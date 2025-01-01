Auf der diesjährigen EIB-Mittelmeer-Konferenz in Barcelona diskutierten Entscheiderinnen und Entscheider, wie die Europäische Union mit ihrem Wirtschafts- und Investitionsplan für die südliche Nachbarschaft und ihrer neuen Global-Gateway-Strategie im Mittelmeerraum mehr Investitionen in den grünen Wandel, den Ausbau von Infrastruktur, die Digitalisierung und die soziale Teilhabe anstoßen kann.
Highlights der Konferenz
Zu den Highlights der EIB-Mittelmeer-Konferenz 2023
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