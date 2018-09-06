Anleihe von 500 Mio. EUR demonstriert Engagement für die UN-Entwicklungsziele

EIB knüpft bei neuer Anleihe an Wirkungsmessung und transparente Berichterstattung von Klimaschutzanleihen an

Wasserprojekte mit starker Wirkung erhalten Erlöse aus erster Nachhaltigkeitsanleihe

Die Europäische Investitionsbank (EIB) hat heute ihre erste Nachhaltigkeitsanleihe aufgelegt. Mit der Anleihe im Volumen von 500 Mio. EUR, deren Erlöse direkt in Nachhaltigkeitsprojekte fließen, knüpft die EIB an ihre Vorreiterrolle bei der Mobilisierung von Kapital über grüne Anleihen an.

„Mit der neuen Nachhaltigkeitsanleihe, die die EIB heute begeben hat, beweist sie ihre feste Entschlossenheit, neben Klimaschutzprojekten auch noch andere Vorhaben zu finanzieren, die die Nachhaltigkeit fördern. Damit knüpft die Bank an ihre erfolgreichen grünen Anleihen an und sichert sich durch strikte Transparenz und die Einhaltung von Marktstandards das Vertrauen sozial orientierter Anleger. Wir konzentrieren uns zunächst auf Wasserprojekte, da es für diesen ausgereiften Sektor klar definierte Wirkungsindikatoren gibt. In den kommenden Monaten werden wir mit Nachhaltigkeitsanleihen auch Gesundheits- und Bildungsvorhaben finanzieren. Mit Projekten in diesen Schlüsselsektoren können wir die Lebensqualität der Menschen auf der ganzen Welt verbessern“, so EIB-Präsident Werner Hoyer.

Mit diesem neuen Produkt wendet die Bank ihre Praxis der Erlösverwendung und Berichterstattung nun auch auf Nachhaltigkeitsprojekte an. Dadurch verstärkt sie die Kapitalmarkttransparenz und Rechenschaftslegung in weiteren Bereichen der ökologischen und sozialen Nachhaltigkeit. Die neue Nachhaltigkeitsanleihe ergänzt die Klimaschutzanleihen, mit deren Erlösen die EIB weltweit Erneuerbare-Energien- und Energieeffizienzprojekte finanziert.

Der finanzielle Beitrag globaler Investoren und der Kapitalmärkte ist unerlässlich, um die UN-Ziele für eine nachhaltige Entwicklung zu erreichen und die Lebensqualität der Menschen zu verbessern. Nach Schätzungen der Vereinten Nationen sind jährlich zusätzliche Investitionen von sechs Billionen US-Dollar notwendig, um die UN-Entwicklungsziele erfolgreich umzusetzen. Durch die neue Nachhaltigkeitsanleihe werden sich mehr Investoren für transformative nachhaltige Investitionen engagieren.

Zunächst Wasserprojekte, später auch Projekte in anderen Bereichen

Die Europäische Investitionsbank gehört weltweit zu den größten Geldgebern für Wasserprojekte. Mit den Erlösen aus der ersten Nachhaltigkeitsanleihe wird sie Wasserprojekte finanzieren, die den Nachhaltigkeitszielen der EU-Gesetzgebung entsprechen.

In Betracht kommen Projekte für

die nachhaltige Nutzung und den Schutz der Wasser- und Meeresressourcen,

die Umstellung auf eine Kreislaufwirtschaft, Abfallvermeidung und Recycling,

die Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung,

den Schutz gesunder Ökosysteme.

Mit der Nachhaltigkeitsanleihe werden zunächst Projekte für Wasserversorgung, Abwasserentsorgung und Hochwasserschutz finanziert. Später sollen die Erlöse auch in Gesundheits- und Bildungsprojekte fließen, wenn die genauen Vorgaben für die Berichterstattung feststehen.

Schwerpunkt auf wirkungsvollen und transformativen Investitionen

Mit der Nachhaltigkeitsanleihe finanziert die EIB besonders wirkungsvolle Projekte, die sie anhand ihrer Sektor- und Wirkungskriterien auswählt. Das ermöglicht eine ausführliche Berichterstattung und sorgt für Transparenz. Diese Aspekte werden auch in die laufenden Taxonomiegespräche der Sachverständigengruppe für ein nachhaltiges Finanzwesen der Europäischen Kommission einfließen.

Nachhaltige Investitionen in Europa und weltweit

Die EIB verfügt über fundiertes technisches Know-how und weitreichende Erfahrung mit der Finanzierung von Projekten auf der ganzen Welt. Mit der Nachhaltigkeitsanleihe unterstützt die Bank Projekte in der Europäischen Union sowie in Schwellen- und Entwicklungsländern.

Da der Schwerpunkt auf Wirkung und Nachhaltigkeit liegt, dürfte bei dieser Anleihe der Anteil der Projekte außerhalb der Europäischen Union höher sein als bei den EIB-Finanzierungen insgesamt.

