„Future Europe“ stellt jedes der 28 EU-Länder in einem Podcast vor. In jeder Folge geht es um ein Projekt, das zeigt, wie wir künftig in Europa leben werden. Darüber sprechen wir mit Menschen, die die Projekte selbst kennen.

Ein Ort für alle Menschen

Beatriz Rubio, die bei Ilunion Hotels für die Barrierefreiheit zuständig ist, führt uns durch ein Zimmer, das den unterschiedlichsten Bedürfnissen gerecht wird. „Unser Hotel ist nicht nur für Menschen mit Behinderung gedacht; es ist ein Ort für alle Menschen“, sagt sie.

Die Zimmer sehen auf den ersten Blick aus wie in einem typischen Mittelklassehotel, aber sie sind vollgepackt mit raffinierter Technik:

breite automatische Türen für Rollstühle

gut markierte Steckdosen und Schalter für Gäste, die schlecht sehen oder geistig behindert sind

eine Hochziehhilfe über dem Bett

ein Ganzkörperfön im Bad

„Unser Ziel ist die Eigenständigkeit unserer Gäste“, erklärt Rubio. „Wir möchten, dass sie möglichst alles selbst machen können – auch wenn wir natürlich gerne helfen. Sie sollen sich wie zu Hause fühlen.“

Unternehmensmission: Barrierefreiheit

Ilunion will seinen Gästen nicht nur einen angenehmen Aufenthalt in Hotels in ganz Spanien bieten, sondern beschäftigt auch Menschen mit Behinderung. „Es geht nicht um Wohltätigkeit“, stellt Rubio klar. „Das ist richtige Arbeit.“

Ilunion betreibt auch:

eine Großwäscherei

einen telefonischen Hilfsdienst

eine Forschungs- und Entwicklungsabteilung

Alles dient dem Ziel, Menschen mit Behinderung in Spanien am normalen Leben teilhaben zu lassen.

Rund 42 Prozent der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Ilunion sind behindert. Daher weiß das Unternehmen, vor welchen Hürden diese Menschen stehen.

„Unsere Antwort ist Barrierefreiheit“, erläutert Kommunikationschef Fernando Riaño. Alle diese Maßnahmen und Initiativen haben ein gemeinsames Ziel, nämlich mehr Menschen mit Behinderungen zu beschäftigen.“

EIB-Gelder für Investitionen in barrierefreie Betriebe

Ilunion wächst in ganz Spanien, die Wäschereien haben ihre Leistung gar verdoppelt. Das Unternehmen brauchte deshalb frisches Geld für Investitionen. Die Europäische Investitionsbank half mit einem Kredit über 35 Millionen Euro. Damit konnte Ilunion seine Hotels modernisieren und die Energieeffizienz seiner Wäschereien verbessern.

Der Kredit der EIB war sehr nützlich:

Bau eines vollständig barrierefreien Hotels und Modernisierung der Hotels im ganzen Land

Modernisierung der Großwäschereien, damit sie produktiver und energiesparender arbeiten

Erforschung und Entwicklung neuer technischer Lösungen für Menschen mit Seh-, Hör- oder geistiger Behinderung

Schaffung von 270 Arbeitsplätzen

Neue technische Lösungen für Menschen mit Behinderung

„Ilunion ist eine breit aufgestellte Unternehmensgruppe“, erzählt Martin Arnold, der bei der EIB für Projekte in Spanien zuständig ist. „Die Leute dort sind ständig auf der Suche nach neuen Geschäftschancen, um weitere Menschen mit Behinderung einstellen zu können.“

Mit seiner Forschung und Entwicklung hat Ilunion schon einige Innovationen hervorgebracht – beispielsweise Produkte, die sehbehinderten und geistig behinderten Menschen helfen, Geld abzuheben oder sich in der Stadt zurechtzufinden. Sogar einen kleinen Roboter hat das Unternehmen schon entwickelt: Paca führt Menschen in Museen herum.

„Das Projekt wird anderen Unternehmen und auch der EIB hoffentlich zeigen, dass Menschen mit Behinderung genauso arbeiten können wie andere“, so Arnolds. „Wir hoffen, dass Europa diese Menschen in Zukunft viel besser in die Arbeitswelt integrieren kann.