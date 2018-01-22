In der Bilanz sind Vermögen und Schulden eines Unternehmens erfasst.
Auch schon mal rechts und
links verwechselt? Dann könnten Sie auch Vermögen und Schulden leicht
durcheinanderbringen. Das eine steht auf der linken Seite der Bilanz, das
andere auf der rechten. Aber was steht wo?
Das Vermögen, auch
Aktivposten genannt, finden Sie links. Das und noch viel mehr über Bilanzen
erfahren Sie diese Woche in unserem Podcast „A Dictionary of Finance“.
Marius Cara aus der Direktion
für Finanzen bei der Europäischen
Investitionsbank erklärt die Bilanz und die
Fachbegriffe darin. Zum Beispiel:
·
Buchen
nach dem Kassenprinzip – Sie buchen erst, wenn Sie
Geld erhalten oder zahlen.
·
Buchen
nach dem Periodenprinzip – Sie buchen sofort, auch wenn
Sie den Betrag erst später erhalten oder zahlen.
·
Forderungen –
Forderungen zählen zum Vermögen, weil sie einen Zahlungsanspruch des
Unternehmens darstellen.
·
Verbindlichkeiten – Das
sind beispielsweise Rechnungen, die das Unternehmen bezahlen muss.
Dazu gibt es noch viele gute
Tipps von Marius, der auch schon als Rechnungsprüfer in einem Kriegsgebiet
gearbeitet hat. Hätten Sie gewusst, wie man GAAP richtig ausspricht? „Gap“,
sagt Marius – wie die amerikanische Modemarke. GAAP steht für Generally
Accepted Accounting Principles. Das sind die Regeln für die Bilanzierung in
Amerika. Damit haben wir Sie schon mal davor bewahrt, sich als Laie zu outen und
das Wort falsch auszusprechen. Gern geschehen!
In dem Podcast erfahren wir
auch, dass Allar ein Aktivposten ist. (Nicht, weil er so gute Fragen stellt
oder so charmant lächelt. Der Grund ist, dass Allar hier bei der Europäischen
Investitionsbank arbeitet. Und Mitarbeiter zählen bei Unternehmen zu den
Aktivposten.)
Wenn Sie
