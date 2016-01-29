EIB-Präsident Werner Hoyer gab heute in Athen bekannt, dass ein neues „Investitionsteam für Griechenland“ die Aktivitäten der EIB in Griechenland verstärken wird. Die Bank der EU beweist damit, dass ihr die wirtschaftliche Erholung des Landes ein wichtiges Anliegen ist.

Präsident Hoyer sagte in Athen: „Ich freue mich außerordentlich, heute bekannt geben zu können, dass die EIB ein Investitionsteam für Griechenland gebildet hat. Damit setzen wir erstmals ein solches Team ein und zeigen, wie sehr uns die Erholung Griechenlands am Herzen liegt. Unter der Leitung von Nicholas Jennett, der für die ständige Präsenz der EIB in Griechenland verantwortlich sein wird, soll das Team die Aktivitäten der EIB-Gruppe in dem Land ausbauen. Griechenland steht seit einigen Jahren vor großen Herausforderungen. Die EIB als Bank der EU stand dem Land zur Seite und wird dies auch weiterhin tun. Die EIB war schon vor Ausbruch der Krise hier und hat sich auch in schwierigen Zeiten nicht zurückgezogen. Vielmehr hat sie ihr Engagement noch verstärkt und Mittel für die Realwirtschaft bereitgestellt, als sie am dringendsten benötigt wurden. Das Engagement der Bank beläuft sich derzeit auf rund 10 Prozent des griechischen BIP.“

Das neue Investitionsteam ist Teil einer Sonderinitiative für Griechenland und der erste Schritt der EU-Bank auf dem Weg dazu, die Beratungsarbeit in dem Land in den kommenden Monaten auszubauen und die operativen Kompetenzen vor Ort zu verbessern. Das in Athen angesiedelte Investitionsteam wird – gestützt auf die finanzielle und technische Erfahrung der EIB-Gruppe und durch neue Operationen – entscheidend zur Wiederankurbelung der griechischen Wirtschaft beitragen und so spürbare Veränderungen im Land bewirken. Das Team besteht aus 30 Mitarbeitern der EIB-Gruppe, von denen rund die Hälfte vom Büro der EIB in Athen aus arbeiten wird.

Geleitet wird das Team vom stellvertretenden Direktor mit Generalvollmacht Nicholas Jennett. Er ist der ranghöchste EIB-Mitarbeiter, der mit der Ausweitung der Aktivitäten der EIB vor Ort befasst ist. Er ist seit rund 17 Jahren bei der EIB tätig und leitete zuletzt die Hauptabteilung Neue Produkte.

Er sagte: „Ich freue mich außerordentlich, die Leitung des Investitionsteams für Griechenland in dieser für das Land kritischen Zeit zu übernehmen, in der wir echte Veränderungen in der Realwirtschaft bewirken können. Das neue Investitionsteam für Griechenland wird sicherstellen, dass die EIB mit ihrem finanziellen und technischen Know-how zur nachhaltigen Konjunkturerholung in Griechenland beiträgt und im ganzen Land dringend benötigte Arbeitsplätze geschaffen werden. Wir werden noch mehr Finanzierungen vergeben und uns um technische Hilfe für geeignete und tragfähige Projekte kümmern, vor allem im Privatsektor und bei den KMU, dem Rückgrat der griechischen Wirtschaft. Damit können wir die Wirkung unserer Darlehen weiter verstärken, das Wachstum noch besser stimulieren und hochwertige Arbeitsplätze schaffen.“

In Griechenland traf Präsident Hoyer auch den Präsidenten der Hellenischen Republik, Prokopis Pavlopoulos, den griechischen Ministerpräsidenten Alexis Tsipras und den neuen Chef der größten griechischen Oppositionspartei Nea Dimokratia, Kyriakos Mitsotakis. Gesprächsthema waren hauptsächlich die Aktivitäten der EIB-Gruppe in Griechenland und deren Pläne für das Land.

„Wir wollen noch enger mit der Hellenischen Republik, anderen europäischen Entwicklungsfinanzierungsinstitutionen und privaten Investoren zusammenarbeiten, um die wirtschaftliche Erholung Griechenlands zu unterstützen“, fügte Präsident Hoyer hinzu.

Seit 2008 hat die EIB in Griechenland Darlehen und Garantien im Betrag von mehr als 12 Milliarden Euro bereitgestellt. Die ausstehenden EIB-Darlehen belaufen sich insgesamt auf rund 18 Milliarden Euro, was ungefähr 10 Prozent des Bruttoinlandsprodukts des Landes entspricht. Im Jahr 2015 stellte die EIB-Gruppe – die EIB und der Europäische Investitionsfonds – Darlehen und Garantien im Umfang von 1,4 Milliarden Euro in Griechenland bereit.