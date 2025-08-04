Suche starten DE menü Kundenportal der EIB-Gruppe
Teresa Czerwińska

Vizepräsidentin der EIB

Weitere Informationen

  Lebenslauf, Aufsichtsbereiche und Interessenerklärung

  Fotogalerie

  Videogalerie

Vizepräsidentin Czerwińska hat die Aufsicht über folgende Bereiche:

Prioritäten

  • Digitale Wirtschaft
  • Netto-Null- und disruptive Technologien
  • Bildung

EIB Global: Finanzierungen in der östlichen Nachbarschaft – Armenien, Aserbaidschan, Georgien, Moldau und Ukraine

Gesamtverantwortung für institutionelle Beziehungen zu Kroatien, Polen und Ungarn sowie Beitrag zur Geschäftsentwicklung im Interesse der EIB-Gruppe

Interne Projekte und Funktionen

  • Umsetzung der drei Verteidigungslinien
  • InvestEU

Interinstitutionelle Beziehungen und externe Positionen

  • Mitglied im Beratungsausschuss von InvestEU
  • Stellvertretende Gouverneurin der Europäischen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung (EBWE)

Aktuelle News und Reden

4 August 2025

Polen: EIB und Crédit Agricole Bank Polska fördern grüne Finanzierungen für Midcaps

Polnische Unternehmen profitieren künftig von einem neuen Schub für grüne Finanzierungen: Die Europäische Investitionsbank (EIB) vergibt dazu ein Darlehen über 50 Millionen Euro an die französische Crédit Agricole. Deren polnische Tochtergesellschaft Crédit Agricole Bank Polska wird mit den Mitteln neue Kredite von bis zu 100 Millionen Euro an Midcap-Unternehmen in Polen vergeben.
KMU Direktorium Teresa Czerwińska Polen Europäische Union KMU
10 Juli 2025

EU erhöht Ukraine-Unterstützung mit fast 600 Mio. Euro für Energie, Verkehr und Unternehmen

Die Europäische Union stellt fast 600 Millionen Euro für die wirtschaftliche Unterstützung der Ukraine bereit. Mit den Mitteln sollen die Energiesysteme, Verkehrsnetze und Unternehmen im Land resilienter werden. Das neue EU-Paket wurde heute von der Europäischen Investitionsbank-Gruppe und der Europäischen Kommission auf der Ukraine-Wiederaufbaukonferenz in Rom angekündigt. Der Großteil der Mittel wird als Darlehen der Europäischen Investitionsbank (EIB) vergeben, abgesichert mit Garantien der EU.
Solidarity with Ukraine Verkehr Energieeffizienz Direktorium Nadia Calviño Teresa Czerwińska Ukraine Östliche Nachbarschaft Erweiterungsländer Soziale Infrastruktur Energie
8 Juli 2025

Croatian companies to get green-financing boost with €150 million EIB loan to development bank HBOR

A range of businesses in Croatia will gain financing for green and other projects as a result of a €150 million loan from the European Investment Bank (EIB). The EIB credit is to the Croatian Bank for Reconstruction and Development (HBOR) and targets companies including Mid-Caps and public entities in Croatia.
Environment Management committee Teresa Czerwińska Croatia European Union Climate and environment
Mehr  

Offizielle Portraitfotos

