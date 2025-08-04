Teresa Czerwińska

Die Europäische Union stellt fast 600 Millionen Euro für die wirtschaftliche Unterstützung der Ukraine bereit. Mit den Mitteln sollen die Energiesysteme, Verkehrsnetze und Unternehmen im Land resilienter werden. Das neue EU-Paket wurde heute von der Europäischen Investitionsbank-Gruppe und der Europäischen Kommission auf der Ukraine-Wiederaufbaukonferenz in Rom angekündigt. Der Großteil der Mittel wird als Darlehen der Europäischen Investitionsbank (EIB) vergeben, abgesichert mit Garantien der EU.