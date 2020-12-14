© World Economic Forum

Der Übergang zu einer klimaneutralen Wirtschaft ist eine einmalige Gelegenheit für Geldgeber, neue Technologien zu finanzieren und in die Geschäftsmodelle der Zukunft zu investieren. Allerdings fehlt es dafür am nötigen Kapital. Woran liegt das? Grundsätzlich sind die erforderlichen Investitionen umfangreich und riskant. Das gilt vor allem für emissionsintensive Sektoren wie Schwerindustrie und Mobilität.

Angesichts der hohen erforderlichen Investitionen und des entsprechenden Risikos kann dieses Problem nicht im Alleingang gelöst werden. Hier sind Finanzbranche, Branchenexperten und der öffentliche Sektor gemeinsam gefragt. Sie müssen ein neues Finanzierungsökosystem schaffen, das innovative emissionsfreie Industrietechnologien und Geschäftsmodelle auf den Weg bringen kann.