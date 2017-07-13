©Alicja Chytla/ Nosto

Die Europäische Investitionsbank (EIB) hat Nosto, einem finnischen Anbieter einer E-Commerce-Personalisierungslösung, ein Darlehen über 15 Millionen Euro bereitgestellt. Nosto steht vor einer Wachstumsphase: Das Unternehmen will international expandieren und weiter in Forschung, Entwicklung und Innovation investieren. Das EIB-Darlehen ist durch eine Garantie im Rahmen des Europäischen Fonds für strategische Investitionen (EFSI) besichert. Der EFSI bildet das Kernstück der Investitionsoffensive für Europa und soll Investitionen in strategische Projekte in ganz Europa anstoßen.

Nosto ist als SaaS-Anbieter (Software as a Service) in einem sehr dynamischen Marktsegment tätig. Mit seiner selbst entwickelten Technologie hilft das Unternehmen Online-Händlern dabei, ihren Kunden ein besseres Einkaufserlebnis zu bieten und dadurch den Umsatz zu steigern. Dank der EIB-Finanzierung kann Nosto neue innovative Funktionen für seine patentierte Personalisierungslösung entwickeln und Online-Händlern so mit zusätzlicher Unterstützung vor Ort zu mehr Wachstum verhelfen.

Adrian Kamenitzer, Direktor für Eigenkapital, neue Produkte und besondere Operationen bei der EIB, erklärte: „Eines unserer vorrangigen Ziele ist es, Europa global wettbewerbsfähiger zu machen, indem wir hoch qualifizierte Arbeitsplätze fördern und Europas Stellung als bedeutender Technologielieferant festigen. Dieses Ziel steht auch im Zentrum der Investitionsoffensive für Europa. Wir freuen uns daher über diese wegweisende Zusammenarbeit mit Nosto. Die Bank der EU unterstützt damit ein europäisches IKT-Unternehmen, das nicht nur höchst innovativ ist, sondern auch über ein erhebliches Wachstumspotenzial verfügt.“

Juha Valvanne, einer der Gründer von Nosto, sagte: „Dank unserer Personalisierungslösung, die seit 2013 auf dem Markt ist, finden Online-Käufer Produkte, die für sie wirklich relevant sind. Mit unserer wegweisenden SaaS-Plattform können Online-Händler das Einkaufserlebnis jedes einzelnen Kunden an sämtlichen Kontaktpunkten personalisieren. Wir befinden uns gerade in einer sehr interessanten Phase, und wir werden unser Kapital und unsere Energie weiter darauf konzentrieren, ein herausragendes Produkt zu entwickeln, das Händler erfolgreicher macht. Mit der EIB-Finanzierung können wir an neuen Innovationen arbeiten und unsere Unternehmensvision weiter umsetzen: nämlich Kunden und Produkte in allen Phasen des Einkaufsprozesses zusammenführen.“

Matti Rönkkö, CEO von Nosto, fügte hinzu: „Durch die Finanzierung können wir wachsen und neue Märkte für unsere patentierte Technologie erschließen. Wir werden außerdem weitere hoch qualifizierte Fachkräfte auf der ganzen Welt einstellen und in unsere Mitarbeiter sowie die Produktentwicklung investieren. Dies wird unser weltweites Wachstum weiter ankurbeln. Unser Ziel ist es letztlich, Weltmarktführer im Bereich der E-Commerce-Personalisierung zu werden.“

Der Vizepräsident der Europäischen Kommission für Beschäftigung, Wachstum, Investitionen und Wettbewerbsfähigkeit Jyrki Katainen stellte fest: „Weltweites Wachstum und die Entwicklung innovativer Produkte sind nur mit entsprechenden Investitionen möglich. Europäische Unternehmen wie Nosto, die sich im globalen Wettbewerb als Innovationsführer behaupten wollen, müssen in die Forschung investieren. Ich freue mich sehr, dass der Europäische Fonds für strategische Investitionen entscheidend dazu beitragen konnte, diese Investitionen auf den Weg zu bringen.“

Seit der finnische SaaS-Anbieter Nosto sein Produkt im Oktober 2013 auf den Markt brachte, verzeichnet das Unternehmen in den EMEA-Staaten und in den USA ein rasantes Wachstum. Mittlerweile nutzen über 25 000 Online-Händler in mehr als 100 Ländern die Technologie von Nosto, darunter führende Marken wie Everlast, Volcom, Twinings und Jack Daniels. Nosto ist ein wichtiger Anbieter im E-Commerce und arbeitet mit führenden Plattformen zusammen. So ist das Unternehmen einer der wenigen Premier Partner von Magento und offizieller Shopify- und Shopify-Plus-Partner. Darüber hinaus arbeitet Nosto mit Tech-Größen wie Facebook zusammen und nutzt diese Zusammenarbeit, um seine Unternehmensvision umzusetzen: Nosto will Online-Händlern mit einfachen Mitteln ermöglichen, ihren Kunden an jedem Kontaktpunkt und auf jedem Endgerät ein personalisiertes Einkaufserlebnis zu bieten.

Mit dem EIB-Darlehen wird Nosto sein laufendes Forschungs- und Innovationsprogramm sowie sein schnelles Wachstum in den USA und in den EMEA-Staaten weiter vorantreiben.

Das Unternehmen will Ingenieure in der Firmenzentrale in Helsinki einstellen und seine Vertriebs‑ und Marketingteams in New York, London, Stockholm und Berlin erweitern. Im Herbst wird Nosto zudem ein Büro in Los Angeles eröffnen, um seine Kunden in den USA besser betreuen zu können. Auch dafür benötigt das Unternehmen qualifizierte Fachkräfte.