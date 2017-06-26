Das nordspanische Genossenschaftsunternehmen investiert in seinem Innovationszentrum MTC in Forschung, Entwicklung und Innovation, um Fahrzeugkomponenten mit neuen Funktionen, Strukturen und Farben zu entwickeln.

Die neuen Komponenten können nachhaltiger und umweltfreundlicher hergestellt werden und tragen durch ihr geringeres Gewicht dazu bei, den Kraftstoffverbrauch der Fahrzeuge zu senken.

Maier will wettbewerbsfähiger werden und neue Kunden im Premium-Segment bedienen. Zudem soll ein Internationalisierungsplan dem Unternehmen helfen, seine Präsenz in den osteuropäischen Märkten sowie in China, Indien und Mexiko auszubauen.

Die Europäische Investitionsbank (EIB) unterstützt den baskischen Automobilzulieferer Maier mit einem Darlehen über 25 Millionen Euro. Maier gehört zur spanischen Genossenschaft Mondragón Corporación Cooperativa und ist im Bereich Fahrzeugverkleidungen in Europa marktführend. EIB-Vizepräsident Román Escolano und Martín Ugalde, CEO von Maier, haben den Vertrag für das Darlehen von 25 Millionen Euro, das durch den Europäischen Fonds für strategische Investitionen (EFSI) unterstützt wird, in Ajangiz (Provinz Bizkaia) unterzeichnet. Der EFSI ist der zentrale Bestandteil der Investitionsoffensive für Europa, auch bekannt als „Juncker-Plan“.

Mit der EIB-Finanzierung kann Maier die erforderlichen Investitionen in Forschung, Entwicklung und Innovation in seinem Innovationszentrum in Gernika durchführen. Dort sollen mit nachhaltigeren und umweltfreundlicheren Produktionsprozessen technische Komponenten für verschiedene Fahrzeugfunktionen sowie Verkleidungen mit neuen Strukturen und Farben entwickelt werden. Dank des innovativen Designs der Komponenten und der neuen Produktionsprozesse werden die Fahrzeuge zudem leichter und verbrauchen damit weniger Kraftstoff.

Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit

Darüber hinaus will das Unternehmen durch die von der EIB mitfinanzierten Maßnahmen wettbewerbsfähiger werden. Dazu sollen die Kapazitäten seiner Produktionsstandorte in Spanien, Italien und der Tschechischen Republik erhöht werden, um neue Kunden im Premium-Segment bedienen zu können. Parallel dazu will Maier über einen Internationalisierungsplan seine Präsenz in den osteuropäischen Märkten sowie in China, Indien und Mexiko ausbauen. Durch das zinsgünstige, langfristige Darlehen, das heute unterzeichnet wurde, kann das Unternehmen die geplanten Investitionen schneller durchführen und damit neue Geschäftschancen nutzen, die sich in seiner Branche bieten.

Das Darlehen ist die erste Operation im Rahmen des Darlehensprogramms für Midcap-Unternehmen in Spanien und Portugal, ein Finanzierungsprogramm der EIB für mittelgroße Unternehmen (bis 3 000 Beschäftigte). Dieses Darlehen wird durch die Investitionsoffensive für Europa unterstützt und fördert Investitionen in Projekte, die zu einem stärkeren Wirtschaftswachstum und mehr Beschäftigung beitragen, allerdings aufgrund ihrer Struktur oder Art höhere Risiken aufweisen. In der Durchführungsphase dürfte Maier mit seinen geplanten Investitionen 250 neue Arbeitsplätze in den Bereichen Forschung und Entwicklung schaffen.

„Mit diesem Darlehen unterstreicht die EIB ihr Engagement für die Zukunft von Unternehmen, die in wettbewerbsintensiven Sektoren umfangreich in Innovationen investieren müssen. Diese Innovationstätigkeit kommt letztlich der gesamten spanischen und auch der europäischen Wirtschaft zugute“, erklärte EIB-Vizepräsident Román Escolano anlässlich der Unterzeichnung des Darlehens. „Dieses Darlehen wird zudem einen positiven Beschäftigungseffekt haben. Durch die von der EIB mitfinanzierten Investitionen kann das Unternehmen neue Produkte anbieten und neue Märkte erschließen. Und dank effizienterer und umweltfreundlicherer Produktionsprozesse stärkt Maier seine Wettbewerbsfähigkeit.“