnverkehrs in Frankreich.

Verbesserung der medizinischen Versorgung und Behandlung

Krankenhauspatienten in den Niederlanden profitieren von der Modernisierung und Erweiterung bestehender Einrichtungen in Utrecht. Unter anderem werden veraltete Gebäude ersetzt, neue Operationssäle eingerichtet und ein neues Erstversorgungszentrum gebaut.

In Frankreich fördert die EIB ein vierjähriges Finanzierungsprogramm zur Modernisierung öffentlicher Gesundheitseinrichtungen.

Erneuerbare Energien und Energieversorgungssicherheit

Erstmals unterstützt die EIB Investitionen im Energiebereich in Gambia: Sie finanziert netzgekoppelte und netzunabhängige Solarstromanlagen und Batteriespeicher für Kliniken in ländlichen Gegenden, Schulen und Lebensmittelverarbeitungsbetriebe.

Außerdem genehmigte der Verwaltungsrat Finanzierungen für eine strategische Verbundleitung zwischen Bulgarien und Griechenland sowie die Energieversorgungssicherheit in der Slowakei.

4,8 Milliarden Euro Neuinvestitionen im Rahmen der Investitionsoffensive für Europa

Die Finanzierung von elf Projekten, die der Verwaltungsrat der EIB heute genehmigte, wird vom Europäischen Fonds für strategische Investitionen garantiert. Damit werden Investitionen von schätzungsweise 4,8 Milliarden Euro angestoßen.

PPP-Projekte wurden in der heutigen Sitzung keine genehmigt.

Überblick über die vom Verwaltungsrat genehmigten Projekte

Überblick über die Projekte, die vom EFSI-Investitionsausschuss positiv bewertet und vom Verwaltungsrat der EIB genehmigt wurden

Die EIB verbessert Finanzierungszugang von KMU