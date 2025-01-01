Am 11. Februar 2020 findet in Prag der Themen-Workshop „Instrumente zur Finanzierung von Studienkrediten“ statt. Der Workshop wird im Rahmen von fi-compass von der Europäischen Kommission, Generaldirektion Beschäftigung, Soziales und Integration (GD EMPL), gemeinsam mit der Europäischen Investitionsbank veranstaltet.

Er richtet sich an Verwaltungsbehörden des Europäischen Sozialfonds (ESF) und andere Anspruchsgruppen, die wissen wollen, wie Hochschulbildung mit speziellen Finanzierungsinstrumenten gefördert werden kann. Wie die jüngste fi-compass-Erhebung zu ESF-Finanzierungsinstrumenten zeigt, messen die ESF-Akteure dem Thema Studienkredite immer mehr Aufmerksamkeit bei.

Der Workshop beleuchtet die Erfahrungen, die in diesem Bereich bisher in der EU gemacht wurden, und analysiert die verschiedenen Möglichkeiten zur Finanzierung von Studienkrediten durch Fremdkapital. Dabei wird auch auf die Herausforderungen für die Verwaltungsbehörden eingegangen. Praktiker aus Portugal, Malta und Italien werden ihre Erfahrungen anhand ausführlicher Präsentationen vorstellen und dabei von Fachleuten der Europäischen Kommission und der Europäischen Investitionsbank-Gruppe unterstützt.

Der Workshop ermöglicht es Fachleuten und Praktikern, sich über dieses Thema auszutauschen, auch im Hinblick auf die rechtzeitige Einbeziehung von Finanzierungsinstrumenten in die operationellen Programme der ESIF im Zeitraum 2021–2027.

Programm

Das Veranstaltungsprogramm finden Sie hier

Anmeldung

Sie können sich über die Website von fi-compass anmelden.