Die Eiffel Investment Group, Spezialist für Unternehmensfinanzierung, gibt den offiziellen Start des Fonds Eiffel Croissance Directe bekannt. Der Fonds wird unter der Schirmherrschaft von Benjamin Griveaux, Staatssekretär im Ministerium für Wirtschaft und Finanzen, eingerichtet. Bei der offiziellen Lancierung des Fonds waren des Weiteren Ambroise Fayolle, Vizepräsident der Europäischen Investitionsbank (EIB), und die Generaldirektoren von AG2R La Mondiale und der BRED anwesend, die alle an der Einrichtung dieses innovativen neuen Finanzierungsinstrumentes für Wachstums-KMU beteiligt waren.

In den Tagen vor dem offiziellen Start wurden aus den Mitteln des Fonds bereits fünf französische KMU mit Darlehen zwischen einer und fünf Millionen Euro finanziert. Der Fonds zielt auf hundert vergleichbare Operationen in den kommenden Jahren ab. Die derzeitigen Mittel von 115 Millionen Euro sollen 2018 auf 300 Millionen Euro steigen.

Der Hauptinvestor ist AG2R La Mondiale, der 100 Millionen Euro zugesagt hat. Die BRED ist ebenfalls Fonds-Partner. Zum Start des Fonds steuert die EIB-Gruppe über ihre Tochtergesellschaft, den Europäischen Investitionsfonds, eine erste Garantie in Höhe von 50 Millionen Euro bei. Dazu erklärt EIB-Vizepräsident Ambroise Fayolle: „Dieser neue Fonds ist das Ergebnis einer einzigartigen Partnerschaft zwischen öffentlichen Stellen in Frankreich, dem privaten Sektor und Europa.“

„Wir sind besonders stolz auf diesen Fonds, dessen erste Investitionen sehr vielversprechend sind“, sagte Fabrice Dumonteil, der Präsident der Eiffel Investment Group. „Die Reaktionen der Unternehmen sind sehr positiv und die ersten Operationen tragen zu diesem Enthusiasmus bei.“

Der Fonds Eiffel Croissance Directe ist das Ergebnis einer einzigartigen Zusammenarbeit zwischen Partnern des französischen öffentlichen Sektors und Europas und erstklassiger privater Einrichtungen. Auf der Basis eines von den KMU bei der regionalen Behörde für Unternehmen, Wettbewerb, Verbrauch, Arbeit und Beschäftigung (DIRECCTE) der Region Île-de-France beklagten unerfüllten Finanzierungsbedarfs wurde die Eiffel Investment Group im Anschluss an eine Aufforderung zur Interessenbekundung im Januar 2017 mit der Einrichtung des Fonds beauftragt.

Das Instrument soll die bestehenden Finanzierungsmöglichkeiten ergänzen und zeichnet sich durch seine Flexibilität und seine Schnelligkeit aus, die ganz besonders dem Bedarf von Unternehmen mit hohem Wachstumspotenzial in ihrer Expansionsphase Rechnung tragen. Er bietet Darlehen ab einer Millionen Euro mit Laufzeiten bis zehn Jahren mit oder ohne tilgungsfreie Zeit. Aus den Mitteln können auch immaterielle Investitionen (z. B. Neueinstellungen) finanziert werden. Außerdem kann der Fonds in allen Branchen tätig werden, was die ersten Investments bereits erkennen lassen. Ganz gleich ob die Unternehmen im Software- oder im Bekleidungssektor tätig sind, den aus dem Fonds finanzierten Unternehmen ist gemein, dass sie Arbeitsplätze schaffen und auf der Suche nach flexiblen Finanzierungslösungen sind, die zu ihrem raschen Wachstum passen.

Dank seiner einzigartigen Ermittlung von Kreditvergabemöglichkeiten, die sich weitgehend auf die Arbeit der Beauftragten der DIRECCTE der Region Île-de-France sowie der regionalen Direktionen der BRED Banque Populaire vor Ort stützt, und seines optimierten Investitionsprozesses ist der Fonds Eiffel Croissance Directe in der Lage, in Betracht kommende Unternehmen zu finden und rasch auf Finanzierungsanträge zu reagieren. Der seit Juni 2017 tätige Fonds hat bereits nahezu 150 Investitionsanfragen erhalten und seine ersten Investments bereits im Juli getätigt. Letztlich zielt der Fonds darauf ab, bis zu 100 französische KMU mit einem Zielvolumen von etwa 300 Millionen Euro zu finanzieren.

Die Eiffel Investment Group ist im Bereich der Finanzierung kleiner Unternehmen bereits sehr aktiv (ihre Tochtergesellschaft Alto Invest stattete mehr als 200 innovative KMU mit Eigenmitteln aus; ihr Online-Darlehensfonds Prêtons Ensemble hat bereits mehr als 10 000 Kredite an französische und europäische Kleinstunternehmen vergeben). Mit dem neuen Fonds Eiffel Croissance Directe vervollständigt die Gruppe ihr Angebot für ein bestimmtes Marktsegment – Wachstums-KMU mit einem Umsatz zwischen 5 und 100 Millionen Euro. Dieses Segment wird von den herkömmlichen Finanzierungseinrichtungen nur schlecht bedient, insbesondere aufgrund der mit der Prüfung dieser kleinen Vorhaben verbundenen Kosten. Auf diese KMU entfällt jedoch der Großteil der in Frankreich realisierten Wertschöpfung und des Potenzials zur Schaffung neuer Arbeitsplätze. Durch ihren aktiven Fokus auf diese KMU kann die Eiffel Investment Group ein sehr diversifiziertes Darlehensportfolio aufbauen, das den Anlegern von Eiffel Croissance Directe eine attraktive Rendite bei einem gleichzeitig gut beherrschbaren Risiko bietet.

Als wichtigster Partner der Eiffel Investment Group bei diesem Fonds hat AG2R La Mondiale 100 Millionen Euro der 300 Millionen Euro zugesagt, die die Fondsmanagementgesellschaft als Zielvolumen plant. Die BRED Banque Populaire ist dabei Koinvestor. Sie beteiligt sich aktiv an der Ermittlung von Darlehensnehmern und an der Einrichtung gemeinsamer Finanzierungslösungen der Bank und des Fonds.

Ein zweiter Zeichnungsschluss ist für Ende dieses Jahres geplant.

Eine neue Finanzierung im Rahmen des Juncker-Plans

Diesem neuen Fonds kommt über den Europäischen Investitionsfonds (EIF), der Tochtergesellschaft der EIB, eine Garantie der EU zugute. Dadurch sollen innovative Unternehmen leichteren Zugang zu Finanzierungsmitteln erhalten und gleichzeitig weitere Investoren im Rahmen des Produkts InnovFin – Garantien für KMU der Europäischen Kommission und des Investitionsplans für Europa, des sogenannten Juncker-Plans, mobilisiert werden. Für die EIB-Gruppe haben Unternehmensinnovationen und Unternehmensförderung hohe Priorität. Der Juncker-Plan gewinnt in Frankreich immer mehr Bedeutung: Bislang wurden 89 Finanzierungen der EIB-Gruppe in Höhe von insgesamt sieben Milliarden Euro genehmigt. Durch diese neue Finanzierungsoperation des EIF kann die EIB-Gruppe erneut die Eiffel Investment Group unterstützen. Damit erhöht sich die Unterstützung für die Eiffel Investment Group auf insgesamt 100 Millionen Euro.