Best-Practice-Berichterstattung

In Absprache mit führenden sozial orientierten Anlegern und Branchengruppen soll die Nachhaltigkeitsanleihe dazu beitragen, die Best Practice für die Erlösverwendung, die Projektbewertung und ‑auswahl, die Berichterstattung und die Verifizierung weiter zu verbessern.

Die Bank berücksichtigt das Feedback der Investoren und wendet für die neue Nachhaltigkeitsanleihe strenge Rahmenbedingungen an, die sich an den Grundsätzen für grüne Anleihen, soziale Anleihen und Nachhaltigkeitsanleihen orientieren.

EIB knüpft an Vorreiterrolle bei grünen Anleihen an

Mit der neuen Nachhaltigkeitsanleihe knüpft die EIB an ihre erfolgreichen Klimaschutzanleihen an. Die EIB übernahm 2007 eine Vorreiterrolle am Markt für grüne Anleihen. Seither hat sie Bonds von mehr als 23 Milliarden Euro begeben und gehört damit nach wie vor zu den weltweit größten Emittenten grüner Anleihen.

Eckdaten der neuen Anleiheemission:

Emissionsvolumen 500 Mio. EUR Zeitpunkt der Kursfestsetzung 6. September 2018 Zahlungstermin 13. September 2018 Fälligkeitstermin 15. Mai 2026 Ausgabepreis/Reoffer-Preis 99,474 % Emissionsrendite 0,445 % Jährlicher Kupon 0,375 % Reoffer-Spread 20 Basispunkte unter Mid-Swap Reoffer-Gebühren 15 Cent Format Nachhaltigkeitsanleihe (Sustainability Awareness Bond) Notierung Luxemburg Konsortialführer Bank of America Merrill Lynch, Commerzbank, Credit Agricole, UniCredit, SEB Konsortialführer BNP Paribas, DEKA, DZ Bank, HSBC, Natixis

Kommentare der Investoren:

ACTIAM

„ACTIAM hat in die neue Nachhaltigkeitsanleihe der EIB investiert, weil wir dadurch gemeinsam mit der EIB und anderen SRI-Anlegern dazu beitragen können, die 17 UN-Ziele für eine nachhaltige Entwicklung zu erreichen. Diese Anleihe passt perfekt zu den Schlüsselthemen unserer ESG-Strategie – Klimaschutz, Wasserversorgung und Landnutzung. Dadurch können wir geeignete Anlagelösungen anbieten, die die längerfristigen finanziellen, ökologischen und sozialen Ergebnisse maximieren. ACTIAM will aktiv zum Schutz unseres Planeten beitragen.“ Dennis van der Putten, Director Sustainability & Strategy bei ACTIAM

PGGM

„PGGM ist hocherfreut, sich für seine Kunden an dieser ersten Nachhaltigkeitsanleihe zu beteiligen. Das Thema Wasser entspricht einem der vier Schwerpunktbereiche, in denen PGGM gemeinsam mit seinen institutionellen Kunden etwas bewegen will. Wir freuen uns, durch diese Beteiligung unsere Zusammenarbeit mit der EIB weiter zu vertiefen, und sind zuversichtlich, dass die EIB erneut den Branchenstandard für die Wirkungsberichterstattung bei Wasserprojekten setzt.“ Wilfried Bolt, Senior Investment Manager Fixed Income bei PGGM

Kommentare der Konsortialführer:

„Die Anleiheemission war ein voller Erfolg. Damit hat die EIB erneut ihre Vorreiterrolle im ESG-Universum unterstrichen und gezeigt, dass sie auch weiterhin Mittel für soziale, ökologische und nachhaltige Projekte auf der ganzen Welt mobilisieren wird. Mit der neuen Nachhaltigkeitsanleihe und ihrer umfangreichen Erfahrung gehört die EIB nun zu den führenden SSA-Emittenten, die die Nachhaltigkeitsagenda voranbringen und dem schnell wachsenden Markt für Nachhaltigkeitsanleihen weitere Impulse verleihen. Die heute aufgelegte Erstanleihe ist eine geeignete Ergänzung und unterstreicht die Vision der EIB, die ökologische und soziale Nachhaltigkeit weiter zu stärken. Wir freuen uns, an dieser bahnbrechenden Emission teilgenommen zu haben, und wünschen der EIB viel Erfolg bei der Entwicklung dieses Programms.“ Adrien de Naurois, Head of SSA DCM & Syndicate bei Bank of America Merrill Lynch

„Mit einem Ausgabepreis, der ursprünglich nahe an der EUR-Kurve der EIB erwartet wurde und letztlich sogar noch zwei Basispunkte gutmachte, hat die EIB mit dieser Emission ihre Vorreiterrolle in diesem Segment unterstrichen und einmal mehr die hohe Wertschätzung bewiesen, die sie bei den Investoren genießt.“ Klaus-Peter Eitel, Director SSA Syndicate bei der Commerzbank

„Durch das große Anlegerinteresse konnte die EIB die Früchte ihrer Arbeit ernten und ihre erste Nachhaltigkeitsanleihe mit einem Orderbuch von hervorragender Qualität und zu einem bemerkenswerten Emissionskurs platzieren. Das ist ein wohlverdientes Ergebnis für eine innovative und ehrgeizige Emittentin auf dem wachsenden Markt für SRI-Anleihen. Credit Agricole CIB hat sich vom Anfang bis zum spektakulären Ende an dieser Emission beteiligt.“ Benjamin Moulle, Head of SSA Syndicate bei Crédit Agricole CIB

„Die SEB hat an einer bahnbrechenden Emission teilgenommen, die einen Meilenstein in der Entwicklung des Marktes für Nachhaltigkeitsanleihen darstellt. Die Förderung von Infrastruktur – vor allem von Wasserinfrastruktur – in Europa und weltweit, die bei der ersten Nachhaltigkeitsanleihe der EIB im Mittelpunkt steht, liegt allen unseren Kunden am Herzen. Mit ihrer Investition in diese einfache und gut strukturierte Anleihe wollen sie auch andere für nachhaltige Lösungen im Wassersektor sensibilisieren.“ Christopher Flensborg, Head of Climate and Sustainable Finance bei der SEB

„Das Konzept der EIB-Nachhaltigkeitsanleihen ist sehr ansprechend. Zusätzlich zum Klimaschutz-Fokus ihrer gleichnamigen Anleihen visiert die EIB mit der neuen Nachhaltigkeitsanleihe weitere Umwelt- und Sozialprojekte an und knüpft dabei an ihre Innovationskraft und elfjährige Erfahrung mit Klimaschutzanleihen an. Die EIB strebt stets nach höheren Zielen. Diesmal orientiert sie sich am Aktionsplan für nachhaltige Finanzierungen der Europäischen Kommission und an den UN-Zielen für eine nachhaltige Entwicklung. Die erste Anleihe ihres neuen Emissionsprogramms ist auf großes Interesse gestoßen und hat zu einem diversifizierten Orderbuch geführt, das von marktführenden SRI-Fonds dominiert wird. UniCredit gehörte schon bei der ersten Klimaschutzanleihe zu den Konsortialführern und hat sich auch sofort an dieser ersten Nachhaltigkeitsanleihe beteiligt.“ Antonio Keglevich, Head of Sustainability Bond Origination bei UniCredit

Marktresonanz

Angesichts eines konstruktiven Marktumfelds am Mittwoch, den 5. September, beschloss die EIB, die Nachhaltigkeitsanleihe von 500 Mio. EUR (no-grow) mit einer Laufzeit von 7 Jahren in den Nachmittagsstunden anzukündigen. Bei der offiziellen Eröffnung der Bücher um 9.00 Uhr MEZ des darauffolgenden Tages wurde eine Preisspanne von 18 Basispunkten unter Mid-Swap angekündigt.

Die Emission stieß bei den Investoren von Anfang an auf eine breite Nachfrage, und das Ordervolumen stieg innerhalb einer Stunde auf über 700 Mio. EUR (ohne die Interessenbekundungen der Konsortialführer). Als das Ordervolumen die Marke von 950 Mio. EUR durchbrach (einschließlich 100 Mio. EUR von den Konsortialführern), wurde die Preisspanne auf 19 Basispunkte unter Mid-Swap angepasst. Angesichts der weiterhin positiven Anlegerstimmung setzte die EIB die endgültige Spanne auf 20 Basispunkte unter Mid-Swap fest. Zu diesem Zeitpunkt hatten die Orderbücher ein Volumen von über 1,1 Mrd. EUR erreicht.

Der Emissionspreis wurde kurz nach 14.00 Uhr MEZ festgesetzt. Bei Zeichnungsschluss umfasste das Orderbuch 45 Aufträge, die das umfassende Engagement der internationalen Anleger für die Finanzierungen der EIB im Bereich ökologische und soziale Nachhaltigkeit widerspiegeln. Beteiligte Investoren: ABN Treasury, Achmea Investment Management, Actiam, Alecta, Banca Popolare di Sondrio, Banca Profilo SpA, Bankhaus Lampe, Candriam Investors Group, Danske Bank Asset Management, De Volksbank, PGGM, APG Asset Management und Union Investment.

Käufer der Anleihen, aufgeschlüsselt nach endgültiger Zuteilung

Nach Region

Benelux-Staaten 28 % nordische Länder 21 % Asien 18 % Deutschland / Österreich 13 % Vereinigtes Königreich 13 % Italien 3 % Frankreich 3 % Sonstige 1 %

Nach Investoren