In letzter Zeit jagt eine Krise die andere. Die Coronapandemie und der Krieg in der Ukraine fordern einen hohen menschlichen Tribut und beeinträchtigen die weltweite Energie- und Ernährungssicherheit. Dennoch dürfen wir jetzt nicht die Anpassung an den Klimawandel und die Abschwächung seiner Folgen aus den Augen verlieren.

Denn es gilt „Alarmstufe Rot für die Menschheit“. Wir müssen handeln, und zwar sofort. Was die Wissenschaft schon seit Längerem eindringlich anmahnt, steht nun auch klipp und klar im jüngsten IPCC-Bericht zur Minderung des Klimawandels: In den kommenden Jahren besteht dringendster Handlungsbedarf. Dabei spielen Länder, Städte, Unternehmen und Finanzinstitute eine entscheidende Rolle.

Themen der Konferenz waren die Investitionen in die Klimaneutralität und die globale Führungsrolle der EU bei den dafür notwendigen Finanzierungen.

Auf der Rednerliste standen die Ministerin für internationale Zusammenarbeit der Arabischen Republik Ägypten Rania al-Mashat, EIB-Vizepräsident Ambroise Fayolle, der Direktor der School of Transnational Governance am Europäischen Hochschulinstitut Alexander Stubb, der CEO und General Manager von Enel Francesco Starace und der Vorsitzende und CEO von Liebreich Associates Michael Liebreich.

In den Diskussionen ging es um Best Practices in den Bereichen Energiewende und Innovation, die entscheidend sind, um die Herausforderungen des Klimawandels anzugehen. Im Rahmen der Veranstaltung fand auch eine Sondersitzung zur bevorstehenden 27. UN-Klimakonferenz in Ägypten statt. Dabei wurde unter anderem besprochen, wie die verschiedenen Stakeholder zum Erfolg der Konferenz beitragen können. Mehr dazu in unserer Medieninformation.

Die Konferenz wurde im Rahmen des Klima-Lehrstuhls der EIB an der School of Transnational Governance am Europäischen Hochschulinstitut organisiert.

Highlights der Konferenz   

Zur Aufzeichnung

Programm

Eröffnungsrede:

  • Chris Hurst, Direktor mit Generalvollmacht, Direktion Projekte, EIB 
  • Alexander Stubb, Direktor der School of Transnational Governance, EHI

Die Dekarbonisierung des Energiesektors leistet einen wichtigen Beitrag zu den Dekarbonisierungszielen des Pariser Abkommens. Angesichts der Destabilisierung der Märkte für fossile Energieträger infolge des Ukraine-Krieges ist sie noch vordringlicher geworden. Doch es gibt zahlreiche Herausforderungen – von politischem und sozialem Druck bis hin zu den Anforderungen an Energiesysteme. Dabei geht es um den Umgang mit der Intermittenz erneuerbarer Energien und um mehr netzunabhängige Lösungen.  

Die Sitzung bot Gelegenheit, über praktische Möglichkeiten zur Förderung einer gerechten Energiewende zu diskutieren, damit in der EU und auch in anderen Regionen niemand zurückbleibt.

Keynote Speaker: Francesco Starace, CEO und General Manager von Enel

Podiumsteilnehmer:

  • Manuel Baritaud, Senior Economist, EIB
  • Diala Hawila, Programmbeauftragte der Internationalen Agentur für erneuerbare Energien (IRENA)
  • Walburga Hemetsberger, CEO von Solar Power Europe
  • Ruud Kempener, Referent, Generaldirektion Energie, Europäische Kommission

Moderation: Jos Delbeke, Klima-Lehrstuhl der EIB, Europäisches Hochschulinstitut

Von neuen Technologien wird abhängen, ob es in diesem entscheidenden Jahrzehnt gelingt, den Klimawandel noch in den Griff bekommen. Laut dem IEA-Bericht Net Zero by 2050 wird im 1,5-Grad-Szenario der Agentur fast die Hälfte der Emissionsreduktionen im Jahr 2050 mit bekannten, aber noch nicht ausgereiften Technologien erreicht. In der Sitzung wurde Bilanz gezogen, wo wir bei der Entwicklung CO2-armer Technologien stehen. Außerdem wurden Strategien zur Innovationsfinanzierung diskutiert, die den Einsatz von umweltfreundlichen Technologien wie grünem Wasserstoff in verschiedenen Sektoren beschleunigen sollen.

Keynote Speaker: Michael Liebreich, Vorsitzender und CEO von Liebreich Associates

Podiumsteilnehmer:

  • Cindy Daniel, Leiterin Benelux Equity Investments, Lower Mid-Market, EIF
  • Elina Kamenitzer, Direktorin Unterstützung der Finanzierungsoperationen und Klima, EIB
  • Thierry Lepercq, Hydeal España
  • Gerard Reid, Alexa Capital

Moderation: Mark Mawhinney, Leiter Nachhaltige und digitale Wirtschaft, EIB

Die 27. UN-Klimakonferenz (COP 27) ist ein entscheidender Moment für die internationalen Klimaverhandlungen. Dabei rücken Themen wie nachhaltige Finanzierungen in den Vordergrund. In der Sitzung ging es um die wichtigsten Themen der COP 27 und darum, wie Geldgeber, Unternehmen, politische Entscheidungsträger und die Wissenschaft gemeinsam bestmöglich zum Erfolg der COP 27 beitragen können.

Hochrangig besetzte Podiumsdiskussion:

  • Rania al-Mashat, Ministerin für internationale Zusammenarbeit der Arabischen Republik Ägypten
  • Ambroise Fayolle, Vizepräsident, EIB

Podiumsteilnehmer:

  • Martin Ewald, Lead Portfolio Manager, Allianz Global Investors
  • Sonia Dunlop, Projektleiterin öffentliche Banken, E3G
  • Stephen O’Driscoll, Leiter Ökologische, klimatische und soziale Aspekte, EIB
  • Eric Usher, Leiter der UNEP-Finanzinitiative

Moderation: Shirin Wheeler, Principal Advisor, Internationale Medien, EIB

Jos Delbeke, Klima-Lehrstuhl der EIB, Europäisches Hochschulinstitut

Find out more on our activities

 

Klimaschutz und ökologische Nachhaltigkeit

Was wir im entscheidenden Jahrzehnt 2021–2030 gegen den Umwelt- und Klimanotstand tun müssen

 

Energie

Wir müssen unsere Energieproduktion umstellen – schnell. Nur so können wir bis 2050 emissionsneutral werden

 

Innovation

Wir fördern Innovation und Wissen auf allen Ebenen

