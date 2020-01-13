>> Die Reihe „Klimalösungen“ ist auch als E-Book erhältlich.

Jedes Kind weiß, dass es im Malkasten viele verschiedene Grüntöne gibt. Wer eine „grüne Anleihe“ für den Klimaschutz kaufen will, muss deshalb zunächst herausfinden, wie grün sie wirklich ist. Aber wie?

In unserer Podcast-Folge über grüne Finanzierungen erfahren Sie, wie große Institutionen spezielle Kriterien für grüne Anleihen entwickelt haben. Daran können Sie ablesen, wie grün eine Anleihe wirklich ist – ebenso wie Pensionsfonds und Banken, die Ihr Geld in solche Anleihen investieren.

Das ist wichtiger, als es auf den ersten Blick scheint. Denn der Kampf gegen den Klimawandel ist dringend notwendig, für das Überleben der Menschheit entscheidend und außerdem richtig teuer.

Wenn wir unsere Klimaziele erreichen wollen, müssen wir Billionen Euro in erneuerbare Energien und Energieeffizienz stecken und in Projekte, die uns vor den Klimafolgen schützen. Wir müssen ganz neue Technologien entwickeln, an die bisher noch niemand denkt.

All das kostet eine Menge Geld. Und das geben uns die Anleger nur, wenn wir beweisen können, dass es in Klimaprojekte fließt, die wirklich nützen. Genau darum geht es in unserem Klima-Podcast über grüne Finanzierungen.