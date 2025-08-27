Die Europäische Woche der Regionen und Städte ist die größte jährliche Veranstaltung zur Kohäsionspolitik. Auf der von der Europäischen Kommission und vom Ausschuss der Regionen organisierten Veranstaltung zeigen die Städte und Regionen, wie sie für Wachstum und Beschäftigung sorgen und die Kohäsionspolitik der Europäischen Union umsetzen und wie wichtig Kommunen und Regionen für die Good Governance in Europa sind.
In diesem Jahr fand die Konferenz vollständig digital statt.
Konferenzthemen waren 2021:
- Grüne Wende: für einen nachhaltigen und grünen Wiederaufbau
- Kohäsion: von der Krise zur Resilienz
- Digitaler Wandel für die Menschen
- Engagement der Bürgerinnen und Bürger für einen inklusiven, partizipativen und gerechten Wiederaufbau
Die EIB auf der Europäischen Woche der Regionen und Städte 2021
Die EIB nahm an fünf Konferenzveranstaltungen teil (Brüsseler Zeit).
Dienstag, 12. Oktober
- Workshop: The EIB's cohesion approach for the next programming period (2021-2027)
9.30-11.00 Uhr
- Workshop: 15 years of experience promoting the best use of EU funds – JASPERS in 2021-2027
11.30-13.00 Uhr
- A talk with Lilyana Pavlova, Vice-President of the European Investment Bank
14.30-15.00 Uhr
- Workshop: Local infrastructure investment in Europe – clearing the path to the green and digital transitions
16.30-18.00 Uhr
Mittwoch, 13. Oktober
- Workshop: Sustainable. Participatory. Affordable. Innovative forms of financing
14.30-16.00 Uhr
