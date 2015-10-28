Die Europäische Investitionsbank (EIB) hat mit Grifols den Vertrag für ein Darlehen von 100 Millionen Euro unterzeichnet. Mit den Mitteln sollen Forschungsvorhaben zur Entwicklung neuer medizinischer Behandlungsverfahren finanziert werden.

Über das Darlehen stellt die EIB dem Unternehmen langfristige Finanzierungsmittel zur Unterstützung von FuE-Investitionen bereit, deren Schwerpunkt auf der Suche nach neuen Indikationen für Plasmaproteine liegt. Hierzu zählen unter anderem Anwendungen in der kardiovaskulären Chirurgie und zur Behandlung von Alzheimer, Gefäßerkrankungen und arteriellen Thrombosen. Die finanzierten FuE-Aktivitäten werden bis Ende 2016 in den bestehenden Zentren des Unternehmens in Europa durchgeführt.

Durch die Investitionen, die aus dem Darlehen mitfinanziert werden, will Grifols seine Marktposition und Wettbewerbsfähigkeit stärken, das Unternehmenswachstum fördern und Arbeitsplätze für Fachkräfte schaffen. Darüber hinaus werden die Forschungstätigkeiten dazu beitragen, die Gesundheit und Lebensqualität der Patienten zu verbessern.

Das Darlehen entspricht der Verpflichtung der EIB, Forschung und Entwicklung zu unterstützen. Es steht zudem in Einklang mit den vorrangigen Zielen der EU im Rahmen des Programms Horizont 2020, das die Innovationstätigkeit, die Wettbewerbsfähigkeit und die Schaffung von Arbeitsplätzen fördern soll. Die von der EIB bereitgestellte Finanzierung ist durch die EU-Haushaltsgarantie im Rahmen des EFSI besichert.