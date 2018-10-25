EU-Bank stellt Kredit über 20 Millionen Euro an tado° bereit

Finanzierung erfolgt im Rahmen von Investitionsoffensive für Europa („Juncker-Plan“)

Die Europäische Investitionsbank (EIB) stellt der tado GmbH, München, ein Darlehen über 20 Millionen Euro zur Verfügung. tado°, das in Europa eine marktführende Stellung für intelligente Klimalösungen in Privathaushalten einnimmt, will die Gelder zur Stärkung der Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten einsetzen. Die Finanzierung der EU-Bank wird über eine Garantie aus dem Europäischen Fonds für strategische Investitionen (EFSI) gefördert. EFSI ist eine tragende Säule des Investitionsplans für Europa (IPE), auch „Juncker-Plan“ genannt, in dem die EIB und die Europäische Kommission strategische Partner sind, und in dessen Rahmen die Finanzierungen der EU-Bank die Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Wirtschaft stärken.

Der für das Deutschland-Geschäft der Bank sowie für EFSI zuständige EIB-Vizepräsident Ambroise Fayolle unterstrich: „Der Klimawandel ist eine der größten globalen Herausforderungen unserer Zeit. Um seine Auswirkungen zu bewältigen, müssen wir schnell, effizient und innovativ handeln. Deshalb begrüße ich ausdrücklich, das wir mit tado° einen weiteren Partner in der Privatwirtschaft gefunden haben, der uns auf unserem Weg für einen besseren Klimaschutz begleitet. tado° geht mit seinen internetbasierten smarten Thermostaten, die die Heizung an das Nutzerverhalten der Bewohner anpassen, neue Wege, um den Energieverbrauch nachhaltig zu senken. Das ist modern, effizient und innovativ, und genau das, was die EU-Bank, weltweit der größte multilaterale Geldgeber für Klimaschutzprojekte, mit der Unterstützung des Juncker-Plans zum Ziel hat.“ Und er fügte hinzu: “tado° ist ein exzellentes Beispiel, das zeigt, wie Finanzierungen der EU-Bank helfen, private Investoren mit an Bord zu holen.”

Circa 30% des weltweiten Energieverbrauchs entfällt auf das Heizen und Klimatisieren von Gebäuden; in Europa wird sogar die Hälfte des gesamten EU Energiebedarfs für Heizen und Kühlen verwendet. „Wir sind davon überzeugt, dass in Zukunft alle Gebäude intelligent beheizt und gekühlt werden und sich so der Energieverbrauch signifikant reduziert. Mit dem Kapital der Europäischen Investitionsbank haben wir die Möglichkeit das Produkt- und Dienstleistungsangebot zu erweitern und die Marktdurchdringung massiv zu steigern, erklärte der CEO von tado°, Toon Bouten.

Der für die Energieunion zuständige Vizepräsident der Europäischen Kommission, Maroš Šefčovič, sagte: "Der Kampf gegen den Klimawandel fängt zuhause an indem wir unsere Gebäude intelligent und energieeffizient machen. Deshalb brauchen wir praktische, innovative Lösungen sowie die von tado, unterstützt von der EIB und dem EFSI. Es hilft uns die Versprechen des Pariser Abkommens zu erfüllen und macht den Übergang zu sauberer Energie für Menschen greifbar. Es ist ein Beweis dafür, dass unser "Energieeffizienz vor allem"-Prinzip mehr ist als nur ein Slogan.