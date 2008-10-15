Die Europäische Investitionsbank (EIB) vergibt 100 Mio GBP (128 Mio EUR) an Dwr Cymru Welsh Water für eine Reihe von Wasserversorgungs- und Abwasser¬entsorgungs¬programmen in ganz Wales.



Die EIB unterstützt die zweite Phase des Investitionsprogramms 2005-2010 von Welsh Water, mit dem die Einhaltung von EU- und inländischen Standards weiterhin sichergestellt wird. Die von Welsh Water im Zeitraum 2008-2010 durchzuführenden und von der EIB mitfinanzierten Vorhaben werden den Lebensstandard der walisischen Bürger aufgrund wichtiger Modernisierungen im Bereich Wasserbehandlung und einer verbesserten Infrastruktur für die Abwasserentsorgung erhöhen.



„Wasser- und Abwasservorhaben stellen für die EIB eine Priorität dar”, sagte Simon Brooks, der für die Finanzierungstätigkeit im Vereinigten Königreich zuständige EIB-Vizepräsident. „Sie sind für uns so wichtig, dass wir im August 2008 unsere Finanzierungspolitik im Wassersektor erneuert haben, um sicherzustellen, dass sie der aktuellen Entwicklung und den Herausforderungen in diesem wichtigen Sektor entspricht. In den letzten 17 Jahren hat die EIB erfolgreich mit Welsh Water zusammengearbeitet, und wir freuen uns, die Verbesserung der Umweltbedingungen und den nachprüfbaren positiven Effekt auf die Qualität des Trinkwassers der Verbraucher, die dieses Investitionsprogramm mit sich bringen wird, zu unterstützen.”



Der Vorsitzende von Dwr Cymru Welsh Water, Lord Burns, sagte: „Ich freue mich, dass die Europäische Investitionsbank einem weiteren Darlehen über 100 Mio GBP für unser Wasserversorgungs- und Abwasserentsorgungsprogramm zugestimmt hat. Die EIB bleibt eine überaus wichtige, sichere Finanzierungsquelle für Welsh Water, insbesondere vor dem Hintergrund der Turbulenzen auf den Finanzmärkten. Wir freuen uns darauf, auch in Zukunft mit der EIB zusammenzuarbeiten.”



Das Vorhaben betrifft insbesondere die Sanierung oder den Bau zahlreicher Projekte im Bereich Abwasserbehandlung sowie ein umfassendes Programm zum Ersatz von Wasserleitungen in ganz Wales. Durch neue Wasserleitungen und modernisierte Kläranlagen wird das Trinkwasser verbessert, und aufnehmende Küsten- und Binnengewässer sind nicht länger der Einleitung von unbehandelten Abwässern ausgesetzt.



Bei dem vorliegenden Darlehen handelt es sich um das neunte, das die EIB an Welsh Water vergibt, und seit der Privatisierung des Wassersektors 1991 um das dritte. Im Jahr 2005 unterstützte die Bank die erste Phase des Investitionsprogramms 2005-2010 des Unternehmens mit einem Darlehen über 100 Mio GBP.



Das Darlehen der EIB an Welsh Water wurde während eines Festaktes im Gebäude des walisischen Parlaments, dem Senedd, in Anwesenheit von First Minister Rhodri Morgan unterzeichnet.



Hintergrundinformationen

Die Europäische Investitionsbank (EIB)



Die Europäische Investitionsbank, die in diesem Jahr ihr 50jähriges Bestehen feiert, ist die Institution der Europäischen Union für langfristige Finanzierungen. Ihre Aufgabe besteht darin, die Ziele der EU durch die Bereitstellung langfristiger Finanzierungsmittel für solide Investitionsvorhaben zu fördern. Im Jahr 2007 vergab sie fast 48 Mrd EUR für Vorhaben in den 27 EU-Mitgliedstaaten und in Partnerländern. Im Vereinigten Königreich wurden 2007 Darlehen über insgesamt 4,2 Mrd EUR unterzeichnet; damit ergibt sich für den Zeitraum 2003-2007 ein Darlehensvolumen von insgesamt 18,3 Mrd EUR.



Die Tätigkeit der EIB in Wales



Die EIB hat zwischen 2003 und 2007 in Wales Darlehen von rund 305 Mio EUR für Vorhaben zur Förderung von Infrastruktur und Industrie vergeben. Zu den künftigen Vorhaben in Wales gehören auch Finanzierungen zugunsten der vielen kleinen und mittleren Unternehmen des Landes.