Die EIB-Gruppe, bestehend aus der Europäischen Investitionsbank (EIB) und ihrer Tochtergesellschaft, dem Europäischen Investitionsfonds (EIF), unterstützt gemeinsam mit der Crédit Agricole-Gruppe kleine und mittlere Unternehmen (KMU) und Midcap-Unternehmen in Frankreich. Zu diesem Zweck wurden zwei Finanzierungsverträge abgeschlossen, durch die insgesamt mehr als 1,1 Milliarden Euro in den Markt gepumpt werden.

Die EIB, der EIF und die Crédit Agricole haben eine erste größere Finanzierung im Rahmen der Investitionsoffensive für Europa, dem sogenannten Juncker-Plan, abgeschlossen. Durch eine synthetische Verbriefung ermöglicht die EIB-Gruppe es der Crédit Agricole CIB französischen KMU und Midcap-Unternehmen in einem Zeitraum von drei Jahren über ihre Regionalbanken (Caisses Régionales) zinsvergünstigte Darlehen von insgesamt 830 Millionen Euro zur Verfügung zu stellen. Abgerundet wird das Ganze durch ein zusätzliches Darlehen von 100 Millionen Euro, durch das sich das Institut refinanzieren kann.

Die zweite Finanzierung fällt unter das Produkt „InnovFin – Garantien für KMU“ des EIF. Die Vereinbarung zwischen der Crédit Agricole Leasing & Factoring und dem EIF betrifft Mobilienleasingfinanzierungen und sieht für innovative KMU und Midcap-Unternehmen zweijährige Garantien über insgesamt 200 Millionen Euro vor.

Dominique Lefebvre, Vorsitzender der Fédération nationale du Crédit Agricole und Verwaltungsratsvorsitzender der Crédit Agricole S.A.: „Die umfangreichen und innovativen Finanzierungen für französische Unternehmen stärken die Beziehung zwischen der Crédit Agricole-Gruppe und der EIB-Gruppe. Mehrere Unternehmen der Gruppe haben an einem Strang gezogen. Ihnen ist es zu verdanken, dass die Crédit Agricole KMU und Midcap-Unternehmen in Zukunft mehr als 1,1 Milliarden Euro zusätzlich bereitstellen kann.“

EIB-Vizepräsident Ambroise Fayolle: „Unsere breit angelegte Partnerschaft mit der Crédit Agricole unterstreicht unser starkes Engagement für Unternehmen. Dank der Garantie der EU im Rahmen des Juncker-Plans sowie innovativer und attraktiver Finanzierungsinstrumente können wir verstärkt Mittel für französische Unternehmen bereitstellen und sie bei ihren Entwicklungsvorhaben begleiten. Die 23 Millionen KMU und Midcap-Unternehmen in der EU nehmen in der Wirtschaft eine zentrale Rolle ein. Sie stellen etwa 75 Millionen Jobs und damit fast jeden zweiten Arbeitsplatz. Diese Unternehmen zu fördern, ist eines der vorrangigen Ziele der EIB-Gruppe.

Pier Luigi Gilibert, geschäftsführender Direktor des EIF: „Die Verträge sind für die EIB-Gruppe in zweifacher Hinsicht ein wichtiger Schritt: Es handelt sich sowohl um die erste synthetische Verbriefungsaktion als auch die erste InnovFin-Finanzierung mit der Crédit Agricole CIB bzw. der Crédit Agricole Leasing & Factoring. Der EIF begrüßt die Zusammenarbeit mit der EIB und der Crédit Agricole-Gruppe. Mit dem freigesetzten aufsichtsrechtlichen Kapital werden neue Finanzierungen an französische KMU und Midcap-Unternehmen allgemein und ganz konkret an innovative KMU und Midcap-Unternehmen unterlegt. Das Know-how des EIF hinsichtlich Finanzierungen und Strukturierungen hat es uns im Zusammenspiel mit der effizienten Verwendung von EFSI-Mitteln durch die EIB ermöglicht, der Crédit Agricole-Gruppe eine optimale Finanzierungslösung anzubieten, von der die Realwirtschaft profitieren wird. Die Verträge zwischen dem EIF und der Crédit Agricole-Gruppe zeigen, wie sich der EFSI und das InnovFin-Programm gegenseitig ergänzen und verstärken und KMU und Midcap-Unternehmen beim Wachstum und der Schaffung von Arbeitsplätzen unterstützen.“

Die Finanzierungen im Einzelnen

Rekordsumme von 930 Millionen Euro für zinsvergünstigte Darlehen

Im Rahmen des Juncker-Plans, der vor allem die Investitionstätigkeit ankurbeln und KMU und Midcap-Unternehmen den Zugang zu Finanzierungen erleichtern soll, hat die EIB-Gruppe ein Programm aufgelegt, das auf neue Finanzierungsformen abstellt. Dazu gehören Zinsvergünstigungen, durch die die Darlehensmittel ergänzt werden.

Die Finanzierungskonstruktion vereint diese beiden Ansätze. Sie deckt Darlehen für materielle und immaterielle Investitionen von KMU und Midcap-Unternehmen ab, die den Förderkriterien entsprechen, die die EIB in Einklang mit den Zielen der Europäischen Union aufgestellt hat. Im Einzelnen setzt sie sich wie folgt zusammen:

Es stehen 830 Millionen Euro für zinsvergünstigte Darlehen mit einer Laufzeit von zwei bis fünf Jahren und einem festen Zinssatz bereit. Ermöglicht wird die innovative Finanzierungsoperation durch eine Garantie der EIB-Gruppe über 138 Millionen Euro, die zuvor durch den EIF für die Mezzanine-Tranche eines Portfolios von Darlehen an europäische Großkunden der Crédit Agricole CIB in Höhe von nominal drei Milliarden Euro gestellt wurde. Im Gegenzug verpflichtet sich die Crédit Agricole, ihren KMU‑ und Midcap-Unternehmenskunden in den nächsten drei Jahren über ihre Regionalbanken zinsvergünstigte Darlehen in Höhe von insgesamt 830 Millionen Euro (z. B. zu einem 0,25 Prozent niedrigeren Zinssatz) zur Verfügung zu stellen. Die neuen Darlehen, die die Crédit Agricole-Gruppe KMU und Midcap-Unternehmen – den Motoren für Wachstum und Arbeitsplätze in Frankreich – zur Verfügung stellt, entsprechen damit dem Sechsfachen der Risikogarantie. Die synthetische Verbriefung entlastet außerdem das Eigenkapital der Crédit Agricole CIB und ermöglicht es ihr, die aufsichtsrechtlichen Anforderungen für ihr Darlehensportfolio von vorneherein zu erfüllen.

mit einer Laufzeit von zwei bis fünf Jahren und einem festen Zinssatz bereit. Ermöglicht wird die innovative Finanzierungsoperation durch eine Garantie der EIB-Gruppe über 138 Millionen Euro, die zuvor durch den EIF für die Mezzanine-Tranche eines Portfolios von Darlehen an europäische Großkunden der Crédit Agricole CIB in Höhe von nominal drei Milliarden Euro gestellt wurde. Im Gegenzug verpflichtet sich die Crédit Agricole, ihren KMU‑ und Midcap-Unternehmenskunden in den nächsten drei Jahren über ihre Regionalbanken zinsvergünstigte Darlehen in Höhe von insgesamt 830 Millionen Euro (z. B. zu einem 0,25 Prozent niedrigeren Zinssatz) zur Verfügung zu stellen. Die neuen Darlehen, die die Crédit Agricole-Gruppe KMU und Midcap-Unternehmen – den Motoren für Wachstum und Arbeitsplätze in Frankreich – zur Verfügung stellt, entsprechen damit dem Sechsfachen der Risikogarantie. Die synthetische Verbriefung entlastet außerdem das Eigenkapital der Crédit Agricole CIB und ermöglicht es ihr, die aufsichtsrechtlichen Anforderungen für ihr Darlehensportfolio von vorneherein zu erfüllen. Ein klassisches Darlehen der EIB von 100 Millionen Euro zur Refinanzierung ergänzt die Verbriefung.

Zusätzliche Zwei-Jahres-Garantie über 200 Millionen Euro für Mobilienleasingfinanzierungen für innovative KMU und Midcap-Unternehmen

Die Crédit Agricole Leasing & Factoring unterzeichnete kürzlich mit dem Europäischen Investitionsfonds (EIF) eine Garantievereinbarung, die zur Entwicklung von innovativen französischen kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) und Midcap-Unternehmen beitragen soll. Im Rahmen des Juncker-Plans erhalten innovative KMU und Midcap-Unternehmen durch das Produkt „InnovFin – Garantien für KMU“ des EIF Unterstützung bei ihren Mobilienleasingfinanzierungen. Die zweijährige Garantie über 200 Millionen Euro wird die Aktivitäten der innovativen Unternehmen in diesem Geschäftsbereich ankurbeln. Profitieren würden davon Kunden der Crédit Agricole-Gruppe (bzw. dem Regionalbankennetz der Crédit Agricole und der LCL), die eine Steuervergünstigung für Forschung erhalten, oder Partnern, die in innovative Vermögenswerte investieren wollen. Letztere erhalten dank der 50-prozentigen Risikogarantie des EIF günstige Finanzierungskonditionen.

Vor einigen Wochen hatte die Crédit Agricole Leasing & Factoring bereits eine weitere umfangreiche Finanzierung mit der EIB und dem EIF vereinbart. Am 25. Oktober 2017 wurde mit der EFL, einer polnischen Tochtergesellschaft der Crédit Agricole Leasing & Factoring, eine Verbriefungstransaktion über 1,8 Milliarden Zloty (rund 415 Millionen Euro) abgeschlossen. Die EIB und der EIF helfen der EFL bei ihrer geschäftlichen Entwicklung, indem sie es ihr ermöglichen, sich in den nächsten vier Jahren zu attraktiven Konditionen zu refinanzieren.