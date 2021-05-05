Suche starten DE menü Kundenportal der EIB-Gruppe
Die Veranstaltung „Gesundheit: Versäumtes nachholen“ wurde am 23. Juni 2021 von Project Syndicate organisiert.

Die Coronakrise hat Ungleichheiten aufgedeckt – sie müssen beseitigt werden, um nachhaltigere, resilientere und gerechtere Gesellschaften aufzubauen. Die Pandemie hat uns gezeigt: Fehlt es irgendwo an Kapazitäten im öffentlichen Gesundheitssystem, wirkt sich das auf alle aus. Und sie hat uns daran erinnert, dass die Ärmsten und Schwächsten am meisten unter unseren kollektiven Versäumnissen leiden.

Gerade sie müssen bei unseren Anstrengungen im Mittelpunkt stehen. Krisen bieten die Gelegenheit, neu anzufangen, alte Muster zu überdenken, Einfallsreichtum und Kreativität zu beweisen. Für die nachhaltige Entwicklung bedeutet die Pandemie jedoch einen herben Rückschlag. Die Krise muss uns als Weckruf dienen: Sie hat die Aufmerksamkeit auf Themen gelenkt, die nicht länger ignoriert werden dürfen, und die Wissenschaft zu Recht wieder in den Mittelpunkt unserer Entscheidungsfindung gerückt.

Bei der Veranstaltung zu globaler Gesundheit und Entwicklung diskutierten führende Fachleute über die unmittelbaren Pandemiefolgen und über Lösungen für eine gesündere und gerechtere Zukunft. Unter den Rednerinnen und Rednern waren: Tedros Adhanom Ghebreyesus, Generaldirektor der Weltgesundheitsorganisation, Winnie Byanyima, Exekutivdirektorin von UNAIDS, David Miliband, Präsident und CEO des International Rescue Committee, Julia Gillard, ehemalige Premierministerin Australiens, Angus Deaton, Ökonomie-Nobelpreisträger, und Werner Hoyer, Präsident der Europäischen Investitionsbank.

Weitere Informationen  

Zum Veranstaltungsvideo

Präsident Hoyers Rede auf der Veranstaltung

Veranstaltungsprogramm

Die Coronapandemie war kein „schwarzer Schwan“. Tatsächlich haben sie Gesundheitsexpertinnen und -experten vorhergesagt. Was können wir tun, damit sich so etwas nie mehr wiederholt?

15.00 Uhr – Eröffnungsansprache: Tedros Adhanom Ghebreyesus, Generaldirektor der Weltgesundheitsorganisation

15.05 Uhr – Podiumsdiskussion und Frage-Antwort-Runde mit internationalen Medien:

  • Agnes Binagwaho, ehemalige Gesundheitsministerin Ruandas und Vizekanzlerin der University of Global Health Equity
  • Sally Davies, Sonderbeauftragte des Vereinigten Königreichs für antimikrobielle Resistenzen
  • David Miliband, Präsident und CEO des International Rescue Committee

15.55 Uhr – Abschlussrede: Seth Berkley, CEO der Impfallianz Gavi

16.00 Uhr – Abschlussrede: Gro Harlem Brundtland, ehemalige Generaldirektorin der Weltgesundheitsorganisation, Mitglied der Gruppe „The Elders“

16.05 Uhr – Pause

Die Idee einer universellen Gesundheitsversorgung mag simpel sein, ihre Umsetzung aber ist weder leicht noch unkompliziert. Wie und inwieweit sollte sie in eine umfassendere Strategie der Wirtschaftsentwicklung für Länder mit niedrigem und mittlerem Einkommen nach der Pandemie einfließen?

16.20 Uhr – Eröffnungsansprache: Werner Hoyer, Präsident der Europäischen Investitionsbank

16.25 Uhr – Podiumsdiskussion und Frage-Antwort-Runde mit internationalen Medien: 

  • Ann Aerts, Leiterin der Novartis-Stiftung
  • Winnie Byanyima, Exekutivdirektorin von UNAIDS
  • Angus Deaton, Ökonomie-Nobelpreisträger
  • Carl Manlan, COO der Ecobank-Stiftung

15.15 Uhr – Abschlussrede: Julia Gillard, ehemalige Premierministerin Australiens, Vorsitzende von Wellcome

Im Fokus

Internationale Kooperation ist unerlässlich, um die Covid-19-Krise zu überwinden, die öffentliche Gesundheit zu stärken und die wirtschaftliche und soziale Erholung zu fördern. Erfahren Sie mehr darüber, wie die EIB den Kampf gegen die Pandemie unterstützt und nachhaltige Entwicklung fördert.

5 Mai 2021

Ein innovativer, gerechter Zugang zu Covid-19-Impfstoffen

COVAX ist eine Initiative, die von der Europäischen Kommission und der Europäischen Investitionsbank in Partnerschaft mit der Impfallianz GAVI unterstützt wird und in 92 Schwellen- und Entwicklungsländern einen fairen und gerechten Zugang zu Covid-19-Impfstoffen sichern soll.
z-NrO5AWRjE
Gesundheit und Life Sciences Covid-19 Soziale Infrastruktur
3 Juni 2021

Führungsspitzen aus aller Welt für weltweit gleichberechtigten Zugang zu Covid-19-Impfstoffen

Auf dem Gavi COVAX AMC-Gipfel „One World Protected“, der von Japans Premierminister Suga Yoshihide und dem Verwaltungsratsvorsitzenden der Impfallianz Gavi, José Manuel Barroso, ausgerichtet wurde, haben sich Führungsspitzen aus aller Welt zusammengeschlossen und für die COVAX-Abnahmegarantie (Gavi COVAX Advance Market Commitment, AMC) 2,4 Milliarden US-Dollar zugesagt. Damit stehen insgesamt 9,6 Milliarden US-Dollar für die Beschaffung von Covid-19-Impfstoffen bereit. Darüber hinaus sagten die Geber 775 Millionen US-Dollar für die Auslieferung der Impfstoffe zu.
Institutional Gesundheit und Life Sciences Covid-19 Direktorium Südliche Nachbarschaft Subsahara-Afrika Soziale Infrastruktur
15 Dezember 2020

Impfstoff-Solidarität

Arme Länder erhalten dank einer wegweisenden internationalen Initiative Zugang zu Impfstoffen gegen Covid-19, um die gesundheitlichen und wirtschaftlichen Folgen der Pandemie abzufedern
Gesundheit und Life Sciences Südliche Nachbarschaft Digitalisierung und technologische Innovation Entwicklung weltweit Soziale Infrastruktur
14 Juni 2021

A partnership with Africa

This publication lays out our track record in Africa and our vision for our future partnership with the continent.

Cameroon Sub-Saharan Africa Global development
21 Mai 2021

Team Europe startet neue Finanzierungsplattform zur Unterstützung von Gesundheitssicherheit und Resilienz in Afrika

Ursula von der Leyen, Präsidentin der Europäischen Kommission, und Werner Hoyer, Präsident der Europäischen Investitionsbank (EIB), haben heute eine neue Initiative zur stärkeren finanziellen und technischen Unterstützung von Maßnahmen vorgestellt, die in Afrika zu mehr Resilienz und mehr Kompetenzen im Gesundheitswesen beitragen.
Institutional Europäische Kommission Gesundheit und Life Sciences Partner Team Europa Covid-19 Direktorium Subsahara-Afrika Entwicklung weltweit Soziale Infrastruktur

Weltweit die Gesundheitsversorgung fördern

Von einem marokkanischen Krankenhaus bis hin zur Erholung von nationalen Katastrophen – so fördert die EIB die Gesundheitsversorgung

21 Mai 2021

Eine robustere Gesundheitsversorgung in Afrika

The EIB is today, alongside the European Commission, inviting African and European finance partners to join a new platform aimed at scaling up health resilience in Africa. The new Sustainable Healthcare Industry for Resilience in Africa (SHIRA) financing platform will step up the coordination of efforts to foster private sector investments as part of the Team Europe initiative to improve health security and resilience in Africa and boost local manufacturing capacity of vaccines and treatments.
1rSH5AWN2Qc
Gesundheit und Life Sciences Entwicklung weltweit Soziale Infrastruktur
11 März 2021

Providing access to healthcare for Moroccan citizens - Hospital of Salé

The EU and its bank the EIB, supported the construction, renovation and modernization of 16 hospitals in Morocco, with a loan worth of €70 million and a grant of more than €13 million, providing the Kingdom with state-of-the-art equipment and infrastructure enabling staff to work in better conditions. Hospital of Salé is one of them.
DVnIa9JSaIQ
Health and life sciences Morocco Southern Neighbourhood Global development Social infrastructure
23 April 2021

Wiederaufbau nach Wirbelstürmen in Mosambik

Team Europe half 2020 mit 200 Millionen für klimaresiliente Infrastruktur beim Wiederaufbau nach den Verwüstungen durch die Wirbelstürme Idai und Kenneth. Mit dem Geld entstehen bessere Wasserversorgungs- und Kanalisationssysteme, damit die betroffenen Städte künftig besser gegen Klimarisiken und Extremwetter gewappnet sind. Mehr dazu
KvlNTBFKLV4
Infrastruktur Gesundheit und Life Sciences Mosambik Subsahara-Afrika Klima und Umwelt Soziale Infrastruktur

