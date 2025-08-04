Teresa Czerwińska

Weitere Informationen
Lebenslauf, Aufsichtsbereiche und Interessenerklärung
Vizepräsidentin Czerwińska hat die Aufsicht über folgende Bereiche:
Prioritäten
- Digitale Wirtschaft
- Netto-Null- und disruptive Technologien
- Bildung
EIB Global: Finanzierungen in der östlichen Nachbarschaft – Armenien, Aserbaidschan, Georgien, Moldau und Ukraine
Gesamtverantwortung für institutionelle Beziehungen zu Kroatien, Polen und Ungarn sowie Beitrag zur Geschäftsentwicklung im Interesse der EIB-Gruppe
Interne Projekte und Funktionen
- Umsetzung der drei Verteidigungslinien
- InvestEU
Interinstitutionelle Beziehungen und externe Positionen
- Mitglied im Beratungsausschuss von InvestEU
- Stellvertretende Gouverneurin der Europäischen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung (EBWE)