Auf der diesjährigen EIB-Mittelmeer-Konferenz in Barcelona diskutierten Entscheiderinnen und Entscheider, wie die Europäische Union mit ihrem Wirtschafts- und Investitionsplan für die südliche Nachbarschaft und ihrer neuen Global-Gateway-Strategie im Mittelmeerraum mehr Investitionen in den grünen Wandel, den Ausbau von Infrastruktur, die Digitalisierung und die soziale Teilhabe anstoßen kann.

Programm und Referierende.