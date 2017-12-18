Forsee Power, der französische Spezialist für intelligente Batteriesysteme für die urbane Mobilität, gibt eine Finanzierung von 55 Millionen Euro bekannt. Mit den Mitteln soll der Übergang seiner Batteriesysteme in die Serienfertigung gefördert werden. Bereitgestellt wird die Finanzierung vom japanischen Mischkonzern Mitsui & Co., Ltd. (Mitsui), der Europäischen Investitionsbank (EIB) über den Europäischen Fonds für strategische Investitionen (EFSI) und Idinvest. Die Vertragsunterzeichnung fand am 18. Dezember 2017 im Hôtel de Cassini in Anwesenheit von Louis Schweitzer, dem französischen Generalkommissar für Investitionen, statt.

Verzehnfachung der Produktionskapazitäten, um die Energiewende im öffentlichen Verkehr voranzutreiben

In Europa hat die Energiewende im öffentlichen Verkehr seit Anfang 2017 deutlich an Fahrt gewonnen. Hierzu trug vor allem der Busverkehr bei, und die Fahrzeughersteller investieren nunmehr in die Serienproduktion entsprechender Busse, um den Bedarf am europäischen Markt zu decken. Dieser wird bis zum Jahr 2020 auf 3 500 Busse pro Jahr geschätzt und dürfte sich in den darauffolgenden fünf Jahren verdoppeln.

Die Finanzierung wird es Forsee Power ermöglichen, seine Produktionskapazitäten zu verzehnfachen und in Europa und China mit der Serienfertigung intelligenter Batteriesysteme, insbesondere für die Verkehrsbranche (Bus, Schiene, Lkw, Schiff, Scooter), zu beginnen. Vor diesem Hintergrund plant der Konzern, bis Ende 2021 in Frankreich 250 neue Mitarbeiter einzustellen.

Als Hersteller mit der umfassendsten Batteriepalette für die Verkehrsbranche ist Forsee Power für die Zukunft sehr gut positioniert. Der Konzern hat bereits mehrere Großaufträge für die Lieferung von Batterien mit angesehenen Scooter- und Busherstellern unterzeichnet, darunter CNHI (Iveco, Heuliez), CaetanoBus aus Portugal und Wrightbus aus Großbritannien. Auch am Markt für Industrie- und Schienenfahrzeuge ist der Konzern gut aufgestellt.

„Die Unterstützung von der EIB und Mitsui & Co sorgt für Dynamik. Sie ist ein starkes Signal für unser Unternehmen und die französische Industrie, aber auch für die Batteriebranche des Landes“, freut sich Christophe Gurtner, CEO von Forsee Power. „Der Forsee Power-Konzern will zu den Schwergewichten der Elektromobilitätsbranche gehören. Mit dieser Finanzierung sind wir in der Lage, diesen Schlüsselmarkt zu erobern, der uns schon seit vielen Jahren interessiert.“

Für Mitsui ist „Mobilität“ einer der wichtigsten Wachstumsbereiche

Mitsui ist ein weltweit tätiges Handels-, Beteiligungs- und Dienstleistungsunternehmen mit einer stark diversifizierten und umfassenden Palette an Aktivitäten. Der Konzern verfügt über 139 Niederlassungen in 66 Ländern (Stand: 1. Dezember 2017). Im mittelfristigen Managementplan, der im Mai dieses Jahres bekannt gegeben wurde, hat Mitsui „Mobilität“ als einen der wichtigsten Wachstumsbereiche identifiziert, auf den es sich konzentrieren will. Außerdem fördert das Unternehmen die Ausweitung des Einsatzbereichs von Lösungen der Autoindustrie auf Mobilitäts- und Verkehrsdienste.

Mitsui sagte: „Die Elektrifizierung ist eines der wichtigsten Themen, wenn es um Mobilität geht. Unsere Beteiligung an Forsee Power ist somit von großer strategischer Bedeutung und bietet verschiedene Möglichkeiten für eine künftige Kooperation in jeder einzelnen Phase der Wertschöpfungskette. Dazu gehören die Themen Rohstoffe, Elektrochemie, Fahrzeuge, ein zweites Leben für Batterien und Recycling.“

Die Beteiligung des EFSI der EU stärkt die Strategie von Forsee Power

Angesichts der Strategie von Forsee Power, seine Produktion von Batteriesystemen im In- und Ausland auszubauen, verleiht die Finanzierung der EIB von 20 Millionen Euro dem Konzern zusätzliche Dynamik. Dies kann ihn in seiner Absicht stärken, neue Mitarbeiter einzustellen, was derzeit von strategischer Bedeutung ist.

Ambroise Fayolle, Vizepräsident der Europäischen Investitionsbank (EIB), betonte bei der Vertragsunterzeichnung: „Mit dieser neuen Finanzierung im Rahmen des Juncker-Plans möchten wir nicht nur zum Ausbau der Produktions- und Verkaufsaktivitäten von Forsee Power auf internationaler Ebene beitragen, sondern auch seine Aktivitäten im Bereich Forschung, Entwicklung und Innovation unterstützen, denn diese verleihen dem Unternehmen einen Wettbewerbsvorteil bei der Erschließung neuer Märkte. Diese Finanzierung steht in vollem Einklang mit unserem vorrangigen Ziel, Innovation und Klimaschutz zu fördern. Hierzu gehören auch umweltfreundliche und erstklassige Verkehrsmittel. Ich möchte, dass diese Finanzierung hilft, zahlreiche Ausbildungs- und Arbeitsplätze zu schaffen, und dass dabei neue Spitzentechnologien entwickelt werden, die im Dienste einer umweltfreundlichen und verantwortlichen Wirtschaft stehen.“

Der Europäische Fonds für strategische Investitionen (EFSI) ist das Herzstück der Investitionsoffensive für Europa und soll dazu beitragen, die derzeitige Investitionsschwäche in der EU zu überwinden. Mit der gemeinsam von der EIB-Gruppe und der Europäischen Kommission ins Leben gerufenen Initiative soll die Wettbewerbsfähigkeit der Europäischen Union wiederhergestellt und die Schaffung von Arbeitsplätzen gefördert werden. In Frankreich gewinnt der Juncker-Plan immer mehr an Bedeutung: Bisher vergab die EIB 111 Finanzierungen im Umfang von insgesamt 8,7 Milliarden Euro, die zusätzliche Investitionen von knapp 40 Milliarden Euro mobilisieren dürfen.

Außerdem erhöht das Unternehmen Idinvest Partners im Zusammenhang mit dieser bedeutsamen Finanzierung seine Beteiligung an Forsee Power, die es seit 2013 hält.