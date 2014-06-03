Suche starten DE menü Kundenportal der EIB-Gruppe
Schließen Kundenportal der EIB-Gruppe
Suche starten
Suche starten
Ergebnisse
Top-5-Suchergebnisse Alle Ergebnisse anzeigen Erweiterte Suche
Häufigste Suchbegriffe
Meistbesuchte Seiten

GRIFOLS BIOSCIENCE R&D SPAIN

Unterzeichnung(en)

Betrag
100.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Spanien : 100.000.000 €
Industrie : 100.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
28/10/2015 : 100.000.000 €
Andere Links
Related public register
25/03/2017 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - GRIFOLS BIOSCIENCE R&D SPAIN
Related public register
14/11/2018 - Environmental and Social Completion Sheet - GRIFOLS BIOSCIENCE R&D SPAIN
Zugehörige Pressemitteilungen
Spanien: 100 Millionen Euro an Grifols aus dem Europäischen Fonds für strategische Investitionen (EFSI)

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
16 März 2015
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 28/10/2015
20140603
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
GRIFOLS BIOSCIENCE R&D SPAIN
GRIFOLS SA
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 100 million
Not disclosed.
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project covers the promoter’s research activities in the fields of plasma-derived therapies, diagnostics and medical solutions for hospitals.

The project covers all stages of development i.e. pre-clinical development as well as clinical development. The project will be managed from the company’s headquarters in Barcelona, Spain.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project mainly concerns investments in research and development (R&D) that are expected to be carried out in existing facilities already authorised for the same purpose and would therefore not require an environmental impact assessment (EIA) under Directive 2011/92/EU. Full environmental details will be verified during the appraisal.

The promoter is a private company not operating in the Utilities sector and not having the status of a contracting authority. Thus it is not covered by EU directives on procurement. However, the promoter’s procurement procedures are expected to be in line with EIB guidelines for private-sector projects. The Bank’s services will verify details during the project due diligence.

Weitere Unterlagen
25/03/2017 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - GRIFOLS BIOSCIENCE R&D SPAIN
14/11/2018 - Environmental and Social Completion Sheet - GRIFOLS BIOSCIENCE R&D SPAIN
Andere Links
Zugehörige Pressemitteilungen
Spanien: 100 Millionen Euro an Grifols aus dem Europäischen Fonds für strategische Investitionen (EFSI)

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - GRIFOLS BIOSCIENCE R&D SPAIN
Datum der Veröffentlichung
25 Mar 2017
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
54961475
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20140603
Sektor(en)
Industrie
Regionen
Europäische Union
Länder
Spanien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - GRIFOLS BIOSCIENCE R&D SPAIN
Datum der Veröffentlichung
14 Nov 2018
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
80213106
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20140603
Sektor(en)
Industrie
Regionen
Europäische Union
Länder
Spanien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
Related public register
25/03/2017 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - GRIFOLS BIOSCIENCE R&D SPAIN
Related public register
14/11/2018 - Environmental and Social Completion Sheet - GRIFOLS BIOSCIENCE R&D SPAIN
Andere Links
Übersicht
GRIFOLS BIOSCIENCE R&D SPAIN
Datenblätter
GRIFOLS BIOSCIENCE R&D SPAIN
Zugehörige Pressemitteilungen
Spanien: 100 Millionen Euro an Grifols aus dem Europäischen Fonds für strategische Investitionen (EFSI)

Aktuelles und Storys

Link zum projekt
Zugehörige Pressemitteilungen
Spanien: 100 Millionen Euro an Grifols aus dem Europäischen Fonds für strategische Investitionen (EFSI)
Andere Links
Related public register
25/03/2017 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - GRIFOLS BIOSCIENCE R&D SPAIN
Related public register
14/11/2018 - Environmental and Social Completion Sheet - GRIFOLS BIOSCIENCE R&D SPAIN

Videos

Thumbnail: Spanien – eine Investitionsoffensive für alle
Spanien – eine Investitionsoffensive für alle
Learn more

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen