Suche starten DE menü Kundenportal der EIB-Gruppe
Schließen Kundenportal der EIB-Gruppe
Suche starten
Suche starten
Ergebnisse
Top-5-Suchergebnisse Alle Ergebnisse anzeigen Erweiterte Suche
Häufigste Suchbegriffe
Meistbesuchte Seiten

Am 11. Februar 2020 findet in Prag der Themen-Workshop „Instrumente zur Finanzierung von Studienkrediten“ statt. Der Workshop wird im Rahmen von fi-compass von der Europäischen Kommission, Generaldirektion Beschäftigung, Soziales und Integration (GD EMPL), gemeinsam mit der Europäischen Investitionsbank veranstaltet.

Er richtet sich an Verwaltungsbehörden des Europäischen Sozialfonds (ESF) und andere Anspruchsgruppen, die wissen wollen, wie Hochschulbildung mit speziellen Finanzierungsinstrumenten gefördert werden kann. Wie die jüngste fi-compass-Erhebung zu ESF-Finanzierungsinstrumenten zeigt, messen die ESF-Akteure dem Thema Studienkredite immer mehr Aufmerksamkeit bei.

Der Workshop beleuchtet die Erfahrungen, die in diesem Bereich bisher in der EU gemacht wurden, und analysiert die verschiedenen Möglichkeiten zur Finanzierung von Studienkrediten durch Fremdkapital. Dabei wird auch auf die Herausforderungen für die Verwaltungsbehörden eingegangen. Praktiker aus Portugal, Malta und Italien werden ihre Erfahrungen anhand ausführlicher Präsentationen vorstellen und dabei von Fachleuten der Europäischen Kommission und der Europäischen Investitionsbank-Gruppe unterstützt.

Der Workshop ermöglicht es Fachleuten und Praktikern, sich über dieses Thema auszutauschen, auch im Hinblick auf die rechtzeitige Einbeziehung von Finanzierungsinstrumenten in die operationellen Programme der ESIF im Zeitraum 2021–2027.

Programm

Das Veranstaltungsprogramm finden Sie hier

Anmeldung

Sie können sich über die Website von fi-compass anmelden.

Other events you may like...

1-31
Jan Dec
2022 2025

EIB Lunch-Dialoge

Die ständige Vertretung der EIB in Brüssel organisiert Lunch-Dialoge für informative und interaktive Diskussionen mit Organisationen vor Ort zu aktuellen Fragen. Die Dialoge bieten Wissen und Erfahrung aus erster Hand. Jeder Lunch-Dialog startet um 13 Uhr, gefolgt von einer Diskussion und einer Q&A-Runde mit dem Publikum.
1 - 31
Jan Dec
2025

EIB Institute Foresight Series

The EIB Institute’s Foresight series brings together experts and helps the EIB Group anticipate future challenges and opportunities, ensuring its actions remain forward-looking and resilient.
Institutional EIB Institute
30-31
Oct Mar
2025 2026

EIB Group housing roadshow

The EIB Group is organising housing roadshows to give more information on how Member States can benefit at all levels, nationally, regionally and locally.
Urban development Affordable and sustainable housing Social infrastructure Affordable and sustainable housing