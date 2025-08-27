EIB-Präsident Werner Hoyer wird dem Rat der Gouverneure über die Tätigkeit der Bank im Jahr 2016 Bericht erstatten.

Dem Rat der Gouverneure der EIB gehören die Finanzminister der 28 EU-Mitgliedstaaten – der Anteilseigner der Bank – an.

In Einklang mit ihrer Transparenzpolitik veröffentlicht die Bank: