EIB-Präsident Werner Hoyer wird dem Rat der Gouverneure über die Tätigkeit der Bank im Jahr 2016 Bericht erstatten.

Dem Rat der Gouverneure der EIB gehören die Finanzminister der 28 EU-Mitgliedstaaten – der Anteilseigner der Bank – an.

In Einklang mit ihrer Transparenzpolitik veröffentlicht die Bank:

  • Die Tagesordnung der Sitzung, in der die zu behandelnden Tagesordnungspunkte in verkürzter Form aufgeführt sind. Die Tagesordnung wird spätestens vier Tage vor der Sitzung veröffentlicht.
  • Die Übersicht über die gefassten Beschlüsse. Sie wird innerhalb von zehn Arbeitstagen nach der Sitzung veröffentlicht.
  • Tagesordnung
  • Vorläufige Übersicht über die Beschlüsse

EIB Lunch-Dialoge

Die ständige Vertretung der EIB in Brüssel organisiert Lunch-Dialoge für informative und interaktive Diskussionen mit Organisationen vor Ort zu aktuellen Fragen. Die Dialoge bieten Wissen und Erfahrung aus erster Hand. Jeder Lunch-Dialog startet um 13 Uhr, gefolgt von einer Diskussion und einer Q&A-Runde mit dem Publikum.
27
Aug
2025

Verwaltungsratssitzung Nr. 585

Gemäß ihrer Geschäftsordnung beruft die EIB den Verwaltungsrat jährlich zu mindestens sechs Sitzungen ein. In Einklang mit der Transparenzpolitik der EIB-Gruppe veröffentlicht die Bank
24
Sep
2025

Verwaltungsratssitzung Nr. 586

Gemäß ihrer Geschäftsordnung beruft die EIB den Verwaltungsrat jährlich zu mindestens sechs Sitzungen ein. In Einklang mit der Transparenzpolitik der EIB-Gruppe veröffentlicht die Bank
