Suche starten DE menü Kundenportal der EIB-Gruppe
Schließen Kundenportal der EIB-Gruppe
Suche starten
Suche starten
Ergebnisse
Top-5-Suchergebnisse Alle Ergebnisse anzeigen Erweiterte Suche
Häufigste Suchbegriffe
Meistbesuchte Seiten

Die Europäische Woche der Regionen und Städte ist die größte jährliche Veranstaltung zur Kohäsionspolitik. Auf der von der Europäischen Kommission und vom Ausschuss der Regionen organisierten Veranstaltung zeigen die Städte und Regionen, wie sie für Wachstum und Beschäftigung sorgen und die Kohäsionspolitik der Europäischen Union umsetzen und wie wichtig Kommunen und Regionen für die Good Governance in Europa sind.

In diesem Jahr fand die Konferenz vollständig digital statt.

Konferenzthemen waren 2021:

  • Grüne Wende: für einen nachhaltigen und grünen Wiederaufbau
  • Kohäsion: von der Krise zur Resilienz
  • Digitaler Wandel für die Menschen
  • Engagement der Bürgerinnen und Bürger für einen inklusiven, partizipativen und gerechten Wiederaufbau

Vollständiges Veranstaltungsprogramm

Die EIB auf der Europäischen Woche der Regionen und Städte 2021

Die EIB nahm an fünf Konferenzveranstaltungen teil (Brüsseler Zeit).

Dienstag, 12. Oktober

  • Workshop: The EIB's cohesion approach for the next programming period (2021-2027)
    9.30-11.00 Uhr
    Weitere Informationen
  • Workshop: 15 years of experience promoting the best use of EU funds – JASPERS in 2021-2027
    11.30-13.00 Uhr
    Weitere Informationen
  • A talk with Lilyana Pavlova, Vice-President of the European Investment Bank
    14.30-15.00 Uhr
    Weitere Informationen
  • Workshop: Local infrastructure investment in Europe – clearing the path to the green and digital transitions
    16.30-18.00 Uhr
    Weitere Informationen

Mittwoch, 13. Oktober

  • Workshop: Sustainable. Participatory. Affordable. Innovative forms of financing
    14.30-16.00 Uhr
    Weitere Informationen

Mehr über unsere Tätigkeit

Other events you may like...

1-31
Jan Dec
2022 2025

EIB Lunch-Dialoge

Die ständige Vertretung der EIB in Brüssel organisiert Lunch-Dialoge für informative und interaktive Diskussionen mit Organisationen vor Ort zu aktuellen Fragen. Die Dialoge bieten Wissen und Erfahrung aus erster Hand. Jeder Lunch-Dialog startet um 13 Uhr, gefolgt von einer Diskussion und einer Q&A-Runde mit dem Publikum.
27
Aug
2025

Verwaltungsratssitzung Nr. 585

Gemäß ihrer Geschäftsordnung beruft die EIB den Verwaltungsrat jährlich zu mindestens sechs Sitzungen ein. In Einklang mit der Transparenzpolitik der EIB-Gruppe veröffentlicht die Bank
Verwaltungsrat Institutional Veranstaltung anderer Institutionen Luxemburg Europäische Union
24
Sep
2025

Verwaltungsratssitzung Nr. 586

Gemäß ihrer Geschäftsordnung beruft die EIB den Verwaltungsrat jährlich zu mindestens sechs Sitzungen ein. In Einklang mit der Transparenzpolitik der EIB-Gruppe veröffentlicht die Bank
Verwaltungsrat Institutional Veranstaltung anderer Institutionen Luxemburg Europäische Union