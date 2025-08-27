© Euraxess

Horizont Europa ist das ambitionierteste Rahmenprogramm der EU für Forschung und Innovation (FuI).

Das innovative Programm bietet neue Instrumente zur Stärkung der FuI-Landschaft in der EU. Es legt fest, dass mindestens 35 Prozent der Ausgaben in Klimaziele fließen müssen, es erleichtert die Zusammenarbeit im Bereich Forschung und Innovation in Europa, und es stellt weiter gefasste Grundsätze für eine stärkere weltweite Kooperation in diesem Bereich auf. Horizont Europa ist wie sein Vorgänger Horizont 2020 der Exzellenz und der Grundlagenwissenschaft verpflichtet.

Unter Horizont 2020 haben die Europäische Kommission und die EIB-Gruppe mit dem Instrument InnovFin erfolgreich Spitzentechnologien unterstützt, die zu einem grünen, digitalen und gesunden Europa beitragen: neue Batterien, Wellenenergie-Demonstrationsanlagen, schwimmende Windparks sowie Projekte im Bereich der Biowissenschaften zur Bekämpfung von Krebs oder zur Entwicklung von Impfstoffen und Behandlungen gegen Covid-19.

An einem der Rundtischgespräche der Veranstaltung wird auch EIB-Vizepräsidentin Teresa Czerwińska teilnehmen. Dabei geht es darum, wie Horizont Europa zusammen mit nationalen öffentlichen und privaten Investitionen Synergien freisetzen kann, um den grünen und digitalen Wandel im Kontext eines erneuerten Europäischen Forschungsraums zu beschleunigen. Auch die Frage, wie diese Synergien im Rahmen der Aufbau- und Resilienzpläne verstärkt werden können, wird thematisiert. Rede von Teresa Czerwińska

Die neue Aufbau- und Resilienzfazilität, das Kernstück des Aufbauinstruments der Europäischen Union, ist eine große Chance für die Mitgliedsländer, umfassende finanzielle Unterstützung für FuI-Investitionen und -Reformen zu erhalten.