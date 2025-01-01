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Auf der diesjährigen EIB-Mittelmeer-Konferenz in Barcelona diskutierten Entscheiderinnen und Entscheider, wie die Europäische Union mit ihrem Wirtschafts- und Investitionsplan für die südliche Nachbarschaft und ihrer neuen Global-Gateway-Strategie im Mittelmeerraum mehr Investitionen in den grünen Wandel, den Ausbau von Infrastruktur, die Digitalisierung und die soziale Teilhabe anstoßen kann.

  Programm und Referierende.

Highlights der Konferenz

Zu den Highlights der EIB-Mittelmeer-Konferenz 2023

Gelsomina Vigliotti, EIB-Vizepräsidentin
„Wir stehen an einem kritischen Punkt ... und müssen jetzt Wachstum, Teilhabe und Investitionen fördern.“
Hassan Abdalla, Gouverneur der ägyptischen Zentralbank
„Diese Zusammenarbeit ist im Interesse beider Seiten.“
Hélène Le Gal, Managing Director des EAD für die Region Naher Osten und Nordafrika
„Wir müssen unsere Kräfte bündeln.“
Henrike Trautmann, Direktorin, Südliche Nachbarschaft, Europäische Kommission
„Die Menschen müssen spüren, dass unsere Arbeit ihnen wirklich etwas bringt.“
Walid Mansour, Co-CEO von Middle East Venture Partners
„Zum Glück kommen Start-ups in der Anlaufphase nun leichter an Finanzierungen.“

Unsere Artikel und Veröffentlichungen

Berichte der EIB Global 2023: Die Story und die Wirkung
Ein Tor zur Partnerschaft
Tätigkeitsbericht 2022 der Europäischen Investitionsbank
Die EIB-Klimaumfrage: Staatliche Maßnahmen, persönliche Entscheidungen und die grüne Wende
Die EIB-Klimaumfrage: Afrika und Naher Osten
Investitionsumfrage der EIB: Warum investieren Unternehmen in den Klimaschutz?

Unsere Aktivitäten

 

Die EIB im Überblick

Wir engagieren uns für Klimaschutz, Innovation und nachhaltige Entwicklung in Europa und weltweit. Für eine bessere Zukunft.

 

Die EIB Global

Die großen Herausforderungen unserer Zeit sind globaler Natur. Die EIB finanziert Investitionen auf der ganzen Welt. Sie fördert damit Stabilität, nachhaltiges Wachstum und den Klimaschutz.

 

Klimaschutz und ökologische Nachhaltigkeit

Die Menschheit ist mit einem Klima- und Umweltnotstand konfrontiert. Wir sind im weltweiten Kampf gegen Klimawandel und Umweltzerstörung ganz vorn dabei.

 

Nachhaltige Energie und natürliche Ressourcen

Wir fördern Projekte, die unsere natürlichen Ressourcen und die Artenvielfalt schützen. Stichworte sind nachhaltige Energie, Landwirtschaft, Wasser und Abwasser.

 

Innovation

Innovation ist der Motor des menschlichen Fortschritts. Wir wollen Investitionshemmnisse abbauen und der EU helfen, sich an die Spitze der nächsten Innovationswelle zu setzen.

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