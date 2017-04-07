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NOSTO SOLUTIONS (EGFF)

Unterzeichnung(en)

Betrag
15.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Finnland : 15.000.000 €
Dienstleistungen : 15.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
12/07/2017 : 7.500.000 €
12/07/2017 : 7.500.000 €
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Übersicht

Veröffentlichungsdatum
7 April 2017
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 12/07/2017
20170019
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
NOSTO SOLUTIONS (EGFF)
NOSTO SOLUTIONS OY
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 15 million
EUR 36 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Nosto Solutions is an information and communication technology (ICT) company headquartered in Helsinki, specialised in providing a cloud-based recommendation engine which enables online retailers to deliver a self-service personalised shopping experience to individual customers based on their user behaviour.

The investment will support the company in its growth, continuous research, development and innovation (RDI) activities and further product commercialisation. The company operates in the rapidly evolving software-as-a-service (SaaS) segment, specialising in helping medium-sized e-commerce merchants to increase their sales and overall customer experience by using Nosto Solutions' proprietary technology.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

All project activities are expected to be carried out in existing facilities without changing the already authorised scope and would therefore not require an environmental impact assessment (EIA) under Directive 2014/52/EU amending the EIA Directive 2011/92/EU.

The promoter has been assessed by the EIB as being a private company not subject to EU rules on public procurement or concessions.

Weitere Unterlagen
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Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Environmental and Social Completion Sheet - NOSTO SOLUTIONS (EGFF)
Datum der Veröffentlichung
24 Dec 2021
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
151894389
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20170019
Sektor(en)
Dienstleistungen
Regionen
Europäische Union
Länder
Finnland
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Formblatt ökologische und soziale Aspekte - NOSTO SOLUTIONS (EGFF)
Datum der Veröffentlichung
20 Jul 2022
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
74925119
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20170019
Sektor(en)
Dienstleistungen
Regionen
Europäische Union
Länder
Finnland
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
scoreboard - EUROPEAN GROWTH FINANCE FACILITY
Datum der Veröffentlichung
13 Sep 2019
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
122912044
Thema
EFSI Gesetzliche Bestimmung
Art des Dokuments
Bewertungsmatrix
Projektnummer
20180667
Letzte Aktualisierung
19 Aug 2020
Sektor(en)
Dienstleistungen
Länder
Bulgarien, Kenia, Ghana, Mexiko, Philippinen
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
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Datenblätter
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Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

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