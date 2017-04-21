Die Europäische Investitionsbank und die niederländische Bank ABN AMRO haben heute eine Vereinbarung zur Förderung von Investitionen in eine umweltfreundlichere europäische Schiffsflotte unterzeichnet. Die Rahmenvereinbarung ist die erste ihrer Art mit einem Finanzinstitut in den Niederlanden. Sie fällt unter die Connecting-Europe-Fazilität und wurde möglich durch den Europäische Fonds für strategische Investitionen (EFSI), das Kernstück des Investitionsplans für Europa der Kommission Juncker.

Die Rahmengarantievereinbarung wird dafür sorgen, dass Träger nachhaltiger Projekte im Schifffahrtssektor von günstigen Finanzierungsbedingungen profitieren können, die sich aus dem AAA-Rating der EIB ergeben. Die Fazilität steht sowohl für die Nachrüstung von Schiffen bereit als auch für den Bau umweltfreundlicher neuer Schiffe, die mit innovativer Technik ausgestattet sind. Sie kann für Binnen- wie auch für Seeschiffe in Anspruch genommen werden.

„Die Bank hat vom Markt ein klares Signal erhalten, dass eine Lücke bei der Finanzierung umweltfreundlicherer Schiffe besteht“, so EIB-Vizepräsident Pim van Ballekom. „Der Investitionsplan für Europa ermöglicht es der EIB, höhere Risiken zu übernehmen; dadurch können wir ein neues Instrument schaffen, das Reedereien hilft, den europäischen Nachhaltigkeitsstandards zu entsprechen. Dies ist die zweite Vereinbarung im Rahmen eines 750 Millionen Euro umfassenden Garantieprogramms des EFSI für umweltfreundliche Schiffe, die nach zahlreichen Gesprächen mit niederländischen Partnern aus dem öffentlichen und privaten Sektor geschlossen wurde. Wir bauen darauf, dass die Reedereien den Garantierahmen nutzen, und wir ihn dann auch in anderen Ländern bereitstellen können.“

Daphne de Kluis, bei der ABN AMRO für den Bereich Geschäftskunden verantwortlich, ergänzte: „Wir freuen uns sehr, dass wir mit dieser Initiative den Juncker-Plan unterstützen können. Die EIB-Fazilität ist ein zusätzlicher Anreiz für die ABN AMRO, unsere Schiffskunden im Bemühen um nachhaltige Lösungen zu unterstützen. Sie passt perfekt zu unseren weiteren diesbezüglichen Maßnahmen in diesem wichtigen Sektor.“

Violeta Bulc, EU-Kommissarin für Verkehr, äußerte dazu: „Die Finanzierung des Übergangs hin zu nachhaltigeren Verkehrssystemen und -netzen erfordert ein Bekenntnis zu Investitionen. Die heutige Vereinbarung zeigt, dass der Investitionsplan eine wichtige Rolle bei der Mobilisierung privatwirtschaftlicher Mittel zur Finanzierung des Wandels spielen kann.“

Mit diesem Programm zur Übernahme von Sektorrisiken sollen Projekte gefördert werden, die die Umweltleistung von Transportschiffen im Hinblick auf den Schadstoffausstoß und die Kraftstoffeffizienz verbessern. Projektanträge sind bei der ABN AMRO Bank einzureichen und werden von ihr nach den festgelegten Kriterien für die Förderfähigkeit und Risikoübernahme geprüft.