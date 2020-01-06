>> Die Reihe „Klimalösungen“ ist auch als E-Book erhältlich.

Manche meinen, wir müssen uns klar entscheiden: Wollen wir eine innovative, erfolgreiche Gesellschaft oder wollen wir die Umwelt schützen? Dass dies ein Irrglaube ist, zeigt unser Klima-Podcast über Biodiversität.

Wenn wir in die Biodiversität und ihren Erhalt investieren, verändern und erweitern wir unseren Blick auf die Wirtschaft. Biodiversität ist unsere natürliche Infrastruktur. Sie ist für die wirtschaftliche Entwicklung in den kommenden Jahrzehnten genauso wichtig wie unsere Infrastruktur aus Beton, Stahl und Glasfaserkabeln.

In dieser Folge unseres Klima-Podcasts geht es um den gewaltigen wirtschaftlichen Beitrag der Biodiversität. Wenn wir die Natur schützen und in sie investieren, können wir den Klimawandel bremsen – bis uns der technische Durchbruch gelingt, um die Klimakrise zu überwinden.