In letzter Zeit jagt eine Krise die andere. Die Coronapandemie und der Krieg in der Ukraine fordern einen hohen menschlichen Tribut und beeinträchtigen die weltweite Energie- und Ernährungssicherheit. Dennoch dürfen wir jetzt nicht die Anpassung an den Klimawandel und die Abschwächung seiner Folgen aus den Augen verlieren.

Denn es gilt „Alarmstufe Rot für die Menschheit“. Wir müssen handeln, und zwar sofort. Was die Wissenschaft schon seit Längerem eindringlich anmahnt, steht nun auch klipp und klar im jüngsten IPCC-Bericht zur Minderung des Klimawandels: In den kommenden Jahren besteht dringendster Handlungsbedarf. Dabei spielen Länder, Städte, Unternehmen und Finanzinstitute eine entscheidende Rolle.

Themen der Konferenz waren die Investitionen in die Klimaneutralität und die globale Führungsrolle der EU bei den dafür notwendigen Finanzierungen.

Auf der Rednerliste standen die Ministerin für internationale Zusammenarbeit der Arabischen Republik Ägypten Rania al-Mashat, EIB-Vizepräsident Ambroise Fayolle, der Direktor der School of Transnational Governance am Europäischen Hochschulinstitut Alexander Stubb, der CEO und General Manager von Enel Francesco Starace und der Vorsitzende und CEO von Liebreich Associates Michael Liebreich.

In den Diskussionen ging es um Best Practices in den Bereichen Energiewende und Innovation, die entscheidend sind, um die Herausforderungen des Klimawandels anzugehen. Im Rahmen der Veranstaltung fand auch eine Sondersitzung zur bevorstehenden 27. UN-Klimakonferenz in Ägypten statt. Dabei wurde unter anderem besprochen, wie die verschiedenen Stakeholder zum Erfolg der Konferenz beitragen können. Mehr dazu in unserer Medieninformation.

Die Konferenz wurde im Rahmen des Klima-Lehrstuhls der EIB an der School of Transnational Governance am Europäischen Hochschulinstitut organisiert.

Highlights der Konferenz

Zur Aufzeichnung