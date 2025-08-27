EIB-Präsident Werner Hoyer wird dem Rat der Gouverneure über die Tätigkeit der Bank im Jahr 2016 Bericht erstatten.
Dem Rat der Gouverneure der EIB gehören die Finanzminister der 28 EU-Mitgliedstaaten – der Anteilseigner der Bank – an.
In Einklang mit ihrer Transparenzpolitik veröffentlicht die Bank:
- Die Tagesordnung der Sitzung, in der die zu behandelnden Tagesordnungspunkte in verkürzter Form aufgeführt sind. Die Tagesordnung wird spätestens vier Tage vor der Sitzung veröffentlicht.
- Die Übersicht über die gefassten Beschlüsse. Sie wird innerhalb von zehn Arbeitstagen nach der Sitzung veröffentlicht